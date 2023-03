Tuesday, 28 March 2023, 11:25 HKT/SGT Share: 国际储能市场一片蓝海,铅蓄电池龙头天能股份“走出去”战略初显成效

香港, 2023年3月28日 - (亚太商讯) - 天能动力(0819.HK)之子公司天能股份(688819.SH)成立于2003年,是全球铅酸动力电池龙头。基于铅酸业务的成功积淀,公司以此为基石,近年来向锂电储能、氢燃料电池等多个成长行业展开布局。目前,这些板块已经逐渐进入加速放量阶段。



近日,天能股份发布2022年年报,公司坚定“走出去”的全球化战略,进一步开拓海外市场,2022年全年海外业务营收规模达36693.21万元,同比增长47.97%。2022年,公司首个海外制造中心落子越南,是公司全球化发展布局的第一步好棋。



为什么布局海外储能市场?因为天高任鸟飞。就在3月初,在特斯拉投资者日活动上,马斯克推出特斯拉宏图计划第三篇章(Master Plan Part 3)落子储能,未来计划实现240TWH储能规模、30TWh的可再生电力规模,并计划在制造方面投资10万亿美元。这无疑是对海外储能领域的又一次引爆。



“天高任鸟飞”,铅炭储能“走出去”



2022年以来,储能电池项目签约、融资、开工和投产消息不断。据高工产业研究院(GGII)不完全统计,仅2022年储能电池相关扩产项目(部分涉及动力储能一体化产能)已达26个,投资额合计超过3000亿元,产能达820GWh。



东吴证券的一份研报指出,得益于中美大储和欧洲户储的爆发,预计23/25年全球储能容量需求分别为147/449GWh,23年同增106%,22~25年CAGR为84%。考虑到库存,预计23/25年全球储能实际需求分别为255/709GWh,23年同增103%,22~25年CAGR为78%。



在各类储能解决方案中,铅酸蓄电池作为世界上使用最广泛的化学电源,技术已经十分成熟。尽管近年来锂离子电池在新能源领域应用广泛,但铅酸蓄电池仍然凭借大电流放电性能强、电压特性平稳、温度适用范围广、单体电池容量大、安全性高和原材料丰富且可再生利用、价格低廉等一系列优势,广泛应用于汽车启动电池和启停电池领域。



天能股份是全球规模最大的铅蓄电池企业之一,也是国内电动轻型车动力电池(包括铅蓄电池及锂电池)的龙头企业,亦是少数可向包括亚太、欧美、非洲等全球客户交付包括动力电池、储能电池等一揽子新能源系统解决方案的中国企业。公司坚持铅炭储能和锂电储能协同使用,有利于二者互相取长补短,提供更多解决方案。天能股份的铅炭储能具有显著的成本优势,当前循环寿命已达到3000次。



海外市场方面,由于印度和越南等发展中国家减排政策实施严格以及经济快速增长,电动两轮车市场十分广阔。国际市场研究机构Research and Markets预测,到2027年,电动两轮车全球市场规模将从2022年的497亿美元增至806亿美元,平均复合年增长率达10.2%。



东北证券此前发布的一份研报指出,铅蓄电池海外市场有望成为蓝海,天能股份出口业务大有可为。目前,全球诸多地区正在加速走向电气化,以电动二轮车为例,海外市场的保有量仅仅约为中国市场(3.5亿)的10%~15%,增长空间广阔。



具体而言,不同地区所对应的消费需求有所差异。亚非拉等部分欠发达地区人均GDP增长,电气化进一步发展,推动燃油摩托车向电动二轮车转型,新生需求有待满足;欧美市场道路条件较好,骑行文化由来已久,消费者环保意识和消费能力也更强,骑行更多是满足环保和精神文化需求。



在电动化趋势下,多个国家的政府也提供补贴激励等政策以推广电动交通工具,其中就包括两轮电动车。此外,疫情因素也使得两轮电动车在短途出行中所表现绿色高效的优势被进一步放大。



根据沙利文预测,到2026年,电动两轮车在海外市场年销量可达4630万辆,欧美、东南亚、印度市场销量可期。毋庸置疑的是,与电动两轮车共生的蓄电池也将成为一块丰厚的蛋糕。



修好“内功”,打稳基本盘



近年来我国铅蓄电池行业集中度进一步提升。2017年,我国铅蓄电池行业规模以上企业单位数达86家,销售收入达到1658亿元。次年,铅蓄电池行业中百亿规模的企业已不超过10家,其中主导产销量的铅蓄动力电池行业已形成了寡头垄断格局。



据华经产业研究院资料,在国内电动轻型车铅蓄动力电池市场,天能股份行业市场占有率排名第一,市场占有率已超过40%。出货量方面,天能股份同样“独占鳌头”,公司的铅酸蓄电池出货量占2020年全国总量的39.36%。



一位行业人士向银柿财经表示,下游电动轻型车整车市场加速整合,行业马太效应凸显,整车厂需求逐步向龙头电池企业集中。迭加铅蓄电池行业内的马太效应,在双重马太效应的共振下,头部企业的业绩增长将被进一步巩固。



近日公布的2022年度业绩快报便印证了上述观点。2022年全年,天能股份实现营收约417.79亿元,同比增加7.91%;归母净利润约19.02亿元,同比增加38.92%;扣非净利润15.31亿元,同比增长47.74%。报告期内,天能股份依托于一级整车厂合作紧密度加强以及二级市场市占率进一步提升,实现销量实现稳步增长。此外,新应用场景需求的释放也为公司带来了新的业务增量。



具体方面,锂电产能的进一步释放,锂电储能业务市场的快速扩张,以及公司销售及客户结构的优化,使得天能股份全年锂电营收增幅超60%。



2022年全年,天能股份在产品利润端也获得快速增长。一方面是2022年铅蓄电池产品原材料价格趋于稳定,公司产品价格相对稳定,毛利率较上年同期有所增长。另一方面,智能化工厂等项目的有序推进也帮助了公司在生产端有效控制成本。



为加深拓展公司的海外布局和国际融资管道,提升行业地位和国际化形象,深入推进“全球化、数智化、平台化”战略,天能股份早在2019年就同世界500强法国道达尔集团的子公司帅福得(SAFT)合资成立天能帅福得,双方就锂电业务的技术、市场及应用等方面开展合作。



2022年12月中旬,公司还宣布拟筹划境外发GDR并在瑞士证券交易所上市。这一事项于近日得到瑞士证券交易所监管局附条件批准,瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。



天能股份认为,此次发行能提升公司品牌的国际知名度和竞争力,以进一步提高公司在全球市场的地位。同时通过海外高素质技术人才的招募与国际化业务版图的扩张,进一步多维度提升公司的技术水准与能力,引入境外专业投资机构和产业投资者,进一步优化公司股权结构,提升公司治理透明度和规范化水平,为公司高质量发展提供坚实的治理机制保障。



目前,天能股份已经在越南、印度、非洲等国家和地区建立销售办事处或合作机构,海外业务的成长性和高毛利率有望构建公司铅酸动力电池业务的第二增长曲线。



