中海石油化学2022年逆市盈利创11年来新高

香港, 2023年3月29日 - (亚太商讯) - 中国化肥产能及产量最大的央企中海石油化学股份有限公司(「中海石油化学」或「公司」,股份编号:3983) 公布截至2022年12月31日止年度经审计之全年业绩。2022年公司实现收入人民币142.79亿元,较2021年上升6.6%;本公司拥有人应占净利润为16.43亿元,较2021年上升9.7%。



中海石油化学首席执行官兼总裁侯晓峰先生表示:「2022年,疫情和地区冲突叠加,地缘政治紧张,能源和粮食价格大涨,这些因素都对化肥和化工行业产生了不利影响。不過,尽管如此,中海石油化学仍然逆市交出亮丽的成绩,创公司2012年以来最好的业绩表现,盈利创公司2012年以来的新高。因此,为反馈股东,董事会建议派发2022年度末期股息每股人民币0.178元(含税),派息率达50%。」



在生产方面,中海石油化学海南一期和海南二期两套甲醇装置均实现400天以上长周期运行,得益于此,富岛公司甲醇年产量大幅提升并创历史新高。2022年公司生产尿素196.2万吨、 磷复肥93.3万吨、甲醇152.0万吨、聚甲醛2.1万吨。



在销售管理方面,中海石油化学把握市场机遇,强化市场研判能力,通过大数据支撑科学定价,使市场竞争力显著增强;同時,公司並加强渠道管控话语权,研究及利用政策,调整产品结构,再加上创新营销B2C电商直销模式,公司在出口大幅减少的情况下确保了产销平衡,并实现了高价多销、增量增利。2022年公司销售尿素195.9万吨、甲醇150.6万吨、磷肥62.5万吨、复合肥29.9万吨、聚甲醛2.1万吨;全年共出口了9.1万吨尿素、6.6万吨磷酸二铵。



在高质量发展方面,公司积极开展高端化工新材料项目的前期研究,包括加快聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的立项研究;又与中国农业科学院、巴斯夫股份公司、中国科学院等建立战略合作关系,推动产业链价值链向高端迈进;同时改革及退出落后产能。在肥料领域中,公司是名列央企中产能及产量双第一的规模,在此基础上,公司致力向「植物营养解决方案」的科技创效奋进。



2022年,公司的丙烯腈重点项目取得实质进展,标志着公司从无机化工步入有机化工。该项目于2023年2月一次性投产成功,创下国内同类项目建设工期的最短纪录。在技术合作方面,公司的南海富碳天然气工业化利用技术在2022年取得了突破,成功将原有22%二氧化碳含量的天然气利用能力提升至35%含量。



中海石油化学持续落实绿色低碳发展战略,能效指标继续保持领跑优势,公司的甲醇装置连续11年荣获中国石油与化学工业联合会「能效领跑者」荣誉称号,合成氨装置连续3年荣获中国氮肥工业协会「水效领跑者」荣誉称号。公司积极推进「绿色甲醇」理念,不断降低生产活动对气候的影响。



公司品牌价值持续提升。在「2022年中国品牌发展论坛」中,中海石油化学以人民幣 39.71亿元品牌价值,跻身2022中国品牌价值评价信息发布榜,品牌价值较2021年提升人民幣7.72亿元。



展望2023年行业趋势,随着国内经济复苏、物流运输回归正常,预期出口及工业需求存在一定的恢复,唯农业需求仍受季节性周期影响。尿素市场仍有较强支持,尿素价格下行幅度也相对有限,上半年走势或强于下半年。磷铵价格或将继续坚挺在高位,至下半年用肥淡季价格或将波动下行。甲醇新增产能释放速度将有所放缓,甲醇制烯烃以及传统下游需求相对平稳,成本端对于甲醇及下游产品的影响较为明显;聚甲醛在新能源汽车需求方面有望增加。



对于2023年的重点策略,公司首席执行官兼总裁侯晓峰先生表示:「公司将持续强化健康、安全和環境(HSE)以及生产精细化管理,严格控制成本,推进科研创新,並推动公司高质量发展。除此以外,公司今年目标将致力确保丙烯腈项目顺利实现商业运营,而且将会紧抓海南自贸港的建设机遇,推进码头、物流建设等高质量投资项目,並全力探索新增长点,期望为股东创造良好的价值回报。」



中海石油化学股份有限公司(「中海石油化学」)是专门从事化肥及相关化工产品开发、生产及销售的上市企业,是化肥产能及产量最大的中央企业,為从事石油和天然气勘探、开发、生产及销售的中国海洋石油集团有限公司之子公司。中海石油化学于2006年9月29日在香港联合交易所主板挂牌上市,股份编号:3983。公司现有生产设施位于中国海南、内蒙古、湖北及黑龙江,总设计年产能达236万吨尿素、100万吨磷复肥(磷酸一铵、磷酸二铵和复合肥)、160万吨甲醇及6万吨聚甲醛,公司并拥有位于海南省东方市的设计年吞吐能力为1,828万吨的深水港口。公司品牌价值持续提升,按2022中国品牌价值评价信息发布榜,中海石油化学以品牌价值人民幣39.71亿元名列榜上,较2021年提升人民幣7.72亿元。2023年初,中海石油化学凭着具良好增长性的优秀业绩,荣获资本媒体颁发2022杰出上市企业大奖<业绩表现大奖>。





