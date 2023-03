天能动力公布2022年全年业绩

香港, 2023年3月25日 - (亚太商讯) - 中国新能源电池行业领军企业 - 天能动力国际有限公司(“天能动力”或“集团”;股份代号:0819.HK)公布截至2022年12月31日止12个月(“年内”)之年度业绩。



2022年,天能动力坚持“智能化、平台化、全球化”的发展战略,以科技创新推动绿色发展,深耕铅蓄电池、锂离子电池、燃料电池、钠离子电池等新一代电池技术,及废旧电池回收业务,坚定实施产业科技发展战略,科学调整各业务板块经营策略,积极布局多技术路线,形成一体多翼的业务发展模式,盈利能力和综合竞争力不断提升。



2022年,天能动力实现营业收入约人民币745.99亿元,其中制造业业务收入约人民币419.71亿元,同比增长约10.68%,业务结构显著优化;毛利大幅增长约38.27%至人民币约63.89亿元,毛利率较去年同期提升3.16个百分点,其中制造业业务毛利率同比提高3.06个百分点至15.11%,高毛利业务占比明显提升。天能动力实现股东应占溢利约人民币17.96亿元,较上年同期大幅增长约38.19%;基本每股溢利约为人民币1.60元。同时,建议就天能动力股东持有的每股普通股宣派现金股息40港仙。



高端环保电池,龙头地位稳中精进



高端环保电池是天能动力依托研发与工艺创新打造的密封型免维护铅蓄电池系列产品,具备性价比高、安全稳定、回收率高等优势。年内,高端环保电池营业收入约人民币357.47亿元,较上年同期增长约12.34%,保持了高质量稳定发展的势头。



作为铅蓄动力电池龙头企业,2022年,天能动力不断完善配套产品矩阵,在新能源出行领域的产品研发上实现更大突破,先后推出以续航与耐用为导向的科技型产品,以安全、耐用、高端核心科技产品,持续助力行业升级创新。同时,天能动力携手爱玛、雅迪、台铃、绿源等整车厂开展多维度战略合作,释放企业势能,助力行业发展。2022年,天能动力越南办事处在胡志明市正式成立,拉开在东南亚地区实现本地化、平台化运营新序幕,将为进一步拓展东南亚市场、迈向世界奠定坚实的基础。



2022年,天能动力继续在汽车起动启停电池领域发力,采用国际先进的生产技术和产品工艺,在电池性能、节能减耗、使用寿命及安全设计等方面,实现了绿色动力与汽车工业完美融合。现有起动启停铅蓄电池产品比能量为40-50 Wh/kg,启停电池循环次数达到80,000次以上。



2022年,天能动力铅炭储能营业收入约人民币1.28亿元,同比大幅增长约225.08%。2022年12月,天能动力与长兴太湖能谷科技有限公司达成战略合作伙伴关系,天能动力于上海证券交易所科创板上市的子公司天能电池集团股份有限公司(688819.SH)与太湖能谷签订30GWh铅炭储能订单。同时,位于安徽省马鞍山市基地的10GWh铅炭储能已经建成,强势拓宽新型储能产品市场,促进储能业务长远发展。



新能源电池,提供多元新能源解决方案



天能动力新能源电池以锂离子电池为主,亦包括氢燃料电池、钠离子电池等下一代电池产品的生产和研发。其中,锂离子电池全年取得突破性进展,年内取得营业收入约人民币16.02亿元,同比增长约62.30%。



一方面,天能动力积极构建储能产业生态圈,为客户提供多场景多元化系统解决方案,锂离子储能于年内取得营业收入约人民币5.24亿元,同比增长约353.51%。另一方面,天能动力自主研发出高能量密度、高安全性能的工业动力锂电池产品,推出多款适配搬运车、堆垛车、前移车等车型的产品,并基于产品为客户提供定制化、安全、可靠、耐久的产品解决方案,满足了仓储物流行业复杂的应用场景对锂电池在充放电倍率、能量密度以及安全性等方面的要求。



