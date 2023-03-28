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来源 YEAHKA LIMITED 移卡公布2022年年度业绩 展现强劲的业务韧性：支付业务加速变现

到店电商服务大幅增长，营运效率显著改善

香港, 2023年3月27日 - (亚太商讯) - 中国领先的以支付为基础的科技平台——移卡有限公司（「移卡」或「公司」，股份代号：9923.HK）欣然宣布截至2022年12月31日止十二个月（「本年度」或「2022年」）年度业绩。



财务摘要

-- 本年度，公司总收入达人民币3,418.0 百万元，同比增长11.8%;

-- 毛利同比增长26.6%至人民币1,030.9百万元，毛利率增长3.6个百分点至30.2%;

-- 经调整EBITDA达人民币213.4百万元，同比增长73.0%;

-- 到店电商服务毛利率由2021年的35.9%上升至2022年的67.3%；

-- 2022年下半年，到店电商服务净亏损大幅收窄至人民币51.9百万元，比2022年上半年减少67.4%。



经营摘要

一站式支付服务商户数量及费率持续增长：

-- 总支付交易量 (「GPV」）同比增长5.1%至人民币2.23万亿元；

-- 活跃支付服务商户数目同比增长11.4%至历史新高8.1百万；

-- 费率从2021年的10.7个基点增加到2022年的12.3个基点，且呈上升趋势（2022年上半年：12.0基点；2022年下半年：12.7基点）;

-- 基于应用程序日交易笔数峰值超过5,000万，创历史新高；

-- 全国渠道网络中的独立销售代理达到近1.8万家；

-- 2023年1月及2月GPV同比增长分别为9.8%及34.1%；

-- 2023年GPV官方指引：人民币2.7万亿元至人民币2.9万亿元。



到店电商服务增长迅速、成绩优异：

-- 总商户交易量 (「GMV」）超过人民币33亿元，同比增长7.3倍;

-- 订单数量接近3,700万，同比增长3.1倍；

-- 存货单位(SKU)超过40万个，同比增长1.5倍。



公司董事会主席兼首席执行官刘颖麒先生表示：「2022年是不同寻常的一年，得益于我们广泛的地域覆盖和商业数字化生态系统内的强大协同作用，我们的业务得以继续健康增长，并实现了强劲的财务业绩。值得注意的是，我们支付业务的GPV和费率均有所增长，到店电商业务亦为集团带来可观的收入和毛利，而且亏损持续收窄。」



董秘和企业发展总经理赵维晨先生表示：「在支付方面，我们持续打造多元化的独立销售代理团队，扩大与银行的联合收单服务，并推出各种数字人民币试点项目。我们的支付平台亦越来越包容和强大，并且已经开始升级客户策略，包括涵盖中大型客户和垂类品牌领导者。」



「在到店电商服务方面，GMV增长了7倍以上，升级至多元营销策略，包括自营站点和合作站点，这有助于我们在扩大地理覆盖的同时降低BD成本。另外，我们优化了组织结构，并开发了技术赋能的服务，例如为我们的合作方提供KOL撮合、直播优化和广告投放。同时，我们创建了商家服务生态联盟，可共享商户资源，并提供数字赋能的工具和额外的交叉销售解决方案，例如支付和SaaS产品。」



展望

刘颖麒先生表示：「今天，我们可扩展的生态系统已经展现出在支付、到店电商服务和商户解决方案业务之间创造良性循环的能力。多年来，我们积累了大量的商户基础和消费者洞察，直接促进了我们商户解决方案和到店电商服务的蓬勃发展，同时又进一步提高客户对我们支付业务的忠诚度和黏性，有时甚至会为支付业务带来新的商户。我们的战略方向让我们拥有了健康和可持续的业务，并且将持续很长一段时间。2023年，我们将继续专注为商户创造价值，提供广泛的本地生活体验，为股东、员工和社会创造可持续的价值。」



关于移卡有限公司（股份代号：9923.HK）

移卡是一家基于支付的领先科技平台，专注为商户和消费者创造价值。我们的目标是建立一个独立可扩展的商业数字化生态系统，以实现商户与消费者之间无缝、便捷及可靠的支付交易，并延展到为商家和消费者提供丰富多样的产品组合，目前包括(i)到店电商服务，为消费者提供一站式的超值本地生活服务；以及(ii)商户解决方案，帮助商户更好的管理及推动业务增长。



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