Tuesday, 21 March 2023, 21:17 HKT/SGT Share:

来源 Hengdeli Holdings Ltd 亨得利2022全年业绩发布 砥砺前行 创新发展

香港, 2023年3月21日 - (亚太商讯) - 亨得利控股有限公司（「亨得利」或「公司」及其子公司「集团」，股票编号：3389）宣布截至2022年12月31日止12个月（「回顾年内」）之全年业绩。



2022年全球经济继续遭受多重打击，世界经济复苏的步伐缓慢。2022年初，中国内地经济开局良好，但随后反复爆发的大规模新冠疫情，严重扰乱了经济增长的行程，对本集团也造成了极大的挑战。面对严峻的环境，本集团坚持「行稳致远」的原则，顺应市场调整业务，保生存、求发展，努力维护股东的利益。



在回顾年内，本集团收入录得1,259,579,000元（人民币，下同；2021：992,962,000元），较去年同期上升了26.9%； 高端消费配套业务等收入为630,330,000元（2021年：550,933,000元），较去年同期上升14.4%； 国际大宗商品贸易收入为408,956,000元（2021年：327,061,000元），较去年同期上升25.0%； 钟表贸易销售额录得220,293,000元（2021年：114,968,000元），较去年同期上升91.6%。本集团全年度录得亏损约88,139,000元（2021年：溢利20,210,000元），股东应占亏损为80,022,000元（2021年：溢利人民币26,282,000元）。 亏损主要源于毛利下降及汇率波动导致营运产生单位外汇兑换亏损等。



回顾年度内，中国经济压力承重，集团的高端消费配套业务也受到了较大的影响。但本集团以稳健为根本，以创新求发展，采取多重措施应对风险，令配套业务收入仍有所上升。唯因新项目拓展及人工成本等费用有较大幅度新增，与去年同期相比，利润则无改观。



回顾年度内，根据既定战略，集团继续开展大宗商品国际贸易业务，谋求集团新的盈利模式及未来发展。因全球政治经济环境变化多端，该项业务运营起伏，在收入新增的同时，因销售价格的波动下降，全年利润较去年同期有所减少。



另外，为配合国际贸易业务的开展，集团继续向纵深发展国际海运业务。年度内，除了继续保持与世界知名矿山以及中国多家大型央企的良好合作外，集团的海运公司与印度最大的煤炭贸易商Libra Group建立了首次合作，并连续签订多个航程租船合约，为公司海运业务扩大在印度市场的知名度奠定了坚实的基础。同时，公司亦成功开展了墨西哥工业盐出口中国的运输业务，为公司开拓了新的运输货种。回顾年度内，集团海运业务得到了快速的发展和提升，取得了亮丽的业绩，为集团的未来发展做出了良好的贡献。



回顾年度内，根据既定战略，集团对剩余的钟表库存进行了清理，全面结束了名表业务的运营。



新的一年，本集团将根据新的战略发展方向，继续坚持「行稳致远、持续经营」之原则，背靠中国内地稳定的经济发展环境，在维持原有业务稳健发展的基础上，紧贴市场，不断调整稳固新的业务模式。集团将继续国际贸易的行程，并不断扩充与加强与国际贸易密切相关的国际海运业务，稳步发展，努力成长，冀在不远的将来成为国际海运供应链中较强的一员，实现企业发展的新突破。



集团亦仍将顺应市场需求，面向中国内地及国际双市场，不断提升商业空间一体化服务水平；调整高端名表配套产品的生产，进一步展开有限多元化的业务行程，深入将高端消费配套生产渗透到珠宝、化妆品及手机等其他高端生活品领域，将商业空间美化服务扩充至生活空间美化服务领域等，继而成为高端消费配套生态链中不可或缺的一个独立环节。





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

