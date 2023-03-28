珠江客运于3月30日正式恢复中国客运码头往返顺德客运港航线



香港, 2023年3月28日 - (亚太商讯) - 珠江船务企业（股份）有限公司（「珠江船务」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：560.HK）欣然宣布，珠江客运有限公司（「珠江客运」）积极响应粤港澳大湾区互联互通，在经营现有香港往返深圳蛇口、中山、广州南沙、深圳机场等航线基础上，现定于3月30日恢复中国客运码头往返顺德客运港航线，为旅客提供更多出行选择。



为庆祝该航线复航，首航当天，珠江客运将向市民免费赠送首班「香港→顺德」船票，诚邀旅客免费搭乘。



具体领取免费船票的方式如下：



即日起，在珠江客运两市区售票处（中国客运码头售票处、港澳码头售票处）限量送出3月30日香港中国客运码头出发前往顺德港的快船船票，旅客凭有效身份证明文件在现场登记领取复航免费船票，每人限领一张。数量有限，送完即止。



珠江客运将调配世界技术领先的碳纤维高速客船「钰珠湖」号进行航线运作。复航初期，计划安排每天两进两出共4个航班。并将视乎航班情况加大航班密度，为客人提供更好的水上客运服务。



香港往返顺德的航班*信息如下：



3月30日首日航班时间

- 中国客运码头→顺德港航班信息

下午 16:30 出发，18:30抵达

- 顺德港→中国客运码头航班信息

上午 10:00 出发，12:00抵达



自3月31日起，每日将维持两个往返航班，具体航班时间

- 中国客运码头→顺德港航班信息

上午 11:00 出发，13:00抵达

下午 16:30 出发，18:30抵达

- 顺德港→中国客运码头航班信息

上午 08:30 出发，10:30抵达

下午 14:00 出发，16:00 抵达

*航班时间以实际销售时间为准



旅客可透过珠江客运官方网站（www.cksp.com.hk）进行购票，亦可前往中国客运码头售票处、港澳码头售票处直接购票﹕

1. 香港上环信德中心（即港澳码头）303B号铺

2. 九龙尖沙咀广东道33号中国客运码头1字楼1-5A



在往返香港机场航线方面，珠江客运将于5月前，除了恢复「深圳机场线」外，还将新增「广州琶洲港线」。方便旅客通过转船服务往返于内地口岸与香港国际机场，体验「海天联运」的便捷。



未来，珠江客运将继续秉承「安全、快捷、方便、舒适」的服务理念，为香港市民、粤港澳大湾区居民、世界旅客提供优质服务。



关于珠江船务企业（股份）有限公司

珠江船务为珠江船务企业（集团）有限公司控股的香港上市公司，隶属于广东省港航集团有限公司旗下，管理世界最大的高速客船队和粤港澳水上客运网络，以香港为基地，覆盖粤港澳大湾区多个城市，包括广州、深圳、顺德、中山、东莞和澳门等；自2020年5月收购新渡轮服务有限公司起，珠江船务开始进驻香港本地渡轮市场，提供港内及离岛共五条主要渡轮航线的服务；同时发展维港游水上文旅项目。珠江船务亦是珠江三角洲最大的内河口岸码头和物流营运商之一，以香港为营运中心，网络覆盖珠江三角洲多个城市，包括肇庆、清远、佛山、广州、江门等，提供包括内河码头营运、综合物流、国际货运及供应链解决方案等业务。



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