来源 Ocumension Therapeutics 欧康维视获纳入沪港通及深港通名单

香港, 2023年3月13日 - (亚太商讯) - 中国领先眼科医药平台公司 — 欧康维视生物(「欧康维视」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,股份代号:1477)欣然宣布,集团在香港联合交易所有限公司(「香港交易所」)发行的普通股正式被纳入港股通下沪港通及深港通股票名单,并于3月13日起生效。这标志着公司与内地资本市场完成整体互联互通,将进一步扩大内地的投资者基础,获得更多的关注,提升公司股票流动性。



沪港通及深港通计划协助国际和中国大陆投资者通过香港交易所、上海和深圳证券交易所的交易和结算系统在彼此的市场上交易证券。合资格的中国大陆投资者现时可以直接交易符合条件的港股股票(南向),而香港及海外投资者则可以交易符合条件的A股股票(北向),但须遵守每日额度规限。



欧康维视生物执行董事兼首席执行官刘晔先生表示:「我们很高兴被纳入沪港通及深港通的名单,合资格的中国大陆投资者现能通过上海证券交易所及深圳证券交易所直接交易欧康维视的股票;这不但意味着资本市场和专业投资者对我们的关注程度进一步提升,及对公司长期投资价值和未来增长前景表示进一步认可;同时亦有助公司未来进一步扩大内地的投资者基础,提升我们在资本市场的影响力,更有助公司股票流动性增加。」



关于欧康维视生物

欧康维视生物是一家中国眼科医药平台公司,致力于识别、开发和商业化同类首创或同类最佳的眼科疗法。公司的愿景是提供世界一流的药物整体解决方案,以满足中国眼科医疗的巨大需求。公司相信,公司具有明显先发优势的眼科医药平台将令公司在中国眼科业界取得领先地位。截止目前,公司已拥有眼前及眼后段24种药物资产,建立起了完整的眼科药物产品线,11款产品处于商业化阶段,6款产品已进入III期临床试验,核心产品优施莹(0.18mg氟轻松玻璃体内植入剂)已在国内获批上市。2020年7月10日,欧康维视生物在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,股票代码:01477。



有关欧康维视生物的更多资料,可浏览 https://www.ocumension.com/





