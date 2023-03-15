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来源 Prenetics Global Limited Prenetics公布2022年第四季度及全年财务业绩 新业务策略专注于精准肿瘤学

伦敦和香港 , 2023年3月14日 - (亚太商讯) - 领先的基因组学和精准肿瘤学公司Prenetics Global Limited（纳斯达克：PRE）（「Prenetics」或「公司」）今日公布截至2022年12月31日止第四季度及全年财务业绩。





财务摘要



-- 2022年全年收入为2.758亿美元

-- 2022年第四季度收入为5,230万美元

-- 2022年全年经调整税息折旧及摊销前利润5,830万美元

-- 2022年第四季度经调整税息折旧及摊销前利润1,210万美元

-- 截至2022年12月31日，现金及其他短期资产 为2.421亿美元



近期摘要



-- 公司退出COVID-19检测业务后，将专注于精准肿瘤学的新业务策略。

-- 收购行动基因，行动基因是首家获得美国食品药物管理局（FDA）许可进行实体肿瘤的综合癌症基因组检测的亚洲公司，为Prenetics发展精准肿瘤学相关业务树立重要里程碑。

-- 成立新的科学顾问委员会，网罗于精准肿瘤学和基因组学领域备受推崇的专家，他们将为Prenetics在肿瘤精准医疗领域的业务拓展提供战略指导和关键支持。

-- 公司全球拥有超过30万的客户及超过100万个订阅用户，通过将CircleDNA重新定位为全球消费者健康业务，作为精准肿瘤学的切入点。



Prenetics首席执行官兼联合创始人杨圣武表示：「回顾过去十二个月，我们对近期转型取得的进展感到满意。当疫情于三年前爆发时，我们决定从核心基因组学业务转换成为英国及香港抗疫前线的桥头堡，透过完成超过2,800万份COVID-19测试去守护社区，令我们感到十分自豪。这全赖团队的不懈努力，相信我们团队也会铭记于心。现在疫情已过去，我们的团队亦将重心回归至基因组学业务。为此，公司已成立一个超卓的科学顾问委员会，并收购行动基因，使Prenetics能够提供经FDA许可的癌症基因组检测。此外，我对公司专注于精准肿瘤学的新业务策略亦感到非常乐观。凭借稳健的资产负债表，我们正计划大力投资发展肿瘤产品线，尤其是癌症的早期检测。我们认为现时的市值（目前低于现金和现金等价物）并不能反映我们的真实价值，我们将执行早前宣布的 2,000万美元股票回购计划，相信股东可从中受益。」



杨先生续说：「我们亦积极重组业务，致力精简资源及降低成本，包括自2022年12月起裁减全球人手约60%，使年度员工成本降低约1,000万美元。现在正是重要时刻，我们需聚焦控制成本，将资源和资金调配至重中之重。虽然是次重组具有挑战性，但我们有信心这次重组将有助Prenetics有效及高效地实现在提供精准肿瘤学创新解决方案的新目标。」



精准肿瘤学的新业务策略



Prenetics专注于基因组学和精准肿瘤学，致力通过先进的基因组学和分子技术改变患者的治疗效果。收购行动基因标志着Prenetics正式进军精准肿瘤学市场。行动基因的旗舰产品ACTOnco+是目前亚洲首个，也是唯一一个获得FDA许可，适用于实体瘤的综合癌症基因组检测。



最近，公司已委任香港中文大学临床肿瘤学系主任、阿斯利康公司非执行董事、和黄医药（中国）有限公司独立董事及世界知名的末期肺癌精准医疗专家莫树锦教授，担任科学顾问委员会主席。莫教授将带领科学顾问委员会，助Prenetics实现其使命，以收购、开发及商业化精准肿瘤学领域的创新解决方案，并透过早期检测和精准医疗克服癌症。



COVID-19最新情况及资源重组



Prenetics一直站在抗疫的最前线，通过大规模提供高准确度且快速的测试，并投入大量资源，肩负起保护社区的社会责任。随着疫情和市民对COVID-19测试的需求的过去，公司将以基因组学和精准肿瘤学为新战略重点。为此，公司正重组资源，以提高效率，并减少次要领域的成本，将资源及资金调配至重点领域。Prenetics相信此举能使公司抓紧基因组学和精准肿瘤学领域的新增长机会。未来，Prenetics将致力投资于战略业务领域，发挥人才优势，以创造出基因组学和精准肿瘤学的创新解决方案，尤其是癌症早期检测。



