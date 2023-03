Tuesday, 14 March 2023, 16:32 HKT/SGT Share: 富通保险推出限时震撼优惠 预缴全期保费可享保证5%年利率

香港, 2023年3月14日 - (亚太商讯) - 为客户财富加快增值以助其实践理想生活,富通保险特别推出期间限定「保证5%年利率优惠」,凡于推广期内(即日起至2023年4月30日)成功投保指定储蓄保险计划,并以一笔过形式清缴保费(1),预缴的应缴保费(1,2)可于整个保费缴付期享保证5%年利率,优惠更可与首年保费回赠(如适用)同时享用。



以「心惠保」寿险计划(5年保费缴付期)为例,客户以预缴方式投保,除全期保费可享保证5%年利率外,更可获6个月首年保费回赠,可节省高达近1年保费(3),非常划算!



优惠详情如下(4):



指定计划 / 适用之保费缴付年期

「传家宝」寿险系列

- 「盛世 • 传家宝」寿险计划3 ( 优越版) 4 / 6 年

- 「盛世 • 传家宝」寿险计划2 ( 环球优越版) 6 年

- 「盛世 • 传家宝」寿险计划2 ( 尊尚版) 2 / 5 年

- 「盛世 • 传家宝」寿险计划2 ( 环球尊尚版) 2 / 5 年

- 「创世 • 传家宝」寿险计划 II ( 尊尚版) 2 / 5 年

- 「享富 • 传家宝」寿险计划 II ( 尊尚版) 2 / 5 年

「富致128」寿险计划 2 / 5 年

「心惠保」寿险计划 5年



预缴保费特高利率优惠:https://www.ftlife.com.hk/pdf/tc/guaranteed-interest-rate-for-prepaid-premium-offer-promotion-flyer.pdf



首年保费回赠详情: https://www.ftlife.com.hk/pdf/tc/home/Premium_Offer_Flyer.pdf



注:

(1). 凡于推广期内成功投保以上任何指定计划并于2023 年6 月30 日或之前获批核,只需于递交人寿保险投保申请时选择年缴模式及以一笔过形式预缴基本计划保费(「合资格保单」),全期应缴保费 ( 包含保单征费并扣除合资格的保费推广(如适用)及利息 )(「应缴保费」)扣除每年保费及保单征费并加上累积的利息为结余存入保费储存户口中于整个保费缴付期可享保证5% 年利率(「预缴保费保证利率优惠」)之利息。

(2). 预缴保费保证利率优惠之利息将根据应缴保费于保单缮发日至最后一期的保费缴付到期日的每年于扣除年缴保费和保单征费并加上累积的利息后计算,额外年利率之利息总额将于最后一期的保费缴付到期日前自动存入保费储存户口以缴付该年度应缴的保费(包括保单征费)。而基本预缴保费年利率或保证基本预缴保费年利率之利息,会于相关保单周年日自动存入保费储存户口。

(3). 以年缴保费24,572美元并符合6个月首年保费回赠及预缴全期保费保证5%年利率优惠的「心惠保」寿险计划以(5年保费缴付期)而言,一笔过形式清缴100,058美元,可享之总优惠金额达22,863美元,为首年保费之93%。

(4). 优惠受限于相关条件及细则,详情请参阅优惠小册子。



传媒联络

纵横财经公关顾问有限公司

李希彤 (Yoko Li)

+852 2864 4813 / 9495 9675

yoko.li@sprg.com.hk



富通保险有限公司 (于百慕大注册成立之有限公司)



此文件只适宜于香港分发,不应被诠释为在香港以外地区提供富通保险的任何产品,或就其作出要约或招揽。如在香港境外之任何司法管辖区的法律下提供或出售或游说购买任何富通保险的产品属违法,富通保险在此声明无意在该司法管辖区提供或出售或游说购买该产品。







