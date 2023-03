Thursday, 30 March 2023, 12:28 HKT/SGT Share: 复星国际全年业绩透视:2022腾挪聚焦,2023回弹可期

香港, 2023年3月30日 - (亚太商讯) - 经历一年跌宕起伏的复星,通过持续“瘦身健体、聚焦主业”,能否打开新一轮增长之门?复星国际3月29日发布了2022年全年业绩,从中透露出一些明确的信号。



这是一份“有增有减”的业绩报告。全年总收入人民币1,753.9亿元,同比增长8.7%;归母净利润人民币5.4亿元,2021年同期则为人民币100.8亿元。归母净利润大幅下滑,主要由于疫情反复多发及国际资本市场震荡下行,导致企业成本端高企及二级资本市场投资浮亏增加。通过对资产负债表、现金流量表以及资产处置、业务变动等数据的梳理,不难发现,随着疫情等“一过性”影响褪去,加速聚焦家庭消费主业的复星,已站上了新一轮增长的起点。



与财务数据相映衬,复星国际董事长郭广昌3月29日发出《致股东信》。在这封篇幅逾5000字的长信中,郭广昌坦诚回应了投资人高度关注的债务、业务、战略等问题。



“这一年,公司决定通过‘瘦身健体’,专注于家庭消费产业,将有限的资源投身于更有成长性的赛道。”郭广昌在信中表示,“经济社会发展变化和新兴科技的诞生一定会影响消费者的选择,消费意愿的增加与否,往往取决于个人对收入、经济增长预期和消费环境的信心,但我相信人们对更美好生活的向往一定是不变的,更相信中国经济长期向好前景不变,因此,我们为全球家庭带来更健康、更快乐和更富足生活的愿景也是不变的。”



债务压降成效显著,期内资产退出现金回流近300亿



3月29日披露的业绩报告和《致股东信》均显示,2022年国内疫情冲击和全球资本市场波动双重影响,给复星国际的财务结构带来了很大挑战。此外,叠加市场传言扰动,复星的债务问题一度受到质疑。



面对外部不可抗力因素挑战,自去年下半年以来,复星采取了“多措并举优化资金和资本结构”来应对。



首先,便是加大非战略性、非核心资产退出力度,以夯实流动性安全垫。业绩报告显示,2022年集团层面实现当年退出远大于投入,全年资产退出签约口径超过人民币400亿元,现金回流口径近人民币300亿元。



2022年复星的资产退出,包括系统性处置钢铁板块资产,转让永安保险部分股权,估清或大幅减持青岛啤酒、招金矿业、中山公用等。



加大非战略性、非核心资产退出力度的同时,复星也在融资端持续努力。2022年,集团层面完成8.75亿美元及16.6亿人民币的银团贷款,完成102亿元等值人民币的境内债券发行及转售,并提前兑付境外数个到期债券。



进入2023年,复星成功获得国内银团人民币120亿元贷款。这是2022年12月中旬中央经济工作会议明确提出“鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”以来,由五大国有银行牵头,联合政策性银行、股份制银行完成的最大一笔民营企业贷款。



外界评论,此举反映出金融机构、尤其是国有商业银行对复星资金面和业务战略的信心,也进一步降低了复星对公开市场融资的依赖度,提升抵御国际资本市场波动风险的能力。



通过上述一系列动作,复星交出了一份合格的抗风险答卷。总债务占总资本比率为53.2%,较2022年中期下降3.6个百分点;平均债务成本为4.7%,处于低位;存量有息负债的久期也拉长到2年以上。而截至报告期末,现金、银行结余及定期存款相对充裕,达人民币1,005.6亿元。



值得注意的是,上述债务数据还是集团合并报表层面的,如除去旗下如豫园股份、复星医药、复星旅文等并表上市子公司的债务,真正归属于复星国际的负债实际下降幅度更大。



分析人士认为,从本次发布的年度数据可以看到,半年多来复星的债务事实上得到进一步优化,整体保持在比较健康的水平,而同期资产成色得到较大提升。因此,其调整后NAV达到每股港币21.6元,保持坚挺。



“未来,复星依然把‘稳健’二字摆在当头。 我们看到外部环境在逐渐转暖,我相信复星已经披荆斩棘,度过了最艰难的寒冬,未来我们也将继续行稳致远。”郭广昌在《致股东信》中说。