2022年,天能动力氢燃料电池业务在燃料电池电堆、膜电极、双极板及发动机系统等的研发生产、应用场景的开发示范等方面,均取得重大突破,先后研制出各种电堆产品,包括百千瓦级石墨板电堆和最高150kW的大功率金属板电堆。相关产品通过下游客户验证以及采购,全年以成本领先战略交付多款70kW-160kW氢燃料电池发动机系统。



此外,天能动力抢先布局钠离子电池业务,加大研发投入,加快技术突破,快速构建先发优势。2022年9月5日,集团设立全资子公司,致力于推动钠离子电池产业化落地实施。产能方面,集团已建成钠离子电池专用产线,目前正在推进产能爬坡工作。同时,集团在钠电技术研发与产品商业化应用上,取得一系列重大突破,荣获“二零二二行业十大创新品牌”及象征技术创新能力的“金鼎奖”。



可循环产业,构建全产业链生态体系



作为中国绿色循环产业的实践者、引领者,天能动力大力发展循环经济,积极寻求产业合作,探索绿色低碳科技创新模式,打造集回收、冶炼、再生产为一体的,含“铅循环+锂循环+大循环”的死循环式绿色产业链。2022年,可循环产业取得对外营业收入约人民币38.14亿元,同比增长约42.39%。



天能动力铅蓄电池回收业务自2009年开始布局,发展至今,处置量达100万吨,2022年对外取得营业收入约人民币30.84亿元,同比增长约34.20%。天能动力在铅蓄电池回收领域技术储备深厚,铅、塑壳、硫酸的回收率可达到99%以上。借助庞大的经销商、终端门店的分销网点,已在全国15个省份建立电池回收网点超600个,在浙江省长兴县、江苏省沭阳县、河南省濮阳市等地建立绿色循环产业园,并在北京、上海等省市建立了电池循环回收试点公司。目前,新的生产线已经立项,铅蓄电池处置能力将进一步提升。



中国锂电核心材料矿产资源严重依赖进口,上游供应具有较大的不确定性,锂资源回收再生已成为电池产业链中必不可少的一部分。目前,天能动力已建成业内领先的废旧锂电池回收处理生产线,锂的回收率提高到88%以上,综合技术指标达到国际先进水平。2022年,锂离子电池回收循环产业取得营业收入约人民币6.78亿元,同比增长约99.86%。



聚焦产业升级,聚力创新驱动



天能动力正深度经历从过去专注于电动两轮车用铅蓄电池产品提供商,到如今铅锂氢钠多元技术共驱、多业务场景共行的绿色能源解决方案商的转变,集中发力相关应用领域,战略布局甲醇、氨等新一代技术路线。集团将重点构建铅蓄、储能两个千亿级产业生态圈,以生态圈为主体和载体,逐步完善技术路线的前瞻性布局和“全栈式”服务生态的打造,实现“实业+科技+资本”三轮驱动。



未来,天能动力将更专注于系统性谋划储能技术创新,加强战略性布局,从推动多元化技术开发、突破全过程安全技术、创新智慧调控技术三个层面部署,集中技术攻克难关;同时兼顾创新资源的优化配置,推动产学研用的融合发展。



天能动力还将以更加开放融合的心态,在全球范围内开展更广泛、更精准、更持续的能源合作,为构建全球能源命运共同体汇聚强大力量。依托天能全球化联盟(TGA)的服务与赋能体系,持续加强与各会员单位的合作,通过本地经营、销售先导、资本辅助、科技驱动、实业落地,实现从市场、研发、人才,到资本、品牌、制造的全面全球化。



董事会主席张天任先生表示:“展望未来,集团将精准把握国家‘双碳’机遇和经济运行整体向好趋势,聚焦新能源行业,推动产业升级和结构转型,增强科技创新引领作用,全面推动新一轮高质量发展。集团将继续稳固铅蓄电池业务的龙头地位,坚持铅锂氢钠多元电池技术路线,持续引领动力电池与储能电池升级。2023年,集团还将研发投入、产品落地与模式创新齐头并进,加速战略业务的业绩贡献;构筑起业务结构均衡,多点发力的新发展格局,促进集团保持持续增长态势。”





