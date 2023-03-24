Friday, 24 March 2023, 19:18 HKT/SGT Share: 四环医药（0460.HK）发布2022年全年业绩 收益为人民币2,181.2百万元 末期股息每股人民币3.2分

落地组织架构调整，加快向医美和创新药转型的高质量发展，全力推进打造中国领先医美及生物制药企业的战略目标

香港, 2023年3月24日 - (亚太商讯) - 四环医药控股集团有限公司（港交所股份代号：0460）（「四环医药」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」）宣布其截至2022年12月31日止（「年内」）之全年业绩。2022年，由于受到国内疫情持续发展及医药行业政策变化的影响，集团录得持续经营业务收益约人民币2,181.2 百万元，同比下降28.2%。年内溢利转为亏损约为人民币2,283.3百万元 ，同时董事会宣布派发每股末期现金股息人民币3.2分。



其中，由于受到国内疫情持续发展、进行渠道库存清理及销售结构调整的影响，年内的医美板块的持续经营业务收益约人民币149.8百万元，同比下降62.5%。年内创新药及其他药品板块业务的持续经营业务收益约为人民币60.9百万元。由于受到医药行业政策变化的影响及国内疫情持续发展，年内仿制药分部的持续经营业务收益为人民币1,970.5百万元，同比下降24.2%。



年内溢利转为亏损主要是因为轩竹生物及惠升生物很多的研发管线进入二或三期临床试验及医美分部的开发，年内的研发开支约为人民币936.6百万元。此外，由于医药行业的政策变化、令产品的价格及销量受到不同程度的影响，集团进行了资产减值共计人民币1,727.1百万元。



虽然因为疫情及医药行业政策变化等影响导致集团在年内录得业绩下降，但年内，集团在创新驱动、转型升级中取得显著成效，无论是医美还是制药板块都取得了诸多高质量的积极发展。年内，集团旗下创新药平台轩竹生物开启了科创板上市申请的进程，惠升生物完成A 轮及A+ 轮两轮股权融资，共吸引超过人民币10.8 亿元投资；集团医美平台渼颜空间成功推进2.0 营销版本的业务升级发展，持续对销售架构进行升级、并不 断优化销售策略、提升销售能力和丰富服务内容。此外，集团落实了对组织架构的调整，逐步开展对业绩不达预期或不符合长期发展战略目标的部分仿制药及大健康业务进行剥离；集团通过充分贯彻双轮驱动战略，加快制药业务向创新药进行升级，更是在年内举办的格隆汇大中华区卓越上市公司评选中荣获「年度转型先锋公司」奖项，成功通过实力和资质得到市场的认可。



同时，集团始终维持稳健的财务状况，并在年内支付了共约人民币1,315.5百万元的股息。同时，截至2022年12月31日，集团的现金及现金等价物加理财产品结余约人民币4,791.9百万元，负债与权益比率为25.1%，持续维持低位。



展望2023年，集团管理层认为，随着国内疫情管控开放，经济活动复苏，预期被抑制的需求会形成「V」型反弹，医美行业将快速复苏；医药行业随着集采政策的常规化、医保谈判议程体系的完善，政策下明确温和的降价幅度，市场悲观情绪逐步消退，预期医药行业核心资产价值有望重估。集团进一步将管理重心及公司资源聚焦在具有较高增长性和较高利润率的医美板块，及具有价值高增长性的生物医药板块，全速推进医美和创新药业务转型发展，来实现打造中国领先医美及生物制药企业的战略目标。



成功实现从传统仿制药向创新药转型 全速打造中国领先生物制药企业



为带动集团制药业务持续进行创新转型，打造中国领先生物医药公司，集团同时将轩竹生物及惠升生物两大生物制药板块各自成立业务平台总部。



轩竹生物作为国内乳腺癌赛道布局最全面的公司之一，从2012年开始孵化创新药板块，经过10年的发展，汇聚了近400位由海归科学家领衔的优秀团队，具备创新药自主研发的能力，形成完整的新药研发体系，具有持续创新、持续产出的能力，同时具备小分子化药和大分子生物药两大研发体系，双引擎推动轩竹生物创新发展，形成了国内少有的同时涵盖小分子化药、单克隆抗体、双特异性抗体、抗体偶联药物等多种类型的产品管线。



年内，轩竹生物在研1类创新药吡罗西尼（Birociclib，XZP-3287 CDK4/6（细胞周期依赖性激酶4和6）抑制剂） 联合芳香化酶抑制剂的一线治疗正在进行III期临床入组，联合氟维司群的二线治疗III期临床试验已完成入组，单药末线注册性临床试验正在持续进行II期疗效评估。此外，由于CDK4/6新颖的靶点作用机制，吡罗西尼可以和多个靶点药物联用，具有重要的临床意义和广阔的市场前景。



