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来源 VC Holdings Limited 汇盈控股公布2022全年业绩 扩阔资产管理业务 同时增加虚拟资产市场之占有率

香港, 2023年3月30日 - (亚太商讯) - 香港完善及一站式金融服务机构汇盈控股有限公司（「汇盈控股」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：0821.HK）欣然宣布其截至2022年12月31日止年度（「年度」）的全年业绩。于年度内，集团致力扩充资产管理业务以提高在行业中的核心竞争力，同时推出虚拟资产销售及推广业务，以达致业务多元发展。



于年度内，2019冠状病毒病（「COVID-19」或「疫情」）之影响持续，世界经济濒临衰退，加上地缘政治紧张局势加剧及各国央行之货币政策收紧，导致香港金融市场前景黯淡和不明朗。面对全球和香港金融市场的挑战，集团的综合收益按年减少约19.1%至约73.3百万港元（2021年：约90.6百万港元）。集团录得公司拥有人应占年度亏损约1亿7,810万港元（2021年：公司拥有人应占年度溢利约15.2百万港元），主要是由于收益减少，加上财务资产之已变现及未变现亏损金净额约1亿7,170万港元，相比去年同期则录得已变现及未变现收益净额约为32.9百万港元。来自持续及已终止经营业务的每股基本亏损为8.57港仙（2021年：来自持续及已终止经营业务的每股基本盈利为0.81港仙）。



汇盈控股有限公司主席兼执行董事符耀文先生表示：「对全球资本市场而言，今年是相当动荡的一年，且波动亦有所加剧。在全球及香港金融市场，经济环境低迷，不明朗因素持续攀升。在此背景下，我们加大力度提升自身在行业的核心竞争力。继建立专业的销售及推广团队以拓宽销售管道后，我们亦与大型企业，特别是科技领域的企业签订战略合作协议。」



业务回顾

金融服务业务

于年度内，金融服务业务仍是集团的核心业务，并贡献集团总收益的约96.8%。受累于经济环境恶化，此业务分部收益同比下降约21.4%至约71.0百万港元（2021年：约90.3百万港元）。于年度内，集团继续透过汇盈证券有限公司（「汇盈证券」）提供本地及海外证券交易、衍生工具及其他结构性产品买卖、配售、包销及保证金融资，并继续透过汇盈财务有限公司（「汇盈财务」）提供融资服务。除继续为多家香港上市公司担任集资活动之配售代理及包销商外，集团继续提供企业融资顾问服务，包括透过汇盈融资有限公司（「汇盈融资」）提供并购顾问服务，以及透过汇盈秘书服务有限公司（「汇盈秘书服务」）提供公司秘书服务。



自营买卖业务

由于环球及香港股市表现欠佳，集团在年度内录得的分部收入约250,000港元，按年减少12.0%（2021年：约284,000港元）。于2022年12月31日，集团持有于香港上市之股本证券（属持作买卖财务资产）约300.6百万港元（2021年12月31日：约423.5百万港元）。



虚拟资产销售及推广业务

于维持传统金融服务业务发展的同时，集团亦积极寻求多元化的业务发展机会，以及物色新的收益增长动力，以扩大其业务组合。集团于2021年12月开展虚拟资产销售和营销业务，此后凭借重大努力及资源推进业务发展。



于年度内，集团继续加强与腾讯之合作，并成为了其选定之合作伙伴之一。集团亦与经销微软产品的香港经销商展开合作，合作销售Xbox相关虚拟资产。



展望

展望未来，经过多年宏观经济及地缘政治动荡，预计全球股市于2023年将继续不景。从正面角度看，加息步伐放缓及后续通胀逐渐降温，再加上中国已于近期重开边境，将为集资提供更有利的环境，并为中国经济反弹铺路。



为加速发展金融服务业务，继2022年11月提出收购安里资产管理有限公司及Anli Investment Fund SPC的建议后，集团已于2023年3月就收购事项取得股东批准。此项收购预计将有助扩大集团之客户基础，拓展其资产管理业务并提高其资产管理服务之质素，从而提升其核心竞争力。



此外，在加强与合作伙伴（尤其是科技巨头腾讯）之战略合作的同时，集团将分配更多资源发展虚拟资产业务，旨在加强其与集团其他业务之协同效应，并提高该业务板块的盈利能力及市场份额。集团亦将探讨虚拟资产市场之趋势，以推动虚拟资产之推广、知识产权合作及推广合作之发展。



符先生总结：「为扩阔收入来源及开拓新的增长动力以实现可持续发展，集团将采取稳步拓展金融业务及虚拟资产业务的经营策略。集团将提升服务质素，以具竞争力的价格为客户提供优质的金融产品，同时通过寻找合适的收购和投资目标扩大集团服务规模，以保持其市场竞争力。凭借我们丰富的经验及全面的金融产品及服务组合，我们将继续为股东及投资者创造最大价值。」



有关汇盈控股有限公司

汇盈控股有限公司（股份代号：0821.HK）于2001年在香港联合交易所有限公司创业板上市，并于2008年成功由创业板转至主板，为大中华地区顶尖的金融服务集团，主要从事提供优质的金融服务及产品，专业领域涵盖(i)提供金融服务，包括证券、期权经纪及交易业务、融资服务、企业融资及其他顾问服务、资产管理及保险经纪业务；(ii)自营买卖业务；及(iii) 虚拟资产销售及推广业务。



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