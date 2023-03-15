中国通海金融委任旗下中国通海资产管理行政总裁

|China Tonghai International Financial Limited
|Mar 14, 2023 12:29 HKT/SGT
|
中国通海金融宣布委任旗下中国通海企业融资（控股）联席主席
|Mar 13, 2023 16:37 HKT/SGT
|
获证监会批准在港提供虚拟资产相关服务 中国通海证券成为业界先行者
|Dec 14, 2022 18:02 HKT/SGT
|
中国通海金融连续三年获颁「低碳关怀标签」，被评为「低碳关怀ESG标签 - 三级减碳」及首获「低碳关怀星级标签」特别嘉许
|July 27, 2022 19:28 HKT/SGT
|
第七届【华富卓越投资者关系大奖】颁奖典礼圆满举行
|Dec 2, 2021 14:10 HKT/SGT
|
中国通海金融积极推动本地艺术文化发展 旗下中国通海私人财富管理冠名赞助音乐会「爱之颂．恋之歌」
|Nov 19, 2021 14:41 HKT/SGT
|
中国通海金融荣获Marketing Events Awards 2021「最具成本效益营销」大奖
|Nov 15, 2021 17:32 HKT/SGT
|
中国通海证券荣获Now财经台「企业品牌成就大奖」优越私人财富策划服务品牌大奖
|May 24, 2021 18:20 HKT/SGT
|
【华富卓越投资者关系大奖2020】颁奖典礼圆满举行
|Dec 4, 2020 18:02 HKT/SGT
|
中国通海金融荣获「低碳关怀ESG标签」
|July 20, 2020 16:52 HKT/SGT
|
「华富卓越投资者关系大奖2019」获奖名单公布 嘉许企业卓越成就
|Jan 17, 2020 17:46 HKT/SGT
|
中国通海金融荣获《财资》2019年度「最佳私有化交易项目」
|Dec 20, 2019 14:45 HKT/SGT
|
中国通海金融于《资本壹周》主办之「杰出上市企业大奖2019」荣膺「企业管治大奖」殊荣
|Nov 19, 2019 18:15 HKT/SGT
|
中国通海金融连续第二年荣获《信报财经新闻》「上市公司卓越大奖2019」(主板) 殊荣
|June 3, 2019 19:49 HKT/SGT
|
【华富卓越投资者关系大奖2018】颁奖典礼圆满举行
|May 6, 2019 17:35 HKT/SGT
|
「华富卓越投资者关系大奖2018」现正接受公众提名
|Apr 1, 2019 18:20 HKT/SGT
|
中国通海金融荣获信报「金融服务卓越大奖2019」
|Feb 8, 2019 18:18 HKT/SGT
|
中国通海金融冠名赞助己亥年首个足球坛盛事通海金融贺岁杯圆满结束
|Jan 17, 2019 18:20 HKT/SGT
|
中国通海金融冠名赞助香港国际女子网球赛
|Nov 7, 2018 09:38 HKT/SGT
|
中国通海金融荣获《信报财经新闻》「上市公司卓越大奖2018」(主板) 奖项
|Nov 1, 2018 11:59 HKT/SGT
|
中国通海金融首度赞助香港网球公开赛
|更多新闻 >>