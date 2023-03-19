福寿园2022年各业务板块创新发展 派末期股息7.58港仙



香港, 2023年3月18日 - (亚太商讯) - 中国领先的殡葬服务提供商福寿园 (1448.HK) 公布截至2022年12月31日止年度之全年业绩。2022年，福寿园聚焦在新时代、新环境下可持续快速发展。虽然不可避免的受疫情影响，集团于本年度内业绩有所承压，但六月以来经营呈现快速恢复态势，各业务板块不断创新发展。年内，集团录得总收益达人民币2,171.6百万元，较上年度下降约6.6%，其中拥有人应占溢利及全面收入人民币658.6百万元，较2021年度减少约8.5%。董事会拟向股东派发2022年末期股息每股7.58港仙，连同本年度内已派发之中期股息每股5.64港仙，2022年全年合共派息每股13.22港仙，以答谢投资者一直以来的支持和肯定。



近年来，随着大众对殡葬服务质量要求提高，以及对殡葬服务内容提出了多元化和差异化的要求。去年年初，针对这些新变化，福寿园提出「从物理世界的福寿园，向精神世界的福寿元发展」的战略转型计划，为集团发展指明了新的发展理念。



产品研发迈上新台阶 工程管理日趋更完善

福寿园一方面重视文化传承，持续挖掘本土文化，将地域文化融入产品设计之中；集团也重视探索产品的立体化空间设计，以达到对现有墓园产品进行迭代更新的改造；此外还进一步对产品概念进行定义升级，将其从单个墓碑、墓穴，扩展到集环境、服务、体验感等于一体的综合性消费场景，并由此研发了葬仪空间的专项设计，通过在园区内建设不同风格、主题的「礼仪落葬景观」，为客户的落葬仪式提供了更优美的场所。



其中，上海墓园内「慧心谷」主题园区的改造可以说是一大亮点。通过数字化赋能，福寿园提出了新一代的墓园产品概念，实现从二维空间向三维空间的突破，踏出了从现代人文纪念园向未来生命数字公园发展的坚实一步。「慧心谷」凭借着对当代景观与生命服务新理念的融合，及既符合行业又适应时代的创新，在全球设计中脱颖而出，亦荣获了二零二二年美国IDA国际设计荣誉奖。



加速拥抱互联网 丰富「云」系列产品



集团加速推进互联网在线产品的研发与市场验证，其推出的「云」系列产品在过去一年也得到了长足发展。其中「云上纪念」在线服务平台持续迭代，打通了园区的SaaS化后台，满足了各个墓园个性化的管理需求。而针对疫情的影响，福寿园的「云守灵」更新迭代，为客户提供了在线的守候解决方案。去年10月，集团全资子公司福寿云受邀成为首位来自殡葬行业的上海市人工智能协会成员。



殡仪服务文创新赋能 环保火化机技术新突破

在环保火化机业务方面，集团聚焦产品的创新性和环保性，通过自主研发，以及和上海交通大学和同济大学分别开展的研发合作，引入大数据人工智能技术和模糊控制技术，不断提升和丰富「洁升」牌智能环保火化设备及尾气净化处理系统的产品质量和功能，实现了关键技术突破，取得实用新型专利16项。另一方面，集团努力拓宽海外市场，去年与经销商签订了数台火化机、尾气系统和若干辅助设备的销售合作协议，并成功交付环保火化机8组。



生前契约签约创新高 百姓观念改变促服务



生前契约去年签约量再创新高，全年累计签订16,759份合约，较2021年增长21.8%。集团积极拓展新渠道，包括在京东网上购物商城上开出了第一家旗舰店；与商业机构及政府组织合作。此外，生前契约的服务内容和需求进一步打开，集团通过相应产品的研发来满足多元化，差异化的客户需求，如安宁疗护、哀伤辅导等多元的专业需求等。



墓园和殡仪业务稳步推进 生命服务学院加强国际交流



2022年，福寿园继续布局重点区域和重点城市，稳步推进墓园收并购和殡仪服务合作。去年集团完成了对辽宁观陵山艺术园林公墓有限公司余下10%股权的收购，成为该项目的全资股东；完成了对涿鹿隆晖元宝山开发管理有限公司的第二次增资%；与云南文山壮族苗族自治州民政局签署了战略合作协议，再次进驻西南地区主要省份。



「福寿园生命服务学院」结合当下行业和集团发展现状，积极创新在在线线下结合的新教学模式，打造福寿园生命服务学院的「商学院」、「行业学院」和「社会学院」。「国际交流」方面，则与包括国际殡葬协会（FIAT-IFTA）在内的多国殡葬行业协会及机构建立了友好关系，讨论行业发展热点和难点问题。



福寿园主席白晓江先生表示:「本集团持续秉承「以人为本、文化为根」的理念，并依循从物理世界福寿园向精神世界福寿元的发展战略，推动生命服务从物质层面向精神层面转型，服务于中华民族家庭文化的传扬。福寿园将努力探索未来行业的发展新模式，坚持承担社会责任、助力完善殡葬设施，推进绿色殡葬改革，实现人与环境和谐共生，为人民美好生活而努力，为广大股东创造更理想的回报。」





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