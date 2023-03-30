Thursday, 30 March 2023, 14:27 HKT/SGT Share: 阳光保险公布2022年业绩：聚焦主业深挖内涵价值 业务盈利能力持续增强

香港, 2023年3月30日 - (亚太商讯) - 2023年3月29日，中国的中生代险企——阳光保险集团股份有限公司（「阳光保险」或「公司」；股份代号：6963.HK）发布2022年年度业绩公告。



公告显示，于2022年，在机遇与挑战并存的时代背景下，阳光保险应时而为、应势而动，专注保险主业和价值发展，以创新为业务发展提供动能，圆满达成各项经营指针任务。公司总体经营业绩实现稳健增长，价值创造能力持续增强。全年实现总收入人民币（下同）1,285.8亿元，同比增长7.2%。内含价值1,012.7亿元，增长8.0%。归属母公司股东的净利润48.8亿元。



人身保险方面，于2022年，阳光人寿通过产品体系完善、队伍转型升级及数字化创新等举措，不断推进公司高质量健康发展。报告期内，实现总保费收入683.0亿元，同比增长12.3%；一年新业务价值30.2亿元，实现业内少有的正增长。



财产保险方面，阳光财险业务结构不断优化，盈利能力持续增强。数据显示，阳光财险2022年全年实现财险净利润16.02亿元，全年实现原保险保费收入403.8亿元，行业竞争力进一步夯实。



与此同时，阳光保险始终践行价值发展理念，以资产负债管理为着力点，提升客户经营能力，亦不断提升多资产多策略多客户的综合投资管理能力及客户服务水平，取得了良好的预期效果。年报数据显示，于2022年，公司实现总投资收益201.3亿元，同比增长5.4%；总投资收益率为5.0%，第三方资产管理规模达4,149.8亿元，同比增长21.4%。



客户经营方面，阳光人寿坚持以客户为中心的经营理念，围绕客户家庭全生命周期，实施「纵横计划」，不断完善「保险+服务」产品及生态服务体系建设。阳光财险则坚持「一切为了客户」的核心价值追求，致力于建立便捷的客户服务体系。截至2022年末，阳光人寿有效客户数达1,495万；阳光财险有效客户数量达1,872万，长期价值发展能力稳步向好。



值得一提的是，阳光保险还依托大数据和人工智能技术，持续推进数字化转型。比如阳光财险依托阳光在线平台（车生活APP、小程序、官网、官微），为客户提供一站式便捷服务，累计服务客户超1.2亿人次，服务满意度94%。此外，公司一方面深挖业务场景创新，打造「车险机器人」，另一方面，基于客户洞察和内容的深度挖掘，打造「网电销售机器人」。通过以上举措不断优化客户体验、赋能业务发展、提高运营效率和增强风险防范，驱动公司高质量发展。



总体而言，阳光保险于2022年坚守主业、专注主责，实现了业绩及规模效应的稳定成长。未来，公司将继续保持审慎发展策略，持续优化业务结构和客群结构，进一步提高风险控制能力，增强经营稳定性。同时，深化落地客户思想，坚定不移推动数字化转型，持续整合内外部资源，丰富医健养等主业周边生态，构筑长期投资价值，为股东和投资者创造更多回报。





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