轩竹生物于年内持续推进拓展BD业务，通过与多个生物技术公司合作及引入重磅品种，不断丰富自身产品管线。其中包括，于2022年3月，轩竹生物自主研发的1类大分子创新药XZP-KM257（重组抗HER2结构域II和结构域IV双特异性抗体注射液）开展用于HER2+中高表达 的晚期实体瘤治疗的临床试验申请已成功获得国家药监局的批准。2022年5月，轩竹生物申报的一款高活性、高选择性、极低副作用的口服小分子AXL抑制剂XZB-0004胶囊开展用于晚期实体瘤、血液系统恶性肿瘤的临床试验申请获得国家药监局的默示许可；2022年6月，轩竹生物与上海上药新亚药业有限公司（「上药新亚」）就两款抗感染新药产品百纳培南及Plazomicin 原料药和制剂与上药新亚达成在大中华区（包括中国大陆、中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾）的独家授权许可；于2022年7月，轩竹生物的氟维司群的上市申请亦已受国家药监局受理。



吉林惠升自2014年开始孵化，经过八年多的建设和发展，拥有国际一流的研发团队和丰富的糖尿病药物产品管线。年内，惠升生物快速推进多个产品研发进展，并落地数个重磅产品的新药上市申请，进一步从研发向商业化发展。年内，惠升生物共有五款重磅产品的上市申请获得国家药监局受理，一款重磅产品处于pre-NDA阶段，进一步加速了产品管线商业化落地的进程，推进了公司由研发向商业化的发展。



惠升生物研发的第四代胰岛素类似物德谷胰岛素注射液的NDA获得国家药监局受理，是继原 研品诺和达®后第一个在国内进行上市申请并获得受理的国产第四代胰岛素类似物。同时，惠升生物的SGLT-2抑制剂加格列净NDA已获得国家药监局受理，是第二个在国内进行上市申请并获得受理的国产1类创新SGLT-2抑制剂创新药。此外，惠升生物研发的门冬胰岛素注射液、门冬胰岛素30注射液及门冬胰岛素50注射液的NDA也获得国家药监局受理。



背靠集团，凭借着全覆盖多层次的产品布局、领先而重磅的研发管线、强大而全面的战略资源，惠升生物正在逐步成为糖尿病及并发症全面解决方案的生物医药领导者。而这一特征也充分吸引了市场上具有前瞻性卓越眼光的投资者。年内，惠升生物成功完成A轮及A+轮两轮融资，共融资人民币10.8亿元，投后估值达人民币55.8亿元。



2022年诸多产品取得新进展，渼颜空间将成增长新引擎



立足于高增长、低渗透率的中国医美市场，四环医药致力于以制药企业的严谨，创新打造旗下医美平台渼颜空间成为医美全产品矩阵龙头企业。2022年，渼颜空间开启多个项目，包括启航项目、医学调研项目、正品验真活动等，不仅加大对销售渠道赋能，与头部机构达成战略合作协议，进一步深入合作，还同时通过与机构的合作覆盖众多消费者，并提升产品力及品牌宣传。



2022年，四环医药始终坚定对医美销售方案优化战略的执行，坚持把渠道库存降低到健康合理水平作为工作重点之一，及时对自营销售团队及代理商团队进行优化调整，加强对下游终端的大客户的战略合作。通过多种举措，医美业务脱下包袱，轻装上阵，随着疫情管控的全面放开，渼颜空间更多产品上市销售，及团队销售策略的升级及落地，渼颜空间有望在2023年成为集团业务增长的新引擎。



截至2023年3月15日，集团选择合作的代理商14家，全国覆盖城市数量累计超过310个，覆盖医疗机构数量累计超过3,500家，头部500医疗机构覆盖率达到100%。



2022年1月，渼颜空间与韩国VIOL就SYLFIRM XTM黄金微针产品达成独家代理协议，获得该产品在中国大陆、香港及澳门的独家代理权。2022年3月，渼颜空间与瑞士Suisselle SA就Cellbooster®系列产品达成独家代理协议，获得该产品在中国大陆及港澳台的独家代理权。同时，集团还进一步拓展产品组合，切入核心领域，与蓝晶微生物签署协议，双方已成立合资公司，共同开发包括PHA微球及基于生物制造的再生医学材料，双方将共同完成产品的研发、合规化申报和后续商业化推广。



此外，渼颜空间独家代理并由韩国Hugel生产的注射用修饰透明质酸钠凝胶（商品名：铂安润®）已于2022年4月获得国家药监局颁发的三类医疗器械注册证。自主研发的近20款皮肤敷料敷贴类产品均取得了国家药监局颁发的Ⅱ类医疗器械注册证。



