Wednesday, 15 March 2023, 17:00 HKT/SGT Share: 源宇宙教育正式更名 聚焦科技与创新 教育与数码娱乐成双增长引擎

香港, 2023年3月15日 - (亚太商讯) - 源宇宙教育（国际）投资集团有限公司（「源宇宙教育」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1082）前称香港教育（国际）投资集团有限公司，欣然宣布于2月成功更改集团名称。随着源宇宙教育正式更名，将为集团建立焕然一新的企业形象，更突出集团拓展高科技及创新教育服务、积极发展虚拟实境（「VR」）及数码娱乐业务，以及向元宇宙转型的业务定位及战略。



随着科技进步和新冠疫情爆发，教育行业发生巨大转变，加快向网上学习转移，集团深明虚拟现实技术及沉浸式社交体验在学习中的应用是教育行业的未来发展方向。因此，集团透过附属公司优孚奥互动集团有限公司（「优孚奥」）整合面授及在线教育服务以及元宇宙教育服务，提供混合学习体验，加倍升级现有的教育服务。凭借优质的课程，优孚奥成为全港十个微软全球培训合作伙伴（Microsoft Global Training Partners）之一，足证优孚奥的课程质量备受认可。



此外，集团看准VR和扩增实境（「AR」）的教学应用能提升学生的参与度及学习效能，计划于 2023年下半年推出以VR及AR技术开发的手机应用程序。集团预期推出应用程序，透过与受大众欢迎的品牌及机构合作，能增加集团的收入来源，同时提升集团在VR和AR行业的专业性和知识，并能对消费者有更深入的了解，以改善集团未来在元宇宙推出的产品。



源宇宙教育一直紧贴时代步伐，积极深化教育业务。集团透过成功申请获批创新及科技基金旗下一个资助计划 ─ 再工业化及科技培训计划（RTTP）的认可课程中最热门的金融科技和项目管理应用范畴，协助提升本地企业的高端科技发展。首两个获批的课程分别是「元宇宙、数字资产及央行数字货币的三角关系」及「敏捷型项目管理师（备试）证书课程」，课程内容具备前瞻性，导师都是现任市场专家及大学讲师，课程有质量保证，让参加者紧贴最新的市场趋势，提前装备以适应「工业4.0」的年代。未来，集团将继续规划新的项目管理课程，目标取得RTTP的批准，助力企业提升雇员技能及营运效率，实现数码转型。



数码娱乐业务方面，集团成功取得杰威尔音乐拥有的周杰伦旗下智识产权（「IP」）「周同学」授权，打造周杰伦官方二次元形象「周同学」正版卡牌收藏系列，首批产品将于2023年第2季于亚洲地区推出。卡牌灵感来源于周天王的影音作品，以周同学形象展现不同经典场景，配合VR及AR技术，更可以于手机上投影出立体的「周同学」，展现集团卓越的技术能力。



源宇宙教育(国际)投资集团有限公司执行董事叶启邦先生表示：「集团此次更名，象征集团以新形象、新理念重新出发。多年来，创新、灵活、变通是集团赖以成功的基石，未来集团将主动拥抱元宇宙时代，将科技与教育结合，同时积极发展数码娱乐业务，完善业务矩阵，拓阔收入来源，实现多元化发展，致力为股东缔造长远而稳定的回报。」



关于源宇宙教育（国际）投资集团有限公司

源宇宙教育(国际)投资集团有限公司为提供优质私人补习及教育的领导者，并为业内第一家于香港联合交易所有限公司主板上市的教育机构。公司提供广泛系列的教育课程及服务，针对不同年龄层及有不同需求的学生，服务范围涵盖学前教育、小学辅导及中学补习、英语培训及应试课程等，并以「现代教育」、「现代小学士」及「现代英语」等品牌提供优质的私人教育服务。此外，公司亦致力发展STEAM教育服务，以及VR及数码娱乐。





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