来源 EuroEyes International Eye Clinic Limited 德视佳2022年取得稳健业绩 年内收购英国诊所营收表现超预期 集团运营展现韧性

香港, 2023年3月28日 - (亚太商讯) - 德国、丹麦、中国及英国的领先高端视力矫正服务供货商德视佳国际眼科有限公司(「德视佳」或「公司」,及其附属公司,统称「集团」,股份代号:1846),欣然公布其截至 2022年12月31日止年度(「年内」)的财务表现。



业绩亮点

-- 截至2022年12月31日,德视佳2022年度总收入约为7,401万欧元,按年增长约7.5%。

-- 完成了对全球视力矫正行业领先品牌之一的London Vision Clinic Partners Limited的收购,其首年即超额完成收购协议所述的协议收入及除息税前盈利目标。

-- 尽管欧元对港币汇率贬值导致以港币计算的溢利贡献减少,不利的货币波动对集团的营运并无重大影响。

-- 面对全球新冠疫情及其相关管控政策,集团在2022年遭遇诸多挑战,但始终没有动摇对自身业务模式和变化适应能力的信心。



凭借镜片手术的稳健基础克服艰困的商业环境

由于全球新冠疫情及其相关的管控政策、地缘政治动荡、通胀和货币波动等不利的宏观环境,德视佳在2022年遭遇了艰难经商环境。尽管面临重重挑战,集团仍对其业务模式和变化适应能力保持信心。凭借晶体手术的稳健基础,集团业务逐渐恢复正常,并已超越疫情前水平。纵使欧元兑港元贬值使得以港元计算的溢利贡献减少,惟货币汇率波动对集团营运无产生重大影响。



德视佳年内总收益较去年同期增加约7.5%至约7,401万元(欧元,下同;港元等值:约6.10亿元),经调整毛利约为 3,340万元(港元等值:约2.76亿元),经调整毛利率约为45.1%。税后净利约1,013万元(港元等值:约8,352万元),经调整税后净利约为1,225万元(港元等值:约1.01亿元),经调整净利率约16.6%。集团的经调整EBITDA超过2,940万元(港元等值:约2.30亿元),展示了集团强劲的变化适应能力和韧性。



董事会建议宣派截至2022年12月31日止末期股息每股0.06266元(2021年末期:每股0. 09932元)。



从各国市场收入贡献来看,来自德国、中国、英国及丹麦的收入分别达 4,069万元(港元等值:约3.36亿元)、1,194万元(港元等值:约0.98亿元)、1,348万元(港元等值:约1.11亿元)及790万元(港元等值:约0.65亿元),分别占总收益55.0%、16.1%、18.2%及10.7%。



按手术种类贡献收入划分,晶体置换手术、后房型人工晶体(ICL)植入术,仍然是集团的主要收入来源,在2022年共占总手术收益的约57.3% (2021年:约65.3%)。而屈旋光性激光手术的收益较2021年增加约32.8%达至约2,990万元,占总手术收益的约41.1%,该涨幅主要因为集团收购的London Vision Clinic(“LoVC”)专注屈旋光性激光手术。与此同时,来自晶体置换手术(包括单焦点及三焦点晶体置换手术)的收益为约3,290万元(港元等值:约2.71亿元),较2021年减少约6.6%,占总手术收益约45.3%。



London Vision Clinic战略收购超出增长预期,继续保持收益动能跨越「新常态」

尽管持续的疫情对集团运营造成了一定的影响,德国业务仍保持了增势,并通过与去年相比减少市场营销和行政开支等方式展示了优秀的成本控制能力。在欧洲其他地区,德视佳位于丹麦哥本哈根的诊所2022年开业后迅速取得成功,得到了欧洲足球传奇人物Michael Laudrup的支持,获得市场认可。



与此同时,集团在英国的业务完全超出了收益预期,2022年年初收购的LoVC,于2022年首个盈利期间超额完成收购事项下的购股协议所述的协议收入及除息税前盈利目标,分别达到了1,170万英镑及320万英镑。集团认为,通过收购LoVC,集团得以涉足伦敦的高端屈光及老花眼手术市场并扩大其业务,而通过将PRESBYOND®激光融合矫视手术(PRESBYOND® Laser Blended Vision)治疗引入德视佳,能在早期为更多患有老花眼的患者提供治疗。



中国市场方面,由于2022年内病毒蔓延至集团经营业务涉及的一些中国主要城市,内地实施全国性的疫情管控措施,致使德视佳在中国内地经营暂停,从而区内收入和利润均有回落。进入2023年,中国放宽防疫政策后,集团业务显著反弹,并在2月春节后大幅增长。



在「新常态」下的商业环境中,集团预计2023年将在德国开设三间新诊所,进一步提升德视佳在德国的市场份额,保障其市场领先地位。英国市场部分,集团2023年6月将在伦敦骑士桥区迎来第二家诊所,也是其在英国全新的高端旗舰诊所。为配合集团市场扩张战略,集团2023年首次进入香港市场,于香港铜锣湾罗素街开设其第一家旗舰诊所。



欧洲取消持续两年的疫情跨国旅行限制,将消费者兴趣转移到了度假旅行上,许多消费者延迟了手术安排。但预计当假期旺季结束后,欧洲的手术需求将会回升。因此,集团正在加快实施并购战略,重点寻求欧洲的著名私营眼科诊所目标。



德视佳创始人董事长兼首席执行官约根森博士表示:「2022年,疫情带来了重大挑战,但我们非常自豪于集团业务的韧性,并对我们在撤消阶段中适应变化和强劲成长的能力保持乐观。2022年内地封城及疫情防控导致业务停顿,我们坚持全额支付中国内地员工且不裁员,展示了我们在人才留用和团队合作方面的价值观。进入2023年,我们将整合现有诊所资源,通过优化产能利用率来实现利润最大化。随着我们30周年纪念的邻近,德视佳将在晶体手术的稳健基础上,增加市场渗透率,扩大全球业务版图,推动有机增长,并加强我们在视力矫正行业中的领先地位。」



关于德视佳国际眼科有限公司

德视佳成立于 1993 年,是视力矫正行业的领先品牌之一,该产品结合了德国眼科学的卓越经验和超过 25 年的经验以及个性化的客户服务。德视佳是为数不多,具有广泛地理覆盖范围的眼科诊所之一,业务遍及德国、丹麦、中国及英国。该集团的视力矫正服务包括:(i)屈光激光手术(包括 ReLEx Smile和 Femto LASIK); (ii)晶体植入手术(ICL); (iii)晶状体置换手术(包括单焦点和三焦点晶状体置换手术)和(iv)其他(包括 PRK / LASEK和ICRS 植入术)。





