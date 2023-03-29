Tuesday, 28 March 2023, 18:45 HKT/SGT Share:

来源 CITIC Telecom CPC 中信国际电讯CPC第三座安全运营中心正式启动 打造下一代SOC安全事件综合运维服务

香港, 2023年3月28日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯（信息技术）有限公司（简称「中信国际电讯CPC」）宣布正式启动位于上海的安全运营中心(SOC)，为企业提供更高效的安全防护和运营服务。该安全运营中心(SOC)将基于中信国际电讯CPC高可用安全信息及事件管理(SIEM)平台、安全态势综合展示界面和自动化编排与响应系统，以及7x24安全专家团队等方面的强大能力，打造下一代SOC安全事件综合运维服务，助力千行百业加速提升安全防护能力和安全运营效率。

(图片从左到右)中信集团信息技术管理部总监伍东先生、中信国际电讯CPC战略总裁蓝泰来先生及中企通信执行副总裁李燕群女士，一同主持全新SOC启动仪式

数字经济的快速发展，全球网络安全形势不容忽视。与此同时，各类攻击方法不断演变，使得网络安全事件频发。因此，企业需要加快及提升技术创新能力，从产业链与业务全局的角度制定安全策略，提升整体安全能力。中信国际电讯CPC 现于香港及广州拥有两座全天候运作的安全运营中心，全新位于上海的第三座安全运营中心不但为其于中国市场的企业提供高质量云网安服务能力，更为国际在华运营企业发挥积极作用。全新上海SOC不但通过了一系列国际认证，更全面符合中国本地政策及法规要求，同时三座全天候安全运营中心均具备平台化、自动化、智能化运营能力，以国际化水准配合本地化专业服务，打造全链条的安全服务体系，构建完整安防、监测、预警、管理、风控等安全保障支撑能力。不仅帮助更多企业从“安全建设”向“安全运营”转变，也驱动企业整体安全运营能力迈向实战化、体系化、平台化不断升级和演进。



中信国际电讯CPC行政总裁黄政华先生表示：「配合国家政策及数字中国高速发展，千行百业智慧服务创新不断，企业跨境数据流动，信息安全防护与数据合规体系要求日趋突显。我们特别为各行业用户的安全创新赋能，投放更多资源加强安全服务板块与信创领域的能力，同时启动第三座安全运营中心并正式落‘沪’。全新SOC不但展示了我们‘以客为先’的核心价值，并提供一体化的云网安解决方案以及差异化的资讯安全保护，为更多企业增强整体安全防御能力，促进数字经济的高质量发展，成就创新价值。」



中信国际电讯CPC 安全运营中心的核心能力主要涵盖三个层面：

创新技术 打造安全事件“闭环处理能力”

以不断提升备受认可的安全信息及事件管理(SIEM)平台打造“安全事件闭环处理”能力 ，每天可以追踪高达数以十亿计事件，为企业检测潜在安全威胁的同时，及时准确地确认威胁，快速做出应变，并提供安全事件总结报告，全面提升企业安全事件处理效率，让企业在威胁预测、感知、响应上占领先机。



高可用性服务平台

通过高可用及可视化平台实现安全运维的“集群效应”，平台位于获得ISO9001、ISO20000及ISO27001国际认证的Tier III+数据中心，保障底层服务不间断运作的同时，也为客户提供上层在线门户网站，实时展现企业的综合安全态势及企业关注的各项关键数据。



国际专业团队

以拥有国内和国际多个安全认证的7x24安全专家团队构建坚强后盾，建立企业安全保护屏障。中信国际电讯CPC的安全专家配合专业客户服务团队不仅可以提供（普通话、广东话、英语、日语等）多语言支援，同时还通过多种国际及国内安全认证，包括CISSP、CCSP、SSCP、CEH、CHFI、CISA、CISM、CRISC、CISP等；7x24x365运作，依托于专业的事件处理流程，实时响应与定期回顾及趋势分析，为企业提供优质的信息安全服务。



结合全栈云网智安解决方案 打造下一代SOC安全事件综合运维服务

中信国际电讯CPC凭借20多年来在云、网、智、安技术的深耕和经验，业内稳健的信息安全服务能力、强大的算法算力和AI技术，通过全新的安全运营中心致力打造下一代SOC安全事件综合运维服务，不仅提供以TrustCSI™ MSS 为核心的事前检测、事中响应及事后总结等一站式综合安全分析及事件管理服务，还可提供TrustCSI™ IAS资产梳理、风险评估、渗透测试、攻防演练等各项信息安全专业服务，帮助客户提前发现潜在安全风险，及时修补威胁漏洞，定期评估安全防护能力并形成持续提升的“生命周期式”安全解决方案，为企业筑牢可信可控的资安屏障。



中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。



凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。



中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、21个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运营中心，服务遍布约160个国家，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际标准服务认证（SD-WAN Ready，ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及服务资源，专业在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。 请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。



媒体查询：

Catherine Yuen (阮颖珊)

中信国际电讯CPC

(852) 2170 7536

電郵：catherine.yuen@citictel-cpc.com





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