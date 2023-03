Thursday, 23 March 2023, 10:22 HKT/SGT Share:

来源 Hong Kong Public Relations Professionals' Association 「第五届香港公共关系奖2023」正式启动 评审团强劲阵容揭晓 新增奬项类别培育公关新一代

香港, 2023年3月23日 - (亚太商讯) - 由香港公共关系专业人员协会举办的「第五届香港公共关系奖2023」即日接受报名。为隆重其事,大会在今天举行的启动礼上,除邀请第五届香港公共关系奖筹委会主席陈祖泽博士、副主席胡定旭教授及副主席兼大会首席评判袁金浩先生主持启动仪式,更在启动礼上摆下PR 「饭局」,邀请重量级嘉宾曾钰成先生以及程介南先生担任讲者,以清谈形式从公众角度就传讯文化的改变分享其真知灼见。



第五届香港公共关系奖筹委会主席陈祖泽博士、副主席胡定旭教授及大会首席评判袁金浩先生连同筹委会主要成员一同主持启动仪式,标志今届的「香港公共关系奖」正式展开。



「第五届香港公共关系奖2023」启动礼邀得重量级嘉宾曾钰成先生以及程介南先生摆下PR 「饭局」,以清谈形式从公众角度就传讯文化的改变分享其真知灼见。

今届除续设「公关案例奖项」及「个人奖项」嘉许行业精英外,还新增「专上学生」奬项类别,以培育公关新血及推动公关专业的知识累积与传承,得奬团队将获「公关新星大奬」。其中「公关案例奖项」包括:「信誉 / 品牌管理」、「企业可持续发展」、「疫情应对传讯」、「跨境传讯」、「 数码传讯」、「活动策划及管理」、「整合营销传讯」、「非政府组织 / 非牟利组织 / 社会企业传讯」及「持份者传讯」共九大类别。每个组别各设一个「金奖」及两个「银奖」,另视乎评审团的决定,颁发优异奖;评审团会在所有「金奖」案例中再选出「最高荣誉大奖」一个,另设「最佳创意奖」一个。个人奖项方面,设「杰出新晋公关人员奖」(最多两名)及「卓越公关专业人员大奖」(一名)。



评审团阵容强劲,袁金浩先生为大会担任首席评判,共15位商界、公关行业、传媒、非政府组织及学术界领袖组成专业评审团,为各奬项进行评审。



「第五届香港公共关系奖2023」由即日起至5月3日正式接受报名,于4月19日或前报名更可享早鸟优惠。提交的案例须于2021年1月1日至2022年12月31日期间执行并/或已完成的公关项目。本届奖项须经网上报名及提交案例,详情请于香港公共关系专业人员协会官方网站 www.prpa.com.hk 浏览今届奬项数据。



第五届香港公共关系奖筹委会主席陈祖泽博士表示:「本届奖项以『联通业界 成就卓越』为主题,因应全球以至香港社会各界在过去数年经历了因疫情而带来的多重挑战,疫情亦同时催生了机遇与创新,对企业产生了深远的影响,公关工作在机构中的角色亦越见重要。我们希望借着奖项凝聚业界的经验与智慧,从优秀的案例中窥探业界未来发展,促进业界的最佳实践。」陈博士续说:「本届奖项增加『疫情应对传讯』的新类别,让公众更了解公关职能在疫情肆虐期间如何发挥作用,以协助企业应对各种挑战和风险。我们亦很高兴宣布增设『学界』奬项,藉此培育公关新血、推动公关专业的传承。」



于PR 「饭局」中,曾钰成先生分享说政治为争取支持的艺术,从而引申指企业传讯亦一样,推销品牌亦担当了争取目标群众及不同持份者支持的角色,是一种任重道远的传讯工作。另程介南先生提到纵使AI 人工智能成为新趋势,但并不会取代人的工作,公关从业员的角色依然非常重要。他寄语年轻人要关心社会,与时并进,不断学习以适应疫情后的新常态。



评审团



袁金浩先生FHKloD (首席评判) 中国工商银行(亚洲)有限公司独立非执行董事

陈南禄先生GBS, JP 香港大学经济及工商管理学院实务教授 (管理及商业策略)

张树槐先生 达人传讯董事总经理

庄伟茵女士JP 中华电力有限公司企业发展总裁

徐玉珊女士 万宝盛华大中华有限公司大中华地区高级副总裁

冯应谦教授PhD, JP 香港中文大学香港亚太研究所所长

关则辉先生MH, JP 香港理工大学实务教授 (企业传讯)

关伟先生 香港珠海学院文学与社会科学院副院长及专业应用教授

郭艳明女士 《信报财经新闻》总编辑

罗永聪先生 「苏杭街一号」创办人

伍颖梅女士 九龙巴士 (一九三三) 有限公司董事

石嘉丽女士 奥美公共关系有限公司香港区总裁

谭卫儿女士 《南华早报》总编辑

曾立基先生 纵横公共关系顾问集团主席

杨波先生 富捷思国际合伙人暨中国区负责人



卓越公关专业人员大奖提名委员会

(主席) 胡定旭教授GBS, JP 环球医疗集团董事长

张树槐先生 达人传讯董事总经理

石嘉丽女士 奥美公共关系有限公司香港区总裁

曾立基先生 纵横公共关系顾问集团主席



「第五届香港公共关系奖2023」奬项类别



公关案例

(1) 信誉 / 品牌管理

(2) 企业可持续发展

(3) 疫情应对传讯

(4) 跨境传讯

(5) 数码传讯

(6) 活动策划及管理

(7) 整合营销传讯

(8) 非政府组织 / 非牟利组织 / 社会企业传讯

(9) 持份者传讯



个人

(1) 杰出新晋公关人员奖

(2) 卓越公关专业人员大奖



专上学生

公关新星大奬 (团队奬项)



特别奖项

(1) 最高荣誉大奖

(2) 最佳创意奖





