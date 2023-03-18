Friday, 17 March 2023, 23:01 HKT/SGT Share:

来源 Lepu Biopharma Co., Ltd. 乐普生物公布2022年度业绩 商业化实现突破，ADC进入收获期

香港, 2023年3月17日 - (亚太商讯) - 聚焦于肿瘤治疗领域的创新型生物制药公司──乐普生物科技股份有限公司(「乐普生物」或「公司」，股份代号：2157.HK)，于今日公布2022年度业绩。



乐普生物致力创新，聚焦于抗肿瘤靶向治疗和免疫治疗药物中同类首创及同类最优的候选药物的发现、开发及商业化。公司成立以来致力于推动中国创新抗体偶联药物（ADC）的技术进步，建设先进的系统性ADC技术研发平台，开发更优、更创新的药物以更好地解决肿瘤治疗中巨大的未满足临床需求缺口。公司持续建设自身商业化能力，不断实现从核心技术到成药的强大转化和产业化。



目前，乐普生物的产品管线覆盖三大领域，分别为免疫治疗、ADC靶向治疗和溶瘤病毒药物，包含1种商业化阶段候选药物，7种临床阶段候选药物（其中5款为ADC产品）及3种临床阶段主要候选药物的联合疗法。公司的ADC候选药物管线在中国处于领先地位。



商业化实现突破



普特利单抗获批和实现销售

公司的候选药物普特利单抗（pucotenlimab）是一种针对人PD-1的人源化IgG4单抗。可拮抗PD-1信号，以通过阻断PD-1与其配体PD-L1及PD-L2的结合来恢复免疫细胞杀死癌细胞的能力。



2022年公司在普特利单抗上取得重大进展：MSI-H/dMMR实体瘤及黑色素瘤两个适应症先后于2022年7月和9月获国家药品监督管理局附条件批准上市，是公司首个获批上市的产品，正式开启了公司的商业化。公司于11月召开上市仪式启动销售，实现商业化。



CMG901 BD授权许可给AZ

2023年2月，KYM（公司与康诺亚成立的合营企业）与AstraZeneca订立独家授权许可协议。 据此，AstraZeneca 将获授CMG901的研究、开发、注册、生产及商业化的独家全球许可，并须（除另有协议外）负责与其进一步开发及商业化CMG901相关的所有成本及活动。根据许可协议并在其条款及条件的规限下，KYM将收取63百万美元的预付款，并在达成若干开发、监管及商业里程碑后，收取最多1,125百万美元的额外潜在付款。此外，KYM有权从AstraZeneca收取销售净额的分级特许权使用费。



ADC管线进入收获期

公司的ADC候选药物包括MRG003、MRG002、MRG001、MRG004A以及CMG901。其中，MRG003是一种由EGFR靶向单抗与强效的微管抑制有效载荷MMAE分子通过vc链接体偶联而成的ADC，其以高亲和力特异性地结合肿瘤细胞表面的EGFR，通过内吞进入肿瘤细胞后释放强效的有效载荷，从而导致肿瘤细胞死亡。MRG002是一种创新性HER2靶向ADC药物，HER2是一个在多种癌症类型（包括乳腺癌、尿路上皮癌、胃癌等）中异常高表达的分子靶点。



MRG003：多个适应症进入注册性临床研究

-- 晚期鼻咽癌 (NPC)：公司正在进行一项MRG003的开放、单臂、多中心II期临床研究，已于2022年3月完成IIa期患者入组，并进入随访期。在2022年CSCO年会上，公司发布了II期阶段性研究数据，截至2022年8月24日，整体人群ORR为 47.4%，DCR为79.0%；其中2.3mg/kg剂量组的ORR为55.2%， DCR为86.2%，该组的三个月PFS率为88.7%，将作为RP2D剂量推进注册临床。凭借良好的临床数据，于2022年9月获得FDA孤儿药认定及获得CDE关于MRG003用于治疗R/M NPC突破性治疗药物认定。2023年1月，取得CDE对于开展注册性IIb临床研究的批准。

-- 晚期头颈鳞癌（HNSCC）：公司正在进行一项MRG003的开放、单臂、多中心II期临床研究，已于2022年2月完成患者入组，目前进入随访期，并观察到良好的疗效数据。基于I、II期的数据，于2022年10月取得CDE对于III期临床研究的批准。



MRG002：注册性研究进展顺利，入组完成

-- HER2高表达晚期乳腺癌：完成注册性II期临床试验入组，预计2023年提交NDA申请。

-- 尿路上皮癌：公司正在进行MRG002用于HER2阳性尿路上皮癌患者的开放、单臂、多中心II 期试验，已于2022年2月完成患者入组，并已进入随访期及观察到良好的疗效数据。该数据已于2022年CSCO年会上发表。截止2022年10月12日，针对ITT群体，研究者评估的ORR为56.1%，CR为7.3%，DCR为87.8%，中位PFS为6.4个月；在经铂类化疗及PD-1/L1治疗失败的亚组中 ORR 为57.1%，中位PFS为 7.0个月。凭借良好的数据，于2022年9月取得CDE对于III期临床研究的批准。



创新型ADC产品：早期临床数据令人鼓舞

-- MRG004A是一种组织因子（tissue factor, TF）靶向的定点偶联创新ADC药物。目前正在美国开展剂量递增临床试验。公司亦正在中国进行一项开放、多中心I/II期临床试验，于2022年10月首例患者入组。在PC及TNBC上观察到疗效信号，并将继续探索MRG004A的潜在临床价值。

-- MRG001是处于临床推进阶段的靶向CD20的ADC药物，有潜力满足对利妥昔单抗存在原发性耐药的B细胞非霍奇金淋巴瘤患者或对利妥昔单抗及标准化疗药物联合治疗存在获得性耐药的B细胞非霍奇金淋巴瘤患者的医疗需求。公司目前正在中国进行MRG001的Ib期剂量扩展研究。

