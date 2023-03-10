Tuesday, 14 March 2023, 06:21 HKT/SGT Share:

来源 ADEC Innovations ADEC Innovations 收购 Kedge Pty Ltd 和 Southern Ocean Carbon Company ADEC Innovations 将其蓝色经济解决方案扩展到海洋保障和可持续水产养殖领域

澳大利亚霍巴特, 2023年3月14日 - (亚太商讯) - ADEC Innovations是设计和提供推动组织价值和影响的可持续发展解决方案的公认全球领导者，今天宣布已完成对 Kedge Proprietary Limited（“Kedge”）和 Southern Ocean Carbon Company（“SOCC”）的收购。 Kedge 和 SOCC 在澳大拉西亚和大洋洲的船舶、系泊、水产养殖、海洋系统采购和调试、环境保护、设计保证和法规遵从方面是公认的蓝色经济领导者。

ADEC创新

这些收购进一步将 ADEC Innovations 的环境、社会和治理 (ESG) 专业知识扩展到蓝色经济领域，重点是平衡海洋生态系统的健康与海洋资源相关的经济增长。 Kedge 和 SOCC 将利用 ADEC Innovations 的信息管理能力和全球影响力来改善全球海洋管理。 两家公司将携手继续创新，为世界上最大的资源带来深远影响。



ADEC Innovations 全球首席执行官 James M. Donovan 表示：“海洋占据了地球近 97% 的水资源，确保经济、社会和环境的共同繁荣至关重要。” “将 Kedge 和 SOCC 添加到 ADEC Innovations 产品组合中，我们将能够为价值超过 30 亿欧元（45 亿澳元）的蓝色经济领域的许多行业提供更广泛的全球支持，包括国际运输、渔业和 水产养殖——并帮助保护这一重要自然资源的健康。”



Kedge 是该地区公认的海事合规和船舶认证领导者，在过去 7 年中完成了 4,000 多项调查。 此外，Kedge 还被要求补救发生在大洋洲和澳大拉西亚的事件，包括泄漏控制、清理和无害环境的船舶处置。 SOCC 的成立是为了研究巨型海带和其他海藻生产并将其商业化，以实现碳捕获和封存、生物质的产生以及对这种可持续的、未充分利用的海洋资源的其他有益利用。



“ADEC Innovations 对产生可持续影响的承诺完全符合我们公司的发展轨迹。Kedge 和 SOCC 的基本宗旨一直是保护地球海洋的健康，”Kedge 和 SOCC 的创始人兼董事总经理 Adam Brancher 说。 “得到 ADEC Innovations 的支持将使我们能够实现我们的长期目标，即扩大我们既定的海洋保障和海藻水产养殖实践，并开发创新技术，例如对船舶进行氢推进改造，包括我们最近收购的客运渡轮示范装置。”



作为这项最新投资的结果，ADEC Innovations 扩大了其全球足迹，现在在所有七大洲都有活跃的项目。 Kedge 和 SOCC 的员工将加入 ADEC Innovations 在 27 个运营地点和 20 个国家/地区拥有的 4,000 名员工。



ADEC Innovations Group 首席执行官 James M. Donovan 补充说：“我们欢迎 Kedge 的客户、员工和合作伙伴加入集团。通过此次收购，ADEC Innovations 从战略上扩大了我们的整体业务组合，以更好地满足公司、公共机构和联盟的可持续发展需求。通过将信息转化为知识并将风险重塑为积极的价值和影响，我们将共同提供更多机会，在全球范围内推进可持续的业务和运营实践。”



关于 ADEC Innovations



ADEC Innovations 通过设计、开发和交付可持续发展方面的服务和解决方案来推动组织价值和影响。 自 1996 年以来，ADEC Innovations 在全球范围内推进了可持续发展实践，并帮助组织以负责任的方式发展和运营。 ADEC Innovations 总部位于瑞士日内瓦，拥有 4,000 名员工和遍布 20 个国家/地区的区域运营网络，其广泛的业务组合提供涵盖环境、社会和治理 (ESG) 专业服务的解决方案； 劳动力解决方案，包括医疗保健和知识管理服务； 企业技术数据和软件即服务 (DAAS/SAAS)。 ADEC Innovations 与政府、联盟和企业合作，帮助组织满足不断变化的需求，并在可持续发展至关重要的世界中推动绩效。 https://www.adec-innovations.com/



关于 Kedge Proprietary Limited



Kedge 成立于大约 7 年前，是澳大拉西亚和大洋洲公认的蓝色经济领导者，涉及船舶、系泊、水产养殖、海洋系统采购和调试、环境保护、设计保证和法规遵从性。 Kedge 拥有一支由工程师、海军建筑师和其他专家组成的才华横溢的团队，他们在国内外高级航海、监管和相关职位方面拥有多年经验。 Kedge 积极支持船舶运营商，以确保所有类型的船舶安全、可靠，并满足其特定需求。 Kedge 在世界各地开展各种项目，提供海事领域的先进技术、咨询和教育，帮助船东快速识别和管理这个不断发展的市场中的风险和机遇。 作为行业先驱，Kedge 在船舶脱碳方面积累了广泛的知识，并与许多客户合作，积极减少他们的碳足迹。如需更多信息，请访问 kedge.com.au。



关于Southern Ocean Carbon Company



Southern Ocean Carbon Company (SOCC) 由 Kedge Proprietary Limited 的创始人于 2020 年成立，处于澳大利亚海藻水产养殖开发和生产的前沿。 作为蓝色经济合作研究委员会的商业合作伙伴，SOCC 正在扩大其业务规模，并在大面积的绳索下种植巨型海带和其他物种，以发展成功的海藻水产养殖业务，同时促进碳捕获和生物多样性。 SOCC 专注于在澳大利亚以外的世界上发展最快的水产养殖领域之一产生真正的积极影响。如需更多信息，请访问 southernoceancarbon.com。



联系方式:

Jacki Fricke

Senior Marketing Manager

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资料来源: ADEC Innovations



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