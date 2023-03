中信国际电讯2022年经营业绩再创新高

香港, 2023年3月17日 - (亚太商讯) - 亚太一流的跨国互联网化综合电讯企业中信国际电讯集团有限公司(「中信国际电讯」或「集团」;股份代号:1883)于截至2022年12月31日止年度,录得本公司股东应占溢利11.91亿港元,较去年增加10.7%,如不计投资物业重估因素,同比增幅为12.8%。



集团总收入为101.11亿港元,按年增长6.6%。电信服务收入为88.31亿港元,按年增长11.7%。每股基本盈利为32.3港仙,较去年上升10.2%。



董事会建议派发2022年末期股息每股18.5港仙,连同2022年中期股息每股6.0港仙,2022年全年每股股息为24.5港仙,按年增长8.9%。



中信国际电讯主席辛悦江先生表示:「2022年,面对疫情严重影响、国际经济形势严峻复杂等多重挑战,集团上下团结奋进,积极融入国家「一带一路」、粤港澳大湾区建设等发展大局,坚持创新发展不动摇,全力开拓新产品、新市场、新客户,不断克服困难、创造新的亮点、取得新的成绩,企业整体发展再上台阶、经营业绩再创新高。」



集团的财务状况稳健,现金流充足。集团于2022年12月31日之现金及存款约为19.86亿港元,足以满足未来12个月的财务需求以及已订约资本承担。同时,集团积极减债,持续改善净资本负债比率。于2022年12月31日,集团的净资本负债比率持续下降至20%(2021年12月31日﹕27%)。



业务亮点



澳门电讯有限公司(「澳门电讯」)于2022年11月7日获发澳门5G牌照,并率先于11月14日正式推出5G服务,成为澳门第一家正式推出5G服务的电讯运营商。澳门电讯抢先发力5G市场,5G用户于商用首日突破1万,首月突破5万;截至目前(2023年3月15日),澳门电讯5G用户已超过15万名。同时,澳门电讯邀请合作伙伴共同成立「澳门5G智慧服务发展联盟」,携手各行业深化5G应用生态合作,共建「数字澳门」。惟疫情持续对集团的漫游相关服务收入造成不利影响,集团移动通讯服务收入为8.27亿港元,较去年减少3.6%。销售移动电话手机及设备收入较去年减少19.0%至12.80亿港元。



商业互联网需求上升及光纤宽频服务增加带动互联网业务收入持续增长。集团互联网业务收入为13.31亿港元,按年增加7.1%,主要由于数字经济的发展及互联网技术的进步导致商业互联网需求上升,以及对互联网及数据中心服务的需求增加,同时,宽频用户较去年增加约1.0%至超过20.2万户,令光纤宽频服务收入增加。集团数据中心收入增长稳定,香港数据中心销售增长强劲,中信电讯大厦数据中心第三期(B)销售良好,获金融机构入驻并有意向继续增加用量。



讯息服务收入继续大幅增长,推动国际电信业务收入持续提升。国际电信业务年内收入为34.53亿港元,按年增加40.3%。受企业讯息传递需求增长所带动,讯息服务收入较去年大幅增加52.4%至25.58亿港元。话音业务收入较去年增加15.7%至8.68亿港元。



加快发展「云、网、智、安」产品,扩展网络覆盖,提升服务能力。集团子公司中信国际电讯(信息技术)有限公司(「CPC」)以创新引领产品发展潮流,其SD-WAN安全存取服务边缘(SASE)服务顺利通过云计算标准与测试验证北京市重点实验室和中国信通院算网融合产业及标准推进委员会的「SD-WAN Ready 2.0 SASE服务」多项测试,获颁「SD-WAN Ready 2.0」证书,技术实力获得行业权威认可。集团于中国内地及东南亚的企业业务继续取得良好增长。



积极开拓东南亚新市场、新产品、新业务。年内,集团成功获得印度尼西亚ISP业务许可证;在越南注册「Pacific Internet」商标;获得马来西亚当地ICT设施建设新合约,目前项目进展良好,交付进度已过半。与合作伙伴发布东南亚地区合作协议,联手向该地区企业客户提供高质量云服务与ICT解决方案。



发展策略



2023年,全球经济发展中仍有诸多不确定因素,但机遇与挑战并存。集团将继续保持清醒头脑、坚持创新发展,积极开拓创新,加速数字化转型升级,全面提升业务竞争力,向国际一流的互联网化综合电讯企业迈进。



集团继续保持澳门地区主导运营商领先地位,充分发挥5G网络资源优势和商务首发优势,与社会各界一同丰富5G行业应用场景,聚合5G上下游产业链,形成良好的5G产业生态,努力投身「数字澳门」建设,推动澳门智慧城市发展,全力配合澳门特区政府施政重点,积极探索横琴粤澳深度合作区发展机会。



集团将继续落实「ICT智赋(ICT-MiiND)」发展策略,巩固优化广州、香港、珠海(澳门)科创体系,强化提升科技创新能力,推进科技跨域融合及转化,重点开展人工智能、大数据等前沿技术的应用开发,推动专利成果向产品转化、向解决方案转化,增强企业竞争力,促进企业发展。



中信国际电讯主席辛悦江先生表示:「2023年,集团将继续布局新发展目标,制定坚定有力的新发展措施,把握粤港澳大湾区建设、『一带一路』高质量发展等战略机遇,以全球视野聚焦区域发展,重视和关注大湾区、东南亚地区的发展机遇,在工作中深耕细作,搏击而行,推动集团长期健康高质量发展,为股东带来更多企业发展收益。」



话题 Press release summary



部门 电信运营商, Cloud & Enterprise, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network