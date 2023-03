Friday, 10 March 2023, 13:00 HKT/SGT Share:

来源 Impro Precision 鹰普2022全年收入同比增长15.3%至4,354.7百万港元 经调整公司股东应占溢利649.1百万港元,同比大增53.7%

全年股息每股16.0港仙,同比大幅上升58.4%

前瞻推动“全球化布局”、“多元化终端”和“双引擎增长”三大战略

凭借卓越韧性实现理想业绩

香港, 2023年3月10日 - (亚太商讯) - 全球领先的高精密度、高复杂度及性能关键零部件制造商鹰普精密工业有限公司(“鹰普”或“集团”)(股份代号:1286)今天欣然公布截至2022年12月31日止十二个月之全年业绩。



2022年,集团在航空、医疗、能源及多元化工业终端市场奋力进取,收入录得稳健增长。年内,集团收入为4,354.7百万港元,较去年上升15.3%。本公司股东应占溢利为582.0百万港元,较2021年大幅增长52.0%。经调整本公司股东应占溢利为649.1百万港元,同比大幅增长53.7%。经调整每股基本盈利34.5港仙。集团宣派2022年第二次中期股股息每股8.0港仙,以代替派发末期股息,连同已分派的2022年第一次中期股股息每股8.0港仙,全年每股股息达16.0港仙,同比去年每股10.1港仙大幅上升58.4%。



年内,集团在航空、医疗和能源终端市场方面收入大幅增长53.6%至515.8百万港元。其中,受益于欧美和亚洲部分国家相继放宽国际旅客入境检疫限制,带动航空市场复苏,同时过去两年集团帮助客户解决供应链短缺而和客户共同开发大量航空终端市场新件号,拉动航空业务收入同比增加52.8%至290.9百万港元。医疗终端市场则得益于各种医疗设备的需求上升,推动销售收入增长32.1%至152.4百万港元,而全球能源价格上升和集团于2022年8月收购佛山美锻,成功推动能源终端市场销售大涨141.7%至72.5百万港元。



此外,集团在多元化工业终端市场亦表现突出,该分部收入较去年同比增长 24.5% 至 2,139.4 百万港元。其中,受益于美国政府推出加大基建项目投资和其他经济刺激政策等因素,驱动大马力发动机的需求上升,该分部收入同比增长 38.1% 至 463.1 百万港元。同时,得益于新的产品开发和市场份额的上升,休闲娱乐船舶及车辆终端市场销售亦上升 31.2% 至 248.2 百万港元。而集团在农业机械终端市场方面亦录得 29.1%的增长,收入达至 353.3 百万港元。商用车终端市场则受益于美国和欧洲市场需求持续增长,年内销售收入增长 18.7%。



在2022年复杂多变的环境中,凭借前瞻性的“全球化布局”、“多元化终端”及“双引擎增长”战略,让集团成功抵御地域风险和有效对冲不同终端市场的周期及波动,取得相当可观的业绩增长。年内,墨西哥SLP园区中的第三间工厂─熔模铸件工厂已于11月正式试生产,连同2021年投产的精密机加工工厂及砂型铸件工厂,园区成为集团全球产能中愈发重要的一环。余下的航空零部件工厂和表面处理工厂亦正在建设和安装机械设备,预计将于2023年内内正式启动试生产和航空体系认证。随着亚、欧、美三大洲的生产布局进一步完善,“区域化制造”和“双货源生产”的策略能有效地减低客户因地缘政治带来的潜在供应链和关税风险,并持续助力集团扩大北美地区的市场份额。



继去年世界各地陆续开放边境后,2023 年伊始,中国也大举放宽出入境限制,意味着国际航空市场正式踏上全面复常之路,预计集团于航空终端市场的销售将于 2023 至 2024 年将持续强劲增长。集团在疫情中期已在航空领域积极策划具前瞻性的布局,成立“航空科技事业部”,并完成收购专注商用客机等终端市场高精密度、高复杂的核心零部件的佛山市美锻制造技术有限公司,从而在销售网络、供应链管理等多方面与现有业务发挥协同效应,巩固集团在航空终端市场的优势。



同时,集团致力布局多元化工业终端市场,在全球能源价格上涨、美国政府加大基建投资等因素下,大马力发动机、农业机械和工程机械终端市场呈现强劲增长,集团于年内收购了丹佛斯江苏的液压摆线马达业务,进一步拓展液压零部件和系统业务。此外,随着不同国家对商用车减排的要求越趋严格,加上未来氢能源商用车的发展,将会为集团提供充足的市场机会,集团将进一步把资源集中到商用车终端的开发上,以减少乘用车电动化带来的冲击。



展望未来,尽管大疫之霾已经散去,整体环球经济环境尤其是欧美经济仍有颇大的下行压力,高通胀以及地缘政治等不确定因素亦继续影响着宏观经济增长,持续紧张的供应链将令集团承受一定压力。然而,集团的“全球化布局”与“多元化终端”的策略有效缓冲相关风险,加上墨西哥SLP园区进一步巩固集团的全球化生产布局,集团对长期业务前景保持审慎乐观。截至2023年2月28日止,集团于未来十二个月内在手未交付订单总额达3,980百万港元,同比上升6.2%。由于二零二二年下半年完成的两个收购业务以国内客户为主,下单周期与海外客户不同,一般来说订单周期较短,但管理层有信心集团将逐步释放这两个收购的协同效应,推动二零二三年销售能维持不错增长。



鹰普主席兼行政总裁陆瑞博先生表示:“展望未来,集团将继续把握 ‘全球化布局’ 与 ‘多元化终端’ 的独特优势,运用亚、欧、美三大洲的全球制造和行销网路,积极拓展航空领域及多元化工业终端,以鹰普独特和卓越的韧性来应对全球市场的周期和波动。同时,集团在扩充产能之余,将继续实施 ‘双引擎增长’ 战略并寻找合适的并购标的。集团亦会不断增强研发水准,持续聚焦于高精密度、高复杂度和性能关键零部件和液压系统,为客户提供优质和独特的全球化产品与服务,不断巩固集团在行业的全球领先地位,为股东争取可持续的价值增长。”



话题 Press release summary



部门 金融, 业务, Manufacturing

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network