2022年第四季度财务摘要



-- 2022年第四季度收入为5,230万美元，较2021年第四季度的6,470万美元，按年下降19.2%。

-- 2022年第四季度毛利率为 51.6％，去年同期为36.7%。

-- 2022年第四季度营运利润为460万美元，而去年同期则录得营运亏损3,080万美元。

-- 2022年第四季度经调整Prenetics股权股东应占利润 为970万美元，而去年同期录得经调整亏损1,030万美元。

-- 2022年第四季度经调整税息折旧及摊销前利润 为1,210万美元，而2021年第四季度则录得亏损590万美元。



2022年全年财务摘要



-- 截至2022年12月31日止年度的收入为2.758亿美元，去年则为2.759亿美元。

-- 截至2022年12月31日止年度的毛利率为47.7%，而去年为38.5%。

-- 截至2022年12月31日止年度营运亏损 为2,330万美元，较截至2021年12月31日止年度的1,020万美元，按年增长128.1%。

-- 截至2022年12月31日止年度经调整Prenetics股权股东应占利润为3,920万美元，而去年则录得经调整亏损1,770万美元。

-- 截至2022年12月31日止年度经调整税息折旧及摊销前利润为5,830万美元，而去年为3,400万美元。



2022年全年财务业绩



公司本年度录得的净亏损主要来自非现金流及/或非经常性：（i）与诊断业务相关的重组成本的减值损失；（ii）优先股负债之公允价值亏损；（iii）财务资产之公允价值亏损；及 （iv）股份支付上市费用。经调整此类非现金损失及其他非经常性项目后，截至2022年12月31日止年度，公司录得经调整Prenetics股权股东应占利润3,920万美元，而经调整税息折旧及摊销前利润为5,830万美元。



优先股负债之公允价值亏损



有关亏损主要由于Prenetics于纳斯达克上市前发行的优先股时所产生，此乃非现金亏损，在公司于2022年5月18日上市后已不再出现。



公司持有的优先股附有强制性转换条款，规定优先股必须在上市时悉数转换为普通股。该等优先股根据国际财务报告准则入账列为金融负债，其转换条款确认为衍生金融负债，以公平值变化计入损益。因此，公司（于上市前）股权价值上升导致衍生金融负债相应增加及带来非现金公平值亏损。



截至2022年12月31日止年度，优先股负债之公平值亏损为6,010万美元。公司于2022年5月18日在纳斯达克上市后，所有优先股已悉数转换为普通股，因此，上述公平值亏损于未来不会再出现。



股份支付上市费用



股份支付上市费用为8,950万美元，此乃非现金及非经常性项目。Prenetics于2022年5月18日通过De-SPAC交易与Artisan Acquisition Corp.（「Artisan」）合并，并在纳斯达克上市。此次收购Artisan的净资产为证券交易所上市服务的补偿，并在交易完成时计入损益表。该款项根据转让价格之公允价值超出Artisan收购可识别净资产公平价值的差额计算。



以公允价值经损益表入账财务资产之公允价值亏损



此亏损仍未实现。受市场波动影响，以公允价值经损益表入账财务资产之公允价值亏损录得940万美元。



与诊断业务相关的重组成本（包括资产减值）



此乃非现金及非经常性项目。与诊断业务相关的重组成本（包括资产减值）为3,040万美元，原因是由于我们退出COVID-19检测业务产生的减值损失，以下已确认项目（i）无形资产1,910万美元；（ii）商誉330万美元；（iii）物业、厂房及设备450万美元；及（iv）注销预付款350万美元。



重组主要涉及重新调配员工，以确保公司资源集中于增长前景更佳及盈利能力更强的业务领域。业务重组长远可大幅节省成本，使公司达致可持续增长。Prenetics对业务前景保持乐观，并将致力与持份者保持高透明度的沟通。



2023年财务指引



Prenetics将在发布2023年第一季度业绩后讨论财务指引，并提供关于并购讨论的最新情况。



关于Prenetics Global Limited (纳斯达克：PRE)



