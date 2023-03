华讯有效控制成本及提升产品组合 2022年溢利上升61.6%

香港, 2023年3月30日 - (亚太商讯) - 领先电子产品生产商及节能业务解决方案供货商华讯股份有限公司(「华讯」或「集团」)(股份代号:833)今天宣布截至2022年12月31日止年度的全年业绩(「2022年」或「回顾年」)。



2022年,集团的公司拥有人应占溢利由2021年的69,300,000港元增加至112,100,000港元,而总毛利上升68,400,000港元至328,600,000港元。2022年整体毛利率上升至19.0%,主要由于集团持续着力收紧控制生产成本及间接开支、整体平均毛利率较高产品的销售占比上升,及保修拨回所致。受电子产品销售额增加推动,总营业额轻微上升4.6%至1,732,100,000港元。



董事会建议派发末期股息每股2.0港仙,连同中期股息每股2.0港仙,二零二二年度已付或应付股息总额将为每股4.0港仙。



来自销售电子产品的销售额仍是集团的主要收益来源,有关收益包括电子制成品、塑料模具及组件以及电子产品的其他组件的销售。在电子产品中,洒水控制器产品的收益增长约153,100,000港元至761,400,000港元。对讲机产品销售额上升约25,100,000港元至173,100,000港元。



就地区市场而言,美国客户仍然为集团产品及服务的主要市场,并占2022年收益总额约74.8%(2021年:74.0%)。



展望未来,尽管与新型冠状病毒相关的管制措施已经放宽,但由于存在地缘政治紧张局势、人民币兑美元及港元的外汇波动、高通胀风险及利率上升等因素,集团预期具挑战的营商环境仍会持续一段时间。集团将继续努力管理该等因素及加紧控制生产成本及间接开支,并提高生产效率,从而实现毛利率最大化。在专注核心电子产品的同时,集团将与香港、中国及海外的现有及潜在客户共同开拓新产品及新项目标机会,为所有股东提供更佳回报。



有关华讯股份有限公司(股份代号:833)

华讯股份有限公司主要从事设计及生产多款高质量且时尚的电子产品、供应生物柴油及节能煤气炉头产品,以及提供节能业务解决方案。本公司为明晟(「MSCI」)香港微型指数成份股。有关详情,请浏览网页 http://www.alltronics.com.hk/。



