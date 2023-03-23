英皇钟表珠宝公布2022年全年业绩



香港, 2023年3月23日 - (亚太商讯) - 欧洲制钟表及高级珠宝之零售商翘楚－英皇钟表珠宝有限公司(「本集团」或「英皇钟表珠宝」)(股份编号：887)公布其截至2022年12月31日止年度(「本年度」)之全年业绩。



于本年度，疫情继续对本集团构成不稳定的业务营运环境，本集团的总收入为36.8亿港元(2021年：39.3亿港元)。来自香港及中国内地的收入分别为16.5亿港元(2021年：17.4亿港元)及11.9亿港元(2021年：12.3亿港元)，分别占总收入的44.9% (2021年：44.3%)及32.2% (2021年：31.3%)。按产品分部划分的收入而言，钟表及珠宝分部的销售收入分别为30.2亿港元 (2021年：32.7亿港元)及6.7亿港元(2021年：6.6亿港元)，分别占总收入的81.9% (2021年：83.3%)及18.1% (2021年：16.7%)。



毛利为11.8亿港元(2021年：12.3亿港元)，而毛利率略微增加至31.9%(2021年：31.3%)。由于毛利率增加及其有效的成本节约措施，本集团于本年度的净利润上升8.3%至2.22亿港元(2021年：2.05亿港元)。每股基本盈利为3.28港仙(2021年：3.02港仙)。本集团已建议派付末期股息每股0.62港仙(2021年：0.35港仙)。连同中期股息每股0.38港仙(2021年：0.55港仙)，本年度股息总额为每股1.0港仙(2021年：0.9港仙)。



于本年度，本集团处于净现金状况，因此其净负债比率(以银行借贷减去现金及现金等价物除以资产净值之比率计算)为零(2021年：零)。



于2022年12月31日，本集团于香港、澳门、中国内地、新加坡及马来西亚营运共93间店铺。于本年度，本集团于香港开设了3间珠宝店，并于中国内地开设了4间珠宝店及1间劳力士店。本集团将继续审慎扩展其网络，并预计于2023年在香港的大围及观塘，以及中国内地的成都及河北开设珠宝店。



英皇钟表珠宝主席杨諾思女士表示︰「本年度后，香港、澳门与中国内地之间的边境全面重新开放，同时对所有旅客的入境检疫措施已解除。访港旅客人数有望上升，其将加速旅游业及零售业复苏。此外，稳定的房地产市场及波动较少的股市将会刺激奢侈品消费。所有该等因素将对本集团业务产生正面影响。」



英皇钟表珠宝行政总裁吴冠强先生表示︰「本集团将继续监测各地市场格局及发展情况，并观察顾客喜好及消费模式，从而制定适当的业务策略。随着行业逐渐从疫情中恢复，本集团将采取审慎态度，继续严格控制营运成本，务求提高营运效率及改善盈利能力。」



关于英皇钟表珠宝有限公司

作为零售商翘楚，英皇钟表珠宝(887.HK)自1942年在香港开业至今已有80年悠久历史，业务包括销售享誉国际之欧洲制腕表及旗下「英皇珠宝」品牌之高级珠宝首饰。凭借其代理齐全的钟表品牌、独特的市场推广策略以及遍布香港、澳门、中国内地、新加坡及马来西亚黄金地段的广泛零售网络，英皇钟表珠宝在全球各地中高收入人士的目标顾客群中已建立稳固的品牌形象。于香港投资者关系协会颁发的2022年香港投资者关系大奖中，英皇钟表珠宝荣获「最佳投资者关系公司—小型股」及「最佳投资者关系素材—小型股」。有关详细资料，请浏览其网站︰www.EmperorWatchJewellery.com。



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