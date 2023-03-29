王朝酒业公布2022年全年业绩



香港, 2023年3月29日 - (亚太商讯) - 中国优质葡萄酒生产商王朝酒业集团有限公司(「王朝」或「集团」)(股份代号：00828)今日公布截至2022年12月31日止经审核之全年业绩。



2022年，由于中国新冠疫情反复，集团整体业绩表现受到影响，不过集团在疫情之下积极优化运营成本，削减开支，而且随着2022年下半年国内疫情受控，集团收入回复增长。年内，集团收入241.4百万港元，公司所有者应占溢利为16.3百万港元，集团调整产品销售策略，更加关注中端消费市场开发，毛利率基本稳定，达到38%。



随着国内消费者对集团白葡萄酒产品的兴趣日益浓厚，集团的白葡萄酒产品销售首次超越红葡萄酒产品，成为集团收入主要贡献来源，占集团整体收入约51%（2021年为40%）。白葡萄酒产品比红葡萄酒产品毛利率更高，分别为44%及32%。



集团于分销领域以「王朝」品牌产销超过100种葡萄酒产品，并不断开拓创新以迎合中国葡萄酒市场不同消费群体的多元化需求，聚焦「5+4+N产品战略」（5大主线系列，4大优势品类，N 项需求定制），包装也顺应「国潮风」趋势。年内集团推出中高端新品－王朝壬寅虎年生肖纪念干红葡萄酒，将高端质量与中国生肖文化相融合，并针对区域客户推出了「星耀」及「年华」系列。



同时，集团加强面向年轻消费者的产品布局，推出更便捷品尝的年轻化新品。其中，针对年轻消费者的入门级价产品「怡色」系列一经推出后反应热烈，营销团队为其增加礼盒版包装，同时结合小红书、抖音等新媒体营销，使「怡色」曾成功晋身为网络爆红产品。集团创新180毫升和373毫升小瓶装产品，采用便于打开的螺旋盖设计以打入年轻消费者市场。180毫升系列产品为年轻人提供聚会畅饮葡萄酒的新选择；373毫升产品通过消费者扫描二维码后可获得奖赏的推广方式，调动消费者与品牌的互动的积极性。



另一方面，集团亦透过于中国现有的分销网络，销售来自法国酒庄葡萄酒及其他外国进口品牌葡萄酒，以带入传统「旧世界」及「新世界」品种，迎合偏爱外国高档葡萄酒口味的消费群。



集团于网上销售领域，策略性地计划为改善在线销售渠道持续投入资源，希望通过在线平台加大品牌宣传力度，提升集团整体业务潜力。2022年，集团的电商团队于京东商城、天猫商城及拼多多等传统电商平台内部自营在线商店销售产品。除此之外，集团亦不断开发直播等新兴营销渠道，通过微博、RED（小红书app）、Tiktok（抖音app）等新零售平台全面创新品牌品类、业务体系、流程模式，从而取代与经销商的合作，促进集团自主传播，提高产品面向年轻消费者的市场渗透率。同时，电商团队不断培养电商直播人才，以进一步扩大销售渠道及建立新客户群。



2022年，集团于营销领域继续改革，于2022年2月、6月及11月举行招商品鉴活动。其中，集团11月于成都参加了第105届全国糖酒商品展览会（糖酒会），会议活动期间，集团积极推广涵盖所有产品线的最新产品组合，得到经销商的热烈反响。



集团专注于保持高标准研究及技术，于2021年10月开幕的国家级博士后技术中心工作站，主要研究特色玫瑰香酵母的筛选，推动集团新产品和酿酒工艺的研发。中心亦成立了酿酒和品酒工作室，开展多轮葡萄酒介绍和品鉴活动。



集团生产部门不断研究生产线的技术升级并引进合适设备，令集团保持较高的生产水平。全年产能2022年末仍旧保持在50,000吨，使集团可以迅速响应市场需求，并为可持续盈利增长提供平台。



集团葡萄或葡萄汁供应链优质而稳定，于全国有十多个长期的主要葡萄汁供货商，位于天津、河北、宁夏及新疆等地区。未来集团将进一步加强于宁夏及新疆的布局，以获取优质葡萄及葡萄汁供应，并计划于宁夏贺兰山东麓侧发展一座集压榨、发酵、处理、化验及研发于一体的酒庄，年生产及加工能力为5,000 吨。酒庄将成为集团长期新的经济增长点，有助于王朝葡萄酒的区域布局，符合中国葡萄酒行业发展的整体规划及行业规划。



王朝主席万守朋先生总结︰「展望2023年，在国家扩大消费政策的支持下，中国消费活动将逐步恢复正常化，相信集团的业务及销售将得到较快恢复。未来集团将聚焦产品质量，创新葡萄酒产品，积极开发市场，将王朝打造成为中国葡萄酒的代表品牌，将王朝美酒风尚带给更多的中国消费者。」



关于王朝酒业集团有限公司

王朝酒业集团有限公司于2005年1月26日在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号00828。成立于1980年，王朝为中国优质葡萄酒生产商，主要生产及销售「王朝」商标的葡萄酒产品，是中国第一家中外合资的酿酒企业，主要股东包括天津食品集团有限公司及法国葡萄酒巨头人头马集团。集团产销葡萄酒产品系列超过100种，及引入进口葡萄酒产品，为国内各消费层提供高质素及物超所值的葡萄酒。





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