-- CMG901是一种用于治疗CLDN18.2高表达的晚期胃癌和胃食管交接处癌症（GC/GEJ）及胰腺癌的CLDN18.2靶向ADC。CMG901为中国及美国首个获得IND批准的 CLDN18.2靶向ADC及临床进度最领先的抗CLDN18.2靶向ADC。该候选药物由公司与康诺亚共同开发。于2022年4月，CMG901用于治疗复发/难治GC/GEJ腺癌获得FDA快速通道资格及孤儿药认定。已进行CMG901用于晚期实体瘤的Ia期试验，CMG901表现出良好的安全性和耐受性。2023年1月，于2023年美国临床肿瘤学会胃肠肿瘤研讨会(ASCO GI 2023)上发表CMG901用于实体瘤的Ia期试验的良好数据。截至 2022年8月4日，CLDN18.2阳性GC/GEJC患者中，ORR及DCR分别为75.0% 及100%。其中，2.6mg/kg、3.0mg/kg和3.4mg/kg剂量组的ORR均为100%。



CG0070 溶瘤病毒

-- CG0070是治疗经BCG治疗失败的膀胱癌的溶瘤腺病毒，现由公司的美国合作伙伴CG Oncology在美国开展III期临床研究。公司从CG Oncology 许可引进了CG0070，获授在大中华地区（包括中国内地、香港及澳门）进行开发、制造和商业化的权利。截至2022年12月31日，公司正在启动国内I期临床试验。



联合疗法

-- MRG003与普特利单抗的联合疗法，公司正在进行MRG003与普特利单抗联合治疗EGFR阳性实体瘤患者的I期试验，于2022年7月首例患者入组。已观察到良好的初步数据。

-- MRG002与普特利单抗的联合疗法，公司正在进行MRG002与普特利单抗联合治疗HER2阳性实体瘤的I期临床研究，于2022年8月首例患者入组。已观察到良好的初步数据。

-- CG0070与普特利单抗的联合疗法，于2023年1月取得CDE关于CG0070与普特利单抗联合治疗经BCG治疗失败的NMIBC患者的临床试验IND批准。



临床前：布局创新靶点和创新平台

-- ADC研发平台：创新linker-payload平台初见成效，全球FIC潜力的候选分子MRG006A进入IND-enabling研究阶段。

-- 抗体研发平台：FIC潜力的新一代T细胞激动抗体CTM12已完成猴预毒理研究。



生产设施

公司亦在上海生物园建设生产设施一期工程，设计总产能为 12,000L，其中第一条产能为6,000L的生产线正在建设中，并将以上海生物园为基地在ADC管线逐渐获批过程中建设ADC商业化生产能力，进一步降低商业化产品的生产成本。于2022年10月，上海生物园的研发中心已投入使用。



未来展望



公司是一家立足中国、面向全球的聚焦于肿瘤治疗领域的创新型生物制药企业。我们致力推动中国创新ADC的技术进步、以更好地满足癌症患者未被满足的临床需求。公司努力通过内部研究开发与外部战略合作的结合，开发和拓宽产品管线。展望2023年，在研发条线上，公司将继续聚焦推动加速推进两款主要ADC产品MRG002、MRG003进入到下一里程碑：公司将尽力推动MRG002进入NDA阶段，并加快MRG003的注册性临床研究。在创新ADC管线中，将继续探索MRG004A的潜在临床价值，并推进全球FIC潜力的候选分子MRG006A进入IND申报阶段。



2023年，基于公司首款上市产品普特利单抗注射液的商业化突破，公司亦将加大商业化及营销力度，积极扩大公司在中国的市场布局及品牌知名度。公司将进一步扩大商业化团队，并利用其专业知识、业内人脉以及对中国市场环境的深入理解，通过学术推广、KOL影响及医学教育等各种途径树立公司的品牌形象及促进市场对公司产品的了解。我们相信，该等加强市场拓展力度的举措将提升已上市产品的市场份额及增加销售额，并为未来ADC产品管线的商业化打下坚实的市场和渠道基础。



在国际方面，公司将进一步努力开拓海外市场。公司的ADC技术平台已获得跨国药企的认可，预期公司的其他ADC产品会有更广阔的业务发展机会。公司将继续在全球范围寻求潜在的业务发展合作机会。



关于乐普生物科技股份有限公司



乐普生物于2018年注册成立，是一家聚焦于肿瘤治疗领域的生物制药企业,已构建多个肿瘤产品管线。自成立以来，公司建立了从药物发现、临床开发、CMC药学开发到GMP合规生产的一体化的端到端平台和核心竞争力，涵盖生物制药价值链的关键环节。公司于2022年2月23日在香港交易所挂牌上市。



如欲获得更多乐普生物数据，请浏览公司网站https://www.lepubiopharma.com/





话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Lepu Biopharma Co., Ltd. Feb 23, 2023 10:20 HKT/SGT 乐普生物和康诺亚共同宣布与阿斯利康就CMG901达成全球独家授权协议 Sept 29, 2022 15:42 HKT/SGT 乐普生物PD-1单抗普佑恒(TM)获批新适应症，MRG003获CDE纳入突破性治疗药物名单 Aug 25, 2022 17:46 HKT/SGT 乐普生物2022年上半年聚焦核心管线开发，加速商业化落地 Feb 23, 2022 18:13 HKT/SGT 乐普生物科技成功登陆香港交易所主板 Feb 10, 2022 09:52 HKT/SGT 乐普生物宣布于香港交易所主板上市计划 更多新闻 >>