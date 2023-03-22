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来源 Kingsoft Corporation Limited 金山软件公布2022年全年及第四季度业绩 政企客户数字化转型需求增加 机构订阅业务显著增长

《剑侠世界3》手游表现亮眼 《剑网3》玩家活跃度提升

香港, 2023年3月22日 - (亚太商讯) - 2023年3月21日，中国领先的软件及互联网服务公司金山软件有限公司（「金山软件」或「公司」，香港联交所股份代号：03888）公布截至2022年12月31日止之全年业绩及第四季度业绩。



2022年，金山软件录得收益人民币7,636.7百万元，较去年同期增长20%。其中，来自办公软件及服务、以及网络游戏及其他的收益分别占总收益的51%和49%。毛利为人民币6,177.0百万元，较上年同期增长18%；经营利润为人民币1,868.7百万元。



2022年第四季度，金山软件录得收益人民币2,112.4百万元，较去年同期增长16%，较上一季增长15%。其中，来自办公软件及服务、网络游戏及其他产生的收益分别占总收益的52%和48%。毛利为人民币1,740.8百万元，较上年同期增长20%，较上一季增长19%；经营利润为人民币618.7百万元。



金山软件董事长雷军先生表示：「2022年充满挑战和不确定性，我们积极拥抱变化并保持战略定力，进一步强化我们的核心竞争力。金山办公集团专注服务组织级用户的数字化转型需求，着力提升个人用户的云办公体验，围绕『多屏、云、内容、AI 、协作』战略，经营业绩凸显韧性。网络游戏业务聚焦精品化，我们的旗舰游戏和新游戏都受到玩家欢迎。以上成绩赋予我们信心，进一步推进我们在企业级服务及网络游戏领域的战略落地。」



金山软件首席执行官邹涛先生表示：「2022年集团各业务线继续保持显著进展，本集团总收益达人民币7,636.7百万元，同比增长20%。办公软件及服务业务保持稳健增长，2022年收益人民币3,890.6百万元，同比增长19%，特别是个人及机构订阅业务同比保持强劲增长。网络游戏及其他业务稳健增长，2022年收益创新高，达人民币3,746.2百万元，同比增长21%，主要为《剑侠世界3》手游表现亮眼。2022年本集团经营溢利人民币1,868.7百万元，同比显著增长37%。这些成绩体现了我们商业模式的韧性，高效的商业执行力，以及多年来在本集团核心产品研发上的投入。」



业务回顾



办公软件及服务

2022年来自办公软件及服务的收益为人民币3,890.6百万元，较上年同期增长19%。该增长主要是由于金山办公集团的个人订阅业务持续增长及机构订阅业务快速增长，部分被机构授权及互联网广告业务减少所抵销。第四季度的收益为人民币1,090.2百万元，较上年同期增长21%，较上季度增长9%。同比增长主要由于金山办公集团的个人订阅业务持续增长及机构订阅业务强劲增长。



2022年，尽管全球PC及手机出货量疲软，金山办公集团主要产品月度活跃设备数仍保持逆势增长。我们通过不断优化产品在云和协作等跨端场景下的用户体验，推动用户持续使用云文文件服务。截至2022年底，上传至公有云的文档数量已超1,752亿份，同比增长35%。我们不断新增功能型和内容型会员特权，促进用户付费转化，提升用户使用黏性，实现付费用户数稳定增长，长周期会员比例增加，会员结构进一步得到优化。



金山办公集团深度服务国内机构客户数字办公需求，在效率提升、数据管理、安全管控、行业场景应用等领域充分发挥作用，持续推进政企端云一体化及协作办公进程。针对政府行业对电子公文规范管理、高效利用、长期保存的需求，我们推出了电子公文资源库产品，充分利用云计算、大数据、人工智能等技术，帮助党政机关客户打造电子公文资源库平台，助力党政数字政务建设中电子文文件的全生命周期管理。面向头部企业客户，我们提供模块化的数字办公赋能服务，持续推进企业端云一体化进程，解决企业办公「能效提升、数据安全、成本可控」核心痛点，助力企业真正实现降本增效。在公有云服务市场，我们借助数字办公平台全套产品不同阶梯版本，推进客户高频使用云和协作应用，企业用户活跃度及付费黏性持续提升。



