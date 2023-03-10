获证监会批准在港提供虚拟资产相关服务 中国通海证券成为业界先行者



香港, 2023年3月13日 - (亚太商讯) - 中国通海金融集团 (股份代号: 00952.HK) 欣然宣布，旗下全资附属公司中国通海证券有限公司 (「中国通海证券」或「本公司」) 正式获准向专业投资者提供虚拟资产交易、分销及咨询服务，成为本港首批提供该服务的全牌照金融机构。



中国通海证券原持有证监会1号（证券交易）、4号（就证券提供意见）及9号（资产管理）牌照，按照证监会就《有关中介人的虚拟资产相关活动的联合通函》所确立的发牌制度，公司成功取得证监会批准扩大现有的业务范畴，今起可按额外的发牌条件，(i) 分销虚拟资产相关产品; (ii) 提供虚拟资产交易服务，以及(iii)就虚拟资产提供意见。



中国通海证券副行政总裁赵进杰先生表示：「近年虚拟资产交易发展非常急速，有关当局确立牌照制度能提高投资者信心，并让市场更健康及可持续发展。是次获准拓展虚拟资产业务，标志着本公司成为监管机构认可之交易平台，有利相关业务发展及扩大公司原有优势。今后公司将继续提供安全及可信赖的服务，在进行虚拟资产交易的同时，竭力保障客户利益。」



关于中国通海国际金融有限公司

中国通海国际金融有限公司(「本公司」，股份代号: 00952.HK)，为香港联合交易所有限公司的主板上市公司，是一家以香港为基地的金融服务机构。本集团于 1997 年在香港上市，致力打造成为全方位，全牌照的综合性金融平台。公司主要业务包括经纪业务、利息收入业务、企业融资业务、资产管理业务和投资及其他业务。本公司致力成为香港及中国企业与个人投资者的理想金融服务伙伴，并为客户提供卓越的一站式财经服务。



如有垂询，请联系：

华富投资者关系有限公司

卢秋玲 (Mandy Lo) 电话：(852) 2217-2753 电邮：mandy.lo@tonghaifinancial.com

陈碧虹 (Charlie Chan) 电话：(852) 2217-2504 电邮：charlie.chan@tonghaifinancial.com





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