Prenetics是一家领先的基因组学和精准肿瘤学公司，致力透过先进的基因组和分子技术改变患者治疗效果。其新业务重点是精准肿瘤学，尤其是早期检测和治疗。Prenetics最近收购行动基因，行动基因是唯一一家获得美国食品药物管理局（FDA）许可的实体瘤综合基因组分析测试的亚洲公司。行动基因让Prenetics能扩展其能力，为全球患者提供全面的癌症解决方案。Prenetics拥有世界级科学家、医疗专家和创新技术专家的团队，致力于推动精准肿瘤学的发展，以改善患者的预后。Prenetics认为每个患者都应该得到个性化、有效且可负担的癌症护理，为此Prenetics致力于实现这一目标。Prenetics在纳斯达克上市，股票代码为PRE。欲了解更多有关Prenetics的信息，请访问 www.prenetics.com 。



查询:



投资者关系:

investors@prenetics.com



ICR Westwicke:

Caroline Corner +1 415 202 5678 电邮： caroline.corner@westwicke.com



前瞻性陈述



本文包含前瞻性陈述。这些前瞻性陈述均符合美国《1995年私人证券诉讼改革法案》中安全港条款的规定。本文的前瞻性陈述不是历史事实，包括但不限于有关公司的愿景，目标，预测，展望，信念，期望，策略，计划，管理层对未来运营的目标，以及未来业务增长机会，均为前瞻性陈述。在某些情形下，阁下可以通过「可能」、「将」、「预测」、「预见」、「目标」、「寻求」、「预计」、「意图」、「计划」、「相信」、「潜在」、「持续」、「可能是」或其他类似词汇辨别这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于估计和预测作出，反映了公司的观点、假设、预期与意见，涉及风险及不确定性，因此不应被视为对未来结果有必然的指示性。许多风险和不确定因素可能会导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果有实质性的差异，包括但不限于：公司继续发展包括新产品及服务的能力；公司在基因组学和肿瘤精准治疗领域执行新业务的能力；公司识别及执行收购及并购目标的能力；公司通过组织架构重组削减开销并提高效率的能力；公司对行动基因收入贡献的期望。除上述因素外，阁下还应该仔细考虑公司于表F-1注册申明中和招股说明书中「风险因素」部分中所提及的其他风险和不确定性描述，以及不时向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中包含的其他风险和不确定因素。前瞻性陈述仅在其发表之日有效。 公司不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求。



呈列基准



未经审计财务资料及非国际财务报告准则指标已于本新闻稿末的财务报表中提供。有关指标的解释，亦已包括于「未经审计财务资料及非国际财务报告准则指标」一节。 未经审计财务资料及非国际财务报告准则指标



本公司为补充根据国际财务报告准则（「IFRS」）所编制的合并财务报表提供非国际财务报告准则之财务指标，即为经调整后税息折旧摊销前利润/(亏损) 、经调整毛利及Prenetics权益股东经调整溢利/(亏损)。该非国际财务报告准则财务指标并非基于国际财务报告准则规定的任何标准化方法而编制，也并非与其他公司提供的相类似名称之指标具有可比性。管理层认为此非国际财务报告准则之财务指标乃有助于投资者对本公司的持续经营业绩和趋势之评估。



管理层将其部分或所有非国际财务报告准则绩排除在外 (1) 员工以权益结算之股份支出、(2) 折旧及摊销、(3) 财务收入及汇兑损益、以及 (4) 某些可能不代表我们的业务、经营业绩或前景的项目，包括但不限于非现金和/或非经常性项目。此非国际财务报告准则之财务指针的参考价值有限因该指针可能未包括某些对本财务报告的结果产生重大影响项目。管理层透过于国际财务报告准则及非国际财务报告准则基础上分析结果以及在本公司的公开披露中提供国际财务报告准则指标来说明相关局限。



此外，其他公司（包括同产业的公司），可能不会使用相同的非国际财务报告准则指标，或者可能以不同于管理层的方式计算该指标，或者可能使用其他财务指标来评估其业绩，以上所有都可能降低该以非国际财务报告准则指标作为衡量措施的可比性。鉴于这些限制，本公司的非国际财务报告准则财务指标不应与根据国际财务报告准则所编制的财务资料分开考虑或将其替代。我们鼓励投资者细阅文末「营运利润/(亏损)（国际财务报告准则）及经调整税息折旧及摊销前利润/(亏损)（非国际财务报告准则）之调节表」和「毛利（国际财务报告准则）及经调整毛利（非国际财务报告准则）之调节表」和「Prenetics权益股东应占利润/(亏损) （国际财务报告准则）及Prenetics权益股东经调整溢利/(亏损)（非国际财务报告准则）之调节表」表格中提供的非国际财务报告准则调节表。





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