金山办公集团密切关注信创领域政策变化及客户需求，提前布局党政各地下沉市场及行业信创业务。我们从金融、运营商、能源等行业信创客户实际替换需求出发，推行Windows/Linux双版本年场地模式，并深化其云和协作办公进程。



展望未来，金山办公集团将继续围绕「多屏、云、内容、AI、协作」战略，重点将在AI方面发力，实现更多技术应用突破，探索创新业务模式，优化用户体验。同时我们将持续提升服务质量，以优质的产品和技术服务赋能，进而帮助政企客户更好地实现数字化转型。



网络游戏及其他

网络游戏及其他业务于2022年录得收益人民币3,746.2百万元，较上年同期增长21%。同比增长主要是由于2021年第四季度成功推出若干手游(例如《剑侠世界3》和《剑网1:归来》)，进一步丰富了我们的游戏矩阵，部分被现有游戏收益减少所抵销。网络游戏及其他业务于第四季度录得收益人民币1,022.3百万元，较上年同期增长11%，较上一季增长23%。同比增长主要由于2021年第四季度发布《剑侠世界3》手游的收益贡献，对内容、玩法及整体用户体验持续进行改进而推动了《剑网3》的收益增长，部分被现有游戏收益减少所抵销。



网络游戏业务将更深入及全面地培育核心 IP，核心IP价值进一步提升。旗舰IP《剑网3》十三年来运营稳健，我们继续聚焦提升玩家的活跃度。2022年推出两款资料片及多个游戏内活动以提高玩家活跃度。十月，伴随年度资料片《横刀断浪》的推出，《剑网3》日活跃账号数创近期新高。为进一步丰富游戏内容，我们继续积极将传统文化元素融入该游戏中，并推出多场IP联动活动。



2022年经典剑侠IP中的《剑侠世界3》手游表现亮眼，为了给玩家带来更加丰富纯正的武侠世界体验，我们持续推出各具特色的江湖玩法和内容，以保持玩家的参与度和娱乐性。在保证每周日常更新的基础上，2022年推出三大资料片，并在八月于中国大陆开启全平台公测。



展望未来，我们将持续拓展新品类和海外市场。我们的二次元新游戏《尘白禁区》及《彼界》已获批游戏版号，并预计自2023年下半年在国内外陆续推出。我们将长线运营现有游戏。《剑网3》端游升级版本预计于2023年底上线，为《剑网3全平台旗舰版》奠定基础，以确保游戏高质量迭代。



雷军先生总结道：「2022年我们实现了稳健的增长，2023年我们将坚持稳中求进，以技术及服务创新驱动业务增长。对于办公软件业务，我们将持续赋能企业数字化转型，聚焦AI，在技术应用上取得更多突破，重构和优化会员体系，推进订阅转型。对于网络游戏业务，我们将立足原创IP，持续打造长线精品游戏，积极拓展新游戏品类及海外市场。面对日益激烈的行业竞争，我们相信凭借技术创新，对产品及服务的改进，以及营运能力的持续提升，金山软件将实现进一步的高质量发展。」



关于金山软件有限公司

金山软件 (3888.HK) 是一家于香港联交所上市的中国领先的软件及互联网服务公司，旗下拥有金山办公、西山居及金山世游三家主要子公司。随着「移动互联网转型」的战略实施，金山软件在整体业务及管理模式等方面已完成全面转型，并形成以办公软件及互动娱乐为支柱、以云服务和人工智能为新起点的战略布局。公司在全球范围内有超过7,000多名员工，在国内享有重要的市场份额。更多详情，请浏览 http://www.kingsoft.com。



金山软件投资者关系:

吕 欧 电话：(86) 10 6292 7777 电邮：ir@kingsoft.com



如有垂询，请联络伟达公共关系顾问：

朱奥文 电话：(852) 2894 6315 电邮：kingsoft@hkstrategies.com





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