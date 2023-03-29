光大永年公布2022年全年业绩



香港, 2023年3月28日 - (亚太商讯) - 光大永年有限公司，为中国光大集团旗下物业租赁、物业管理及销售持作出售物业公司（「光大永年」或「集团」，香港联交所股份代号：3699）今天公布截至2022年12月31日止年度（「回顾年度」）之全年业绩。



截至2022年12月31日止年度，集团收入录得人民币52.3百万元，较去年同期轻微下跌0.8%。公司权益股东应占溢利为人民币22.1百万元，较去年同期下跌32.4%，主要由于回顾年度投资物业的估值收益下跌所致。每股基本盈利约为人民币0.05元（2021年：人民币0.07元）。董事会建议就截至2022年12月31日止的财政年度派发末期股息每股普通股为人民币1.90分（相当于2.17港仙）。



于2022年12月31日，集团的现金及银行结余为人民币214.9百万元，资本负债比率为18.3%。本公司稳健的财务状况及现金流量将可有力支持公司持续发展所需的投资。



物业租赁

集团物业租赁业务截至2022年12月31日止年度的租金收入约为人民币38.3百万元（2021年：人民币37.3百万元）。由于每平方米的平均租金稍为上升，因此令总租金收入增加。于2022年12月31日，集团的物业组合包括三栋商业楼宇、即光大金融中心、光大国际大厦的部分物业及明昌大厦的部分物业，总建筑面积约为89,507平方米（2021年：89,507平方米）。



物业管理服务

截至2022年12月31日止年度，集团物业管理服务的收益约为人民币14.0百万元（2021年：人民币15.4百万元）。年内，由于租用率下跌导致物业管理服务收益减少。于2022年12月31日，集团管理的总建筑面积减少8.6%至约59,413平方米（2021年：65,037平方米）。



投资物业

于2022年12月31日，投资物业的公允价值为人民币954.1百万元（2021年：人民币953.7百万元）。截至2022年12月31日止年度，投资物业的估值收益约为人民币0.1百万元（2021年：约人民币17.5百万元），较去年减少约人民币17.4百万元，该下跌显示于报告期末时中国物业市场受COVID-19的影响。



展望

受不明确因素影响，集团的物业租赁业务难免会受到影响，物业的租金收入面对下调压力，惟集团于2021年已开始进行部署，今年以来已有新的租户。受益于中国光大集团的协同效应和「光大」品牌的知名度，集团一直与其保持长期友好合作，务求实现互利双赢，促进租赁业务的稳定发展。



内地物业管理行业仍处于成长期，集团的专业物业管理团队一方面继续致力为旗下的项目提供优质的物业管理服务，从而提升物业的价值，并持续积极发掘具投资潜力的物业，同时不断开展新的增值服务业务，拓宽服务边界和业务领域。



对于在海外购入新资产的计划，集团将继续审慎、密切地审视市场环境及各类型物业的潜在投资回报，以制订得宜的业务发展策略，同时会因应市场及宏观环境因素变化、货币汇率、息口走势等因素去决定于海外市场收购新资产的步伐。至于在内地业务拓展策略方面，集团一方面会继续物色内地回报潜力优良的机会，并会与母企光大集团协同，从而达至更有效地分配资源。



展望2023年，全球经济和企业营商环境仍存在许多不确定性。然而，随着各地正逐步走出新型冠状病毒疫情的阴霾，中央亦对房地产行业调控力度有序地逐步放宽，并积极促进发展商的经营性现金流改善，令内地楼市销售有回暖迹象。同时，国家推出一系列鼓励性政策，以支持和促进物业管理行业发展，致使物业管理行业在国家发展中的地位大受重视，集团对2023年的行业发展仍然审慎乐观。



有关光大永年有限公司

光大永年有限公司为中国光大集团旗下物业租赁、物业管理及销售持作出售物业公司，拥有、出租及管理位于四川省成都市的物业，亦拥有及出租位于云南省昆明市的一项物业。集团的物业位于中国西部重点城市成都及昆明的市中心。集团的物业组合包括三项商业物业（即光大金融中心、光大国际大厦的部分物业及明昌大厦的部分物业）。如欲获得更多光大永年数据，请浏览公司网站：https://ebgca.com.hk/。





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