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来源 VCREDIT Holdings Limited 维信金科实现了贷款量的快速增长 注册用户数量于2022年财年增至126.8百万人 建议派发末期股息每股10港仙

香港, 2023年3月24日 - (亚太商讯) - 中国领先的独立在线消费应金融供货商维信金科控股有限公司（「维信金科」或「集团」；股票编号：2003.HK）发布截至2022年12月31日止年度（「本年度」）的经审核综合业绩。



本年度， 在COVID-19疫情持续、宏观经济环境以及政策和监管的不断变化的大环境下，集团仍取得符合预期的稳健经营表现。总收入录得人民币3,119.3百万元，而经调整净利润录得人民币537.4百万元。董事会建议派发末期股息每股股份10港仙。



业务回顾

COVID-19疫情相关措施的转变对集团业务模式造成了影响。回顾年内，国内大部分时间均实施清零政策，、2022年上半年上海等城市亦实行封城措施，惟最终于年末转为全国大幅放宽COVID-19防疫措施。



集团成功调整业务策略及模式以应对市场转变。为确保产品可以满足更高质量及近乎优质的目标借款人的需求及更具竞争力，集团亦对风险管理模式进行了革命性调整，以适应市场发展和行为变化。



作为以数据智能为导向的机构，集团使用动态数据分析及获得优质的获客渠道，不断优化运营效率并增强其对目标客户的识别及市场渗透。



年内，贷款实现量为人民币521.9亿元的历史新高，较截至2021年12月31日止上年度增加了28.2%。



持续追求更高的客户生命价值

集团持续致力改善用户体验，透过优化产品、服务及流程以及强化技术能力留住优质客户。因此，年度复贷客户贡献了84.0%的贷款量，新借款人也有显著增加，特别是在2022年下半年，这导致贷款量快速增长。截至年底，注册用户数量已增至 126.8百万人。



为触及更多目标客户并与其保持紧密联系，集团已扩大其获客渠道网络及行业平台合作，并改进获客方法，以接触并与更多目标客户保持联系。集团与 OPPO、小米和中国电信等渠道继续实行互惠互利的合作。为改善其数字化平台的客户体验，集团完善了在线应用程序以及各种贷款撮合及贷后管理服务。



资产质量长期保持稳健

2022 年是充满挑战的一年。为确保业务能够以最佳方式应对挑战，集团实施了新一代的多源评分卡，并及时调整其信贷政策，以减少系统性风险。同时，调整了客户分类，以重新平衡长期的收入和风险，拥有更有弹性的组合。



在资产质量指标，集团于2022年首次付款逾期率维持在整个行业的低水平，约为0.43%。而其一至三个月逾期率及三个月以上逾期率分别从2021年第四季度的4.01%和2.39%下跌至2022年第四季的3.53%和1.77%。



稳定的金融机构合作伙伴使集团能建立可持续的合规业务

截至2022年底，集团与92家外部资金合作伙伴建立有效合作关系，包括20家全国性股份制商业银行、消费金融公司和信托基金，这些合作伙伴形成了一个多样化且丰富的融资库，以支持集团的目标。



在此基础上，再加上第三方担保公司及资产管理公司有能力为其资金合作伙伴提供融资灵活性及保护，集团得以重点推行纯贷款撮合模式，并在贷款量及合作伙伴数量方面均实现三位数的同比增长。此外，为了加强与资金公司伙伴的关系，集团继续合作并探索潜在的技术合作机会，并增强他们的数字化能力。



展望

展望未来，维信金科作为一家以创新为导向的科技驱动型金融公司，将努力优化业务策略及提升技术能力。除发展国内现有的消费金融业务外，集团亦将在香港、东南亚及欧洲等其他司法权区寻求投资或合作相关、互补产业的机会，以扩大及多元发展其业务。



未来，集团将继续优化及扩宽集团的信贷解决方案，为客户提供更好的服务，以提升品牌知名度及客户的忠诚度及信誉度；通过不断研发人工智能等技术，提高风险管理能力；加强与持牌金融机构合作伙伴及业务合作伙伴的长期合作；确保业务在适用的监管框架下进行，以实现业务的可持续性；审阅及评估潜在业务前景及以投资或合作中国及其他司法权区的相关或互补产业；及建立充满活力的企业价值和企业文化，培养内部人才。



有关维信金科控股有限公司

维信金科控股有限公司（「维信金科」；股票编号：2003.HK）是中国领先的独立在线消费金融服务提供商，拥有超过十年的行业经验。集团主要向未得到传统金融机构充分服务的优质及近乎优质借款人提供纯在线消费产品，产品的资金全来自持牌金融机构，有关融资结构有能力提供消费信贷服务予全中国客户。同时，维信金科为合作持牌金融机构提供各种风险裁量程度的解决方案及灵活的利润分享机制，以加强资金的可扩展性和可持续性。网址：https://www.vcredit.com/



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