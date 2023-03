田中贵金属工业在韩国首尔设立当地法人

东京, 2023年3月16日 - (亚太商讯) - 田中贵金属集团旗下经营制造事业的田中贵金属工业株式会社(总公司:东京都千代田区、执行总裁:田中浩一朗)宣布,作为在韩国的营业战略的新网点,于2022年11月10日(周四)在韩国首尔设立了"韩国TKK株式会社",并将于2023年4月3日(周一)起作为新法人开始营业。

韩国TKK外观

设立的背景



迄今为止,我们在韩国是以日本法人的当地分公司的形式运营,所以需要以日本法人的名义对韩国国内的客户进行交易和销售。由于无法应对当地货币,导致能够应对的项目有限等,在韩国国内的交易受到了制约。



设立的效果



此次通过设立当地法人,今后可作为当地法人用当地货币(大韩民国韩元)与韩国国内的客户进行交易。因此,当地法人可直接与韩国国内的客户进行交易,还可在完成进口通关后在韩国国内进行交货等,使当地交易更加顺畅和活跃。而且,由于迄今为止是作为日本法人的分公司,所以没有对韩国的国策研究所项目以及为实施贵金属再利用的废品回收等的投标资格,但随着此次设立当地法人,我们将有资格参加国家研究用电镀装置和各种材料,以及石油化学催化剂废品回收等在当地的招标。这将有望带来在韩国国内的交易范围的大幅扩大。



田中贵金属工业通过此次将韩国首尔分公司转变为当地法人,希望在韩国的交易能更加顺畅,同时通过更加扩大可提供产品的范围,满足当地客户的需求。另外,作为设立当地法人后的重点领域,除了以白金为中心的废品回收/贵金属再利用之外,还将谋求进入前驱物市场等,进一步扩大在韩国的事业。



当地法人概要

- 公司名称: TANAKA Kikinzoku Korea Co., Ltd.

- 董事: 代表理事(兼职)井原康孝、理事(专职)李埈硕、理事(兼职)庄司亨、理事(兼职)神谷慈行、监事(兼职)佐藤昭仁

- 所在地: #901 OPULENCE Bldg., 254, Seocho-Daero, Seocho-Gu, Seoul 06647 Korea

- 设立: 2022年11月10日

- 员工人数: 员工人数:19名(含4名派驻人员)

- 事业内容: 田中贵金属集团的贵金属工业制品(材料及零件)的进口销售及制造、电镀药水的销售及向客户提供工程服务、工业用/民生用废品回收及取货

- 资本额: 10亿韩元(约1.03亿日元)

- 股东: 田中贵金属工业株式会社(100%)



关于田中贵金属集团



田中贵金属集团自1885年(明治18年)创业以来,营业范围以贵金属为中心,并以此展开广泛活动。在日本国内,以高水准的贵金属交易量为傲,长年以来不遗余力地进行产业用贵金属制品的制造和销售,以及提供作为宝石饰品及资产的贵金属商品。并且,作为贵金属相关的专家集团,国内外的各集团公司进行制造、销售以及技术一体化,携手合作提供产品及服务。2021年度(2022年3月期)的连结营业额为7,877亿日元,拥有5,225名员工。

※因从本合并会计年度开始采用收入确认相关会计准则,在部分交易中销售额显示为净额。



