中国华融发布2022年业绩预告 亏损明显收窄 夯实发展“压舱石”

香港, 2023年3月20日 - (亚太商讯) - 3月19日,中国华融在港交所发布2022年业绩盈利警告,经初步测算,2022年度归属于公司普通股股东的净亏损预计为人民币276亿元左右。中国华融2022年上半年归母净利润亏损188.66亿元,这表明下半年业绩亏损幅度较上半年已呈现明显收窄趋势,中国华融在加速甩掉历史包袱,全年业绩好于市场预期。



公告披露,此次亏损主要是受三方面因素影响。一是受资本市场波动影响,部分权益类金融资产公允价值估值下降形成较大浮亏。二是优化调整业务布局,收购重组类不良债权资产规模及收入阶段性减少。三是受宏观经济形势及房地产行业下行影响,信用减值损失计提增加。



下半年实现减亏,股价稳中有升



2022年,受宏观经济形势变化和资本市场波动等影响,AMC公司业绩普遍出现下滑。但面对2022年复杂严峻、超预期的外部形势,中国华融顶住压力,按照“夯实基础、稳中求进、提质增效”的工作思路,以“主业转型、风险防控、协同发展、强化管理”为重点,在结构上、趋势上、精神面貌上呈现可喜的变化。



具体来看,中国华融下半年减亏效果明显,根据其公开披露数据显示,下半年减亏约100亿左右,2023年风险敞口压降规模实现近三年最好水平,超额完成目标,负债规模和结构实质性优化,内部管理机制不断完善,股价实现触底反弹,激励约束机制优化,员工士气得到提升。



中国华融取得的成绩也获得了市场认可。二级市场上,中国华融于2022年11月进入上涨通道,目前股价较低点累计涨幅超过90%。



主业转型加快,业务模式不断创新



作为不良资产行业的“国家队”和“主力军”,中国华融一直发挥优势作用。2022年,中国华融在房企纾困、中小金融机构化险、国企改革以及关乎民生的交通物流、煤炭等领域主动出击,打出“组合拳”,为受困企业化险提供综合金融服务,有力支持实体经济发展。



在目前备受关注的“房企纾困”方面,中国华融充分运用“债权+股权”“金融+产业”等特色金融工具箱,积极对接受困房企纾困需求,通过风险隔离、重组纾困、资源整合、并购出清等方式,以重点房企的重点项目为突破口,积极推动一批项目落地,围绕化险盘活实现重点地产项目“点面突破”,取得积极成效。公开数据显示,截至2022年12月末,华融已投放的房企纾困项目27个。预计相关项目将保障约3.7万套商品房按期交付,带动920亿元项目复工复产。



在中小金融机构纾困方面,中国华融认真贯彻落实监管要求,积极参与中小金融机构风险化解,加强统筹,上下联动,深入推进,积极助力中小金融机构破产重整、区域银行优化资产结构,有力地支持了地方金融风险化解,保障了经济稳定运行。2022年,成功落地全国第一单中小银行不良处置试点项目,全年收购中小银行不良资产规模306亿元。



改革增强动力,符合市场预期



中信是改革开放的产物、金融央企的标杆。将中信先进的管理理念和机制引入华融,是市场普遍对华融加入中信之后的期待。公开资料显示,2022年,中国华融实施了六项改革,即优化决策机制、优化风险管理机制、优化审批机、优化组织架构设置、优化选人用人机制、优化激励约束机制。改革旨在激发内生发展动力,包括强化项目投放风险管理,建设“专职化、专业化、专家化”业务审查队伍,优化机构设置,打造专业人才队伍,突出“强考核、重实干、奖实绩”的鲜明导向等。通过下半年业绩表现可以看出,上述一系列改革推动中国华融正在发生向好变化。



不良资产仍是一片蓝海,中国华融未来发展可期



当前,我国不良资产市场供给总量持续增加。数据显示,截止2022年末,六类商业银行不良贷款余额合计29,829亿元,全年净增1,359亿元,关注类贷款余额41,082亿元,全年净增3,003亿元,年末关注率2.25%,不良资产市场扩容,业务拓展空间广阔。



国家也密集出台支持政策,特别是2022年以来,国务院19号文、银保监会62号文以及一系列稳经济促增长保民生政策出台,极大地拓展了AMC的业务领域,AMC迎来了难得的发展机遇。



中国华融作为五大AMC之一,经历了过去几年的洗礼,中信集团接手后必将得到业务发展、内部管理、人才建设等方面的强力支持,依托中信强大的“金融+实业”的综合资源,实现融融协同、产融协同,这也成为了华融相较于其他AMC的独特优势。



业内人士认为,加入中信以来,中国华融风险出清、基础牢固、战略清晰。未来依托主要股东资源,特别是中信集团产融并举优势,中国华融将实现浴火重生,并有望占据AMC主业转型发展的先发优势,重新回到行业发展标杆的位置。





