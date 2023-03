Thursday, 30 March 2023, 20:57 HKT/SGT Share:

来源 CRRC Corporation Limited 中国中车2022年经营业绩稳中向好 创新能力显著提升 国际业务表现突出

香港, 2023年3月30日 - (亚太商讯) - 2023年3月30日,中国中车(股份代号:1766)公布截至2022年12月31日止年度(「回顾年内」)的全年业绩。2022年,面对严峻复杂的外部环境,原材料价格波动等不利因素,中国中车聚焦实现高质量的稳增长,全面推进「十四五」战略落实落地,圆满完成了各项目标任务,取得了稳中向好的经营业绩。实现营业收入人民币2,229.39亿元;归属于上市公司股东的净利润人民币116.53亿元,同比显著增长13.11%。



2022年12月末,公司合并资产总额为人民币4,421.40亿元,增幅为3.59%;归属于上市公司股东的净资产人民币1,550.41亿元,增幅为4.35%;资产负债率56.80%,比年初减少0.49%。此外,公司于回顾年内新签订单约人民币2,791亿元,其中国际业务新签订单约人民币509亿元;期末在手订单约人民币2,501亿元,其中国际业务在手订单约人民币989亿元。



2022年,中国中车全力推进业务布局和商业模式创新,「产品+」「系统+」建设不断深化,以轨道交通装备为核心、以战略性新兴产业为主体的多元业务架构更加均衡,铁路装备业务优势不断巩固,城轨与城市基础设施业务持续壮大,风电装备、新材料等新业务多元拓展,满足和引领了多元化的市场需求。在2022年度,公司品牌价值达1,341亿元,位列国内机械设备制造行业第一名。公司连续6年获得中国国家主权级信用评价。



加快建设世界一流企业,国际业务健康发展表现亮眼



2022年,公司加快建设世界一流企业,有效应对超出预期因素冲击,围绕核心业务、支柱业务、支撑业务、平台业务、培育业务全力推进业务布局和商业模式创新,公司规模效益指针持续位居全球轨道交通装备制造业前列,轨道交通装备业务收入稳居全球第一,风电装备、高分子复合材料等进入国内前列。



公司主营业务中,铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务在2022年分别取得831.80亿元、557.29亿元、771.10亿元、69.20亿元的营业收入,占总收入的37.31%,25.00%,34.59%,3.10%。值得注意的是,新产业业务表现突出,营业收入为人民币771.10亿元,比上年同期增长7.36%,主要受益于产业发展业务的收入增加。



国际新签订单大增,全球化装备龙头加速升级



公司轨道交通出口业务持续巩固,雅万高铁综合检测列车成功试验运行,中老铁路安全运营满1周年。持续聚焦风电装备、新材料等新兴产业业务,重点推动风电装备产品「走出去」。持续创新国际业务商业模式,具有轨道交通特色的系统解决方案在全球逐步获得认可与落地,「十四五」国际业务发展基础进一步夯实,「走出去」模式不断成功实践,实现国际市场可持续拓展。DLS业务取得发展,成功中标墨西哥蒙特雷4/5/6号线项目、瓜达拉哈拉轻轨4号线项目和哥伦比亚麦德林80大道轻轨项目。墨西哥城地铁1号线项目入选全球PPP项目论坛十大经典案例。



年报透露,2022年国际业务新签订单约509亿元,同比增幅非常强劲,达45.43%;期末国际业务在手订单约989亿元。目前,中国中车产品服务全球116个国家和地区。2022年,境外动车组、城轨地铁业务量显著增加,带来中国中车在中国大陆之外的其他国家/地区的业务收入达243.82亿元,比上年增长21.70%,实现了国际化经营的稳步健康发展。



科技自立自强成果丰硕,稳中求进可持续发展



2022年,中国中车坚持科技自立自强,坚持科技创新战略核心地位,加快打造原创技术策源地,加强关键核心技术攻关,推进技术和产品升级,持续增强创新驱动能力,不断提升产业链供应链韧性和安全水平,回顾年内,中国中车在研发方面的投入达131.30亿元。重大产品研制成效显著,「瑞雪迎春」复兴号智慧动车组圆满服务保障北京冬奥委会、冬残奥委会;新型「复兴号」高速动车组创交会时速870公里的世界新纪录;时速600公里磁浮交通系统示范项目具备线路试验条件;3,000马力节能环保型调车机车(轻混)、BH1型冷藏车取得型号许可和制造许可;系列化中国标准地铁列车项目通过国家发展改革委验收;自主研发的10MW海上半直驱永磁风电机组「海平面一号」成功下线、实现并网,7.15MW陆上双馈风电机组「飞鹰一号」实现批量生产。



公司荣获中国铁道学会科学技术奖特等奖3项、一等奖4项、二等奖11项、三等奖16项。积极争取国际国内标准主动权,年内主持或参与制定国际标准10项、国家标准69项、行业标准20项,在中国标准创新贡献奖评选中,荣获一等奖、三等奖各1项。大力开展专利申报工作,全年申请专利5,374项,在第二十三届中国专利奖评选中荣获金奖1项、银奖4项、优秀奖3项。坚持数字化转型驱动高质量发展,大力推进智能制造,获批工信部2022年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目4个,获评智能制造示范工厂5个、智能制造优秀场景2个,建成智慧化产线21条。



展望未来,孙永才董事长表示:「2023年是中国中车实施『十四五』战略规划承上启下的重要之年。中国中车将以斗争精神迎接挑战,以奋进拼搏擘画未来,锚定世界一流企业目标,紧扣高质量发展主线,奋力推进『七个新突破』,确保实现质的有效提升和量的合理增长,在中国式现代化伟大实践中彰显新担当新作为,以更好的发展、更优的业绩,回馈社会、回报股东、造福员工。」



传媒查询:

博达浩华国际财经传讯集团

冯嘉莉/王佩/张巧怡

电话:(852) 3150 6788

传真:(852) 3150 6728

电邮:crrc@pordahavas.com





话题 Press release summary



部门 Transport & Logistics, 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network