随着集团产品矩阵的进一步扩充，产品研发、临床及注册的快速推进，销售服务的升级优化，集团的医美业务已成功完成2.0营销版本的业务升级发展，并向成为国内实现爱美人士全生命周期需求全产品覆盖的领先医美企业的战略目标更进一步。



分拆剥离部分仿制药业务 聚焦创新药和医美业务发展



随着集团创新药及医美业务逐渐成熟，产品陆续进入收获期，各平台开始独当一面，具备独立的融资能力后，集团的仿制药业务已逐步完成了它的「历史使命」。四环CDMO业务进一步进行资产与资源的整合及剥离。在保障集团内部原料药供应的前提下逐步转让CDMO及原料药业务控制权，进一步落实组织架构调整，加速战略转型。



此番落地的重要战略举措，其实也充分顺应了国际领先医药巨头过去的发展趋势与布局，通过重组整合重点业务、剥离非核心业务，令集团更加专注于医美及生物制药两大战略板块，并提升资源的配置效率。此外，也令集团的估值体系更加清晰，充分展现剥离部分仿制药业务战略后创新药加医美业务体系所带来的长期价值，助力于实现股东价值最大化。



未来展望



四环医药控股集团主席兼执行董事车冯升医生表示：「展望2023，随着国内疫情管控开放，经济活动复苏，预期被抑制的需求会形成「V」型反弹，医美行业将快速复苏，企业业绩实现强劲反弹。集团亦将持续地、高效率地推行『医美加制药』的双轮驱动战略，用制药企业的严谨与创新，打造中国领先医美及生物制药企业。



集团将坚持创新药业务以自主研发与创新为驱动，加快做大做强高增长医美业务，始终保持创新与创业的初心，用制药人的严谨和创新努力打造中国领先医美及生物制药企业，用工匠精神精心“雕琢”公司的产品管线，努力向着四环医药集团的创新转型企业发展新的3.0版本进发。」



在医美业务上，集团将持续扩大在医美领域的布局，寻找优质目标进行并购整合或产品代理引进，并同步推进新产品的研发、注册和上市，快速推进医美业务的升级发展，推进规模与质量的同步升级。并通过聚焦医美业务发展，打造集团现金流新引擎，保障收入规模、盈利、团队、网络覆盖实现增长；在制药业务上，集团将严格实施集团总部及业务平台总部的双组织架构。



对于轩竹生物及惠升生物两大创新药业务平台，集团将通过控股管理的模式促进两大业务的进一步发展，确保研发管线的快速推进，产品注册上市的落地，并逐步落地分拆上市，确保其业务的快速发展并兑现其高估值的兑现；仿制药及原料药业务上，将持续进行调整，在满足集团内部需求的前提下，逐步剥离部分不达预期的仿制药、原料药及其他非核心大健康业务，转化为现金，并用于集团未来的业务营运、收并购或派息。但针对仍具有高增长性或有重点增长潜力 的产品及业务，将会持续留在集团体系内，与医美业务一起作为稳健的现金收入来源。



集团将在2023年持续地、高效率地推行「医美+生物制药」的双轮驱动战略，将管理重心聚焦在高增长医美领域及高价值创新药及生物制药领域，进一步对医美业务发展的管理聚焦和业务扩大，并激励和鼓励生物制药板块的发展壮大及独立融资，将持续巩固扩大集团向中国领先医美及生物制药公司转型的成果。同时，集团将坚持对仿制药业务进行优化整合，剥离并出售部分未达经营预期或不符合长期战略发展目标的仿制药及其他非核心医药或大健康类业务及资产。努力实现打造中国领先医美和生物制药领军企业的战略目标， 维护和加强现金牛仿制药的现金流贡献能力，在允许的情况下保持供公司的高分红策略，让股东和投资者能够在承受公司转型创新生物制药的“烧钱”模式的同时，仍然能享受到拥有传统仿制药业务的现金红利，积极为信任和支持我们的股东和投资者创造更好的投资回报。



四环医药控股集团有限公司

四环医药控股集团有限公司（「四环医药」或「公司」，连同其附属公司为「集团」）（港交所股份代号：0460）创立于2001年，2010年于香港联合交易所有限公司主板上市，是一家以创新为引领，坚持创新驱动，拥有独立领先的自主生产、研发技术平台，具备丰富的全球化产品管线和成熟卓越销售体系的国际化医美及生物制药企业。四环医药聚焦医美、肿瘤、代谢、糖尿病、心脑血管、现代中药及工业大麻等高增长治疗领域，一直秉承“坚持全速推进四环医美及生物制药双轮驱动战略”的整体战略目标来打造中国领先的医美和生物医药领军企业。



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