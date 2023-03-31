隽思集团2022年全年纯利升6.5%至126.8百万港元



香港, 2023年3月30日 - (亚太商讯) - 中国领先的纸质桌游及贺卡生产商之一隽思集团控股有限公司（「隽思集团」或「集团」；股份代号：1412），今日公布其截至2022年12月31日止年度（「2022年财政年度」或「报告期内」）之全年业绩。



于2022年财政年度，受惠人民币兑港元贬值令毛利率有所改善，以及成功减省网站销售业务相关的运输费用，集团录得纯利约126.8百万港元，按年上升约6.5%。纯利率由截至2021年12月31日止年度（「2021年财政年度」）的约8.6%上升至报告期内的约9.9%。集团总收益约为1,276.4百万港元（2021年财政年度：约1,389.8百万港元）。每股基本盈利约为23.84港仙（2021年财政年度：22.38港仙）。



董事会建议派发2022年财政年度期末股息每股11.0港仙（2021年财政年度：11.0港仙）。连同已支付之中期股息3.0港仙（2021年财政年度：2.0港仙），全年股息将为14.0港仙（2021年财政年度：13.0港仙）。



业务回顾



于2022年财政年度，全球多个主要经济体增长放缓，以及加息和通胀压力等因素，令消费者的购买力和消费意欲趋弱。随着COVID-19疫情退却，各地陆续撤销疫情管控措施，户外及群众活动回复正常，桌游需求受到影响，而部分OEM客户亦调整采购策略以消化存货。面对充满挑战的市场环境，集团采取多样化增长策略，在开发新客户之余，主动向现有客户提供更多不同的生产方案。于2022年财政年度，集团的OEM销售收益约为1,082.7百万港元（2021年财政年度：约1,191.0百万港元）。



网站销售业务方面，集团于2022年第二季推出以企业对企业对消费者模式运作的网上平台Q P Market Network（「QPMN」），为企业伙伴提供一站式客制化产品电商方案。集团积极优化网站基建和服务配套，务求令QPMN满足到更广泛的市场需要，增强其竞争力。QPMN已与多个本地企业和设计师开展业务合作，当中包括拥有庞大销售网络及客户群的零售商。与此同时，集团亦在国际网上众筹平台推出多个众筹项目，除增加相关产品销量外，亦有助提升品牌在市场的知名度。于2022年财政年度，集团的网站销售收益约为193.7百万港元（2021年财政年度：约198.7百万港元）。



于报告期内，集团正式开展越南自有厂房的建造工程，并于东莞厂房推展工业4.0 2i成熟度的实务工作以进一步迈向智能化运作。另一方面，集团就各个范畴的营运和生产成本进行针对性的检讨和分析，制订和推行多项效率优化和成本减省措施，令部分营运成本和效率得到显著改善。



展望



展望未来，集团将加强在线及线下的营销活动，包括为旗下一众电商品牌启动更多众筹项目、参与展览会推广产品和服务，以及赞助相关产品的活动，从而进一步增加品牌在市场的曝光率和知名度。QPMN的业务发展重点将集中在本地及海外的企业和机构以及OEM客户。集团亦会扩充QPMN的客制化选项，为合作伙伴及其终端客户提供更创新且贴合市场需要的客制化方案。



在OEM业务方面，集团将主动向现有和潜在客户探索合作机会，以具竞争力的服务质素和价格创造双赢局面。借助自身的生产能力和品牌信誉，集团将积极开发内地市场的高端卡牌业务，以期把握该市场的潜力，提升OEM业务的多样性。为更理想地配合业务开发，集团将扩展内部的研发能力，为OEM客户提供更多的产品选项，满足多元的市场需求。



集团将贯彻落实策略性扩展及持续改善，巩固企业的竞争力。其越南厂房预计将于2023年下半年开始投产，为OEM客户提供额外的生产地点选择。集团亦计划开发其他第三方生产点，并透过智能化营运网络的系统链接集团的网上平台，整合成更全面和数码化的供应链，进一步发挥智能化营运网络的效益并增加产品选项。



隽思集团创始人、主席及行政总裁郑稳伟先生总结：「尽管全球疫情呈缓和趋势，但在地缘政治局势及环球经济增长疲弱的忧虑下，制造业市场在2023年预期将面临众多不确定性。凭借稳健的业务、营运和财务根基，以及多年来累积应对各种逆境和挑战的经验和能力，我们对集团前景保持审慎态度。我们将坚定执行各项短期及长期的发展和营运策略，同时紧贴时势，临机应变，以期达至持盈保泰。我们预期越南厂房投产后，将在我们整体的供应链以至业务开发方面发挥重要的战略作用。除了扩展产能，提升效率和减低成本亦是重中之重。如何把科技适当地应用和融合于营运之中，以改善生产效率和能力，提升企业竞争力，在现今充满挑战和竞争的环境，尤为重要。我们将继续在厂房推行各项开发和优化项目，以实现智能化营运网络。」



有关隽思集团控股有限公司（股份代号：1412）

隽思集团于1985年在香港成立，在东莞及鹤山设有生产基地，主要产品类别为桌游、贺卡、幼教用品及包装彩盒，是中国领先的纸质桌游及贺卡生产商之一。集团自2010年开始经营网上客制化产品订制业务，透过多个自行开发和营运的网上平台，提供多元化纸制品及礼品订制方案，现时活跃注册用户数量超过57,000个。



隽思集团主要网站：

www.makeplayingcards.com

www.boardgamesmaker.com

www.createjigsawpuzzles.com

www.printerstudio.com

www.gifthing.com

www.maketotebags.com



Q P Market Network：www.qpmarketnetwork.com



如欲索取隽思集团更多数据，请浏览网址：https://www.qpp.com/tc/



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