中信国际电讯CPC持续实现数字化转型创新 引领客户迈向智能运营旅程

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|CITIC Telecom CPC
|Mar 3, 2023 16:10 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC推出专用安全网关提升企业营运效率及用户体验
|Jan 19, 2023 16:42 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC 2023年喜迎多个国际大奖及认证
|Dec 19, 2022 15:28 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC 荣获两项2022年度亚洲通讯大奖
|Dec 9, 2022 16:41 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC为信息安全注入更强动力
|Oct 19, 2022 17:02 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC荣获权威奖项「IDC未来企业大奖 2022 — 营运模式创新奖」
|Sept 19, 2022 19:12 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC领先业界，荣获系列「SD-WAN Ready 1.0 及2.0」权威证书
|Aug 1, 2022 18:56 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC加速全球发展步伐 布置全新塔林及纽约SmartCLOUD™ 云服务中心
|July 18, 2022 16:02 HKT/SGT
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凭借智能创新优势于上半年荣获多个重要奖项 中信国际电讯CPC尽显专业人才、创新产品及全球化实力
|May 16, 2022 14:32 HKT/SGT
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中信国际电讯 CPC 推出SmartCLOUD™ Container容器服务 协助企业利用先进容器化技术加快部署业务应用程序 精简流程、提升营运效率
|Mar 29, 2022 18:21 HKT/SGT
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Green Radar 与中信国际电讯 CPC 宣布成为战略合作伙伴 为各企业提供安全的混合工作环境
|Mar 29, 2022 14:42 HKT/SGT
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Green Radar 与中信国际电讯 CPC 宣布成为战略合作伙伴 为各企业提供安全的混合工作环境
|Mar 2, 2022 15:19 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC全力支持香港抗疫 为企业免费提供「云.网.安」抗疫三保 保障企业业务安全运作
|Jan 31, 2022 13:30 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC宣布委任新行政总裁
|Jan 17, 2022 15:55 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC的数据科学与创新团队荣获第五届全国工业互联网数据创新应用大赛 “物料需求预测”竞赛第一名
|Dec 9, 2021 16:04 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC凭借智能创新勇夺三项业界大奖 通过ICT-MiiND策略 赋能企业创新发展
|Nov 17, 2021 19:42 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC与应科院合作迈进新阶段，携手研发增强现实融合人工智能技术项目，为企业带来创新运营模式
|Oct 26, 2021 17:50 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC率先成为Check Point大中华区托管服务合作伙伴 推出全新TrustCSI™ EDR服务 提供端点侦测及回应解决方案
|Sept 30, 2021 11:24 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC联合Zscaler推出云端原生TrueCONNECT(TM) SASE安全存取服务边缘解决方案，为持续扩展的SD-WAN边缘服务提供综合保障
|Aug 20, 2021 17:58 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC荣膺Frost & Sullivan 2021 最佳实践奖 (Best Practices Award)
|June 9, 2021 12:57 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC嬴得2021年度数据云全球大奖 (Datacloud Global Awards)
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