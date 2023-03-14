日清食品成为沪港通合资格交易股票

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香港, 2023年3月13日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司（「日清食品」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）将按照上海证券交易所关于沪港股票标的范围扩大之最新公告，成为沪港通下港股通合资格交易股票，由今日（2023年3月13日）起生效。
沪港通于2014年正式启动，旨在建立中国内地和香港之间的股票市场互联互通。该股票互联互通机制允许符合条件的内地投资者进入香港股市（南向）并允许香港和海外投资者交易符合条件的内地A股（北向），但每日交易额度有一定限制。根据公告，沪港通下港股通的可交易股票范围将会扩大，纳入符合以下条件的在港主要上市外国公司股票：1）属于恒生综合大型股指数成份股或恒生综合中型股指数成份股；2）市值50亿元港币及以上的恒生综合小型股指数成份股。此外，沪港通南向交易的可交易股票范围也将扩大，纳入市值50亿元港币及以上的恒生综合小型股指数成份股。
日清食品执行董事、主席兼首席执行官安藤清隆先生表示：「自2017年上市以来，集团的业务及于资本市场的发展一直保持稳定，我亦喜见集团股份的投资价值逐步释放。获纳入沪港通标志着集团企业发展的一个重要里程碑，让更多内地投资者能够通过沪港通及深港通（早前已获纳入）买卖日清食品的股份。展望未来，我们将继续加强企业管治及投资者关系，务求为股东创造长远价值。」
有关日清食品有限公司
日清食品有限公司（「集团」；股份编号：1475）为一间在中国内地及香港知名的食品公司，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱，并为香港最大的即食面公司。集团于1984年正式于香港设立营业据点。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的即食面、冷冻食品及其他食品。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。
日清食品被纳入8项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生消费品制造及服务业指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数、恒生港股通非AH股公司指数及恒生小型股 （可投资） 指数。 日清食品现可通过沪港通及深港通（早前已获纳入）下港股通进行交易。 详情请浏览 www.nissingroup.com.hk。
话题 Press release summary
部门 食品
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