“一过性”影响出清,消费、文旅等业务强劲回弹



同样由于疫情冲击、尤其是全球资本市场剧烈波动,复星国际归母净利润受到巨大影响。年度业绩报告显示,2022年集团归母净利润同比下滑94.7%,至人民币5.4亿元。



但审视其总收入数据,却是另一番光景。



在2022年复杂的宏观经济环境下,复星总收入仍保持增长,达到人民币1,753.9亿元,同比增加8.7%。围绕全球家庭客户健康、快乐、富足需求,豫园股份、复星医药、复星葡萄牙保险、复星旅文四大核心子公司,收入贡献占比为72%。



市场分析人士认为,利润大幅下滑,主要是2022年受外部不可抗因素而导致“一过性”影响的结果,一旦不可抗因素消除,“一过性”影响也将随之出清。2023年,复星不断聚焦的家庭消费主业或迎来回弹的重要机遇期,在抗疫领域的前瞻性布局也逐步迎来业绩兑现,其“深蹲”之后的“起跳”值得关注。



事实上,2023年开年以来,复星消费、文旅等业务已呈显著向上态势。豫园灯会在国内和海外“破圈”,逾400万人次入园观灯,有效带动商圈消费。文旅业务反弹更为迅速,2023年前两个月,复星旅文旗下三亚亚特兰蒂斯全面复苏且超越疫情前水准,录得营业额人民币3.99亿元,较2022年同期增长10%,平均客房入住率达96%;Club Med地中海俱乐部营业额较2022年同期增加55%;丽江复游城营业额较2022年同期增加149%。



值得注意的是,复星旅文的复苏其实于2022年下半年起,便展现出强劲爆发力。其于3月26日披露的年度数据显示,2022年旅游运营的营业额较上年同期增长85%。经调整EBITDA大幅转正,从2021年的人民币2.13亿元增长至2022年的人民币23.45亿元。归属于股东之亏损较2021年的27.19亿元,大幅收窄至2022年的5.45亿元。其中,Club Med地中海俱乐部全年录得营业额达人民币120.11亿元,同比增长108%。



增长后劲:全球运营与科创双引擎



郭广昌在《致股东信》中说:“复星在2022年退出部分非核心资产,进一步聚焦家庭消费主业,为未来的业绩反弹及高速发展拓展了空间,也积累了充足的弹药。”而未来增长的内生动力,则来自两大引擎:全球运营与创新。



年度业绩报告显示,目前复星在超过35个国家和地区的全年收入超过人民币1亿元。2022年,复星全球运营能力得到进一步提升,实现海外收入人民币774亿元,同比增长14%,占总收入的44%。截至报告期末,海外品牌企业达到43家,海外员工超过4.5万名。



2022年,被郭广昌定位为复星全球化进入第三个阶段的新起点。通过“全球组织+本地运营”,推动复星全球产业生态具备跨地域、跨文化、跨组织的运营能力,为复星产业运营提升和拓展提供新动力。



以法国高级时装屋Lanvin为例,加入复星后其业绩保持强劲增长。2022年12月15日,Lanvin Group(复朗集团)在纽约证券交易所上市,股票代码LANV。复朗集团2022年全年实现未经审计收入4.25亿欧元,同比增长38%,其中旗舰品牌Lanvin收入同比增长67%,成为全球奢侈品行业增长速度最快的公司之一。



全球运营能力持续提升同时,复星在科创上的多年坚守和持续投入,也逐渐步入收获期。



以复宏汉霖自主研发的H药汉斯状®为例,2022年3月上市以来,已在中国获批用于治疗3项适应症,并成为全球首个获批一线治疗小细胞肺癌的抗PD-1单抗,上市9个月销售收入即超人民币3亿元。



年度业绩报告显示,2022年,复星科创投入达人民币104亿元,同比增加17%;截至2022年底,共计拥有授权发明专利1,771项。



“产业和经济都会有周期,而创新是我们穿越周期的核心能力。在周期的波与谷之间,更要加大创新的投入力度。2023年,我们将会继续加大创新投入,保证这一增长引擎持续高效运转。”郭广昌说。





