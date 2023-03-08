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来源 HKTDC GoGBA大湾区发展日圆满举行 为本地中小企提供前海南沙实战商务资讯

香港, 2023年3月8日 - (亚太商讯) - 由政制及内地事务局粤港澳大湾区发展办公室主办、香港贸易发展局（香港贸发局）GoGBA商贸支援协办的GoGBA大湾区发展日于昨天（3月7日）圆满举行。活动以线上线下混合模式进行，旨在协助港人把握粤港澳大湾区发展的机遇，为本地中小企、青年企业家、初创企业以及有志到大湾区发展的香港青年及大专院校学生，一站式介绍粤港澳大湾区（大湾区），特别是深圳前海及广州南沙这两个大湾区重大合作平台的最新商贸实务资讯，提供免费咨询及商脉联系，助其先拔头筹开拓湾区的庞大机遇。

GoGBA大湾区发展日于昨天 (3月7日) 假香港贸发局中小企服务中心圆满举行。署理粤港澳大湾区发展专员莫君虞（前排右三）、香港贸发局副总裁刘会平（前排左三）致辞为活动揭开序幕，出席嘉宾包括广州市南沙区政协副主席、商务局局长谢晓晖（前排右二）、深圳市前海管理局商务处处长向军（前排左二）及广州南沙新区香港服务中心首席联络官叶泽恩（前排右一）等。

活动以线上线下混合模式进行，未能亲身参会人士亦可透过线上参与是次活动。

GoGBA「湾区经贸通」数字平台微信小程序扫描条码 (QR Code)

半天的活动云集公营机构、商务顾问的专家及企业代表，透过研讨会、小组讨论、免费咨询及交流酒会等形式，向参会者提供有关前海和南沙的最新规划及商机、落户及业务拓展实务、有关支援计划及服务的资讯。活动吸引超过450人出席，包括175位本地企业代表亲临参与，网上参与人数则有286人，反应非常热烈。同场进行了47场小组商业咨询会议及免费一对一咨询会议。



署理粤港澳大湾区发展专员莫君虞致辞时表示：「中央政府在2019年2月公布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》，当中一个重要范畴是共建粤港澳合作发展平台，提到要加快推进包括深圳前海和广州南沙在内的重大平台的开发建设。在中央的支持下，前海现代服务业蓬勃发展，在金融、科技服务改革创新方面更是先行示范区。多年来，港深两地政府为香港专业服务进入前海推出一系列的措施。至于南沙，是广州市近年经济发展最快的区域之一，高端制造业和航运物流业优势显著，科研实力雄厚。我们可善用香港国际化的特点和优质的专业服务，与南沙优势互补。总括而言，香港在『一国两制』的制度优势下，能推动前海、南沙以至整个大湾区的高质量发展；而香港的企业亦可用好湾区机遇，为自身的业务开拓更大的发展空间。」



香港贸发局副总裁刘会平表示：「一年前，我们已经呼吁港商不用等通关，可以进军大湾区把握商机，现在我们乐见很多成功的例子。目前已恢复通关，预期将有更多港商拓展大湾区市场；另外，不少外商亦表示对拓展大湾区市场深感兴趣。贸发局的GoGBA一站式平台正可为大家提供支援。GoGBA线上平台是免费的，让商家轻而易举地获取关于大湾区的资讯及发展。一年半多以来，就算之前仍未通关，线上平台的浏览量已超过70万人次，当中包括海外人士。我们鼓励所有商家主动出击开拓大湾区机遇。」



专家剖析大湾区两大合作平台，接通中小企及初创发展商机

是次活动的合作伙伴为前海国际联络服务及南沙新区香港服务中心；支持伙伴包括香港出口信用保险局、香港生产力促进局知创企业家网络及香港科技园；现场咨询服务合作伙伴包括汇丰及卓佳等。针对深圳前海及广州南沙两大重点发展区域，多位专家即场分享了相关实务资讯。



广州市南沙区政协副主席、商务局局长谢晓晖表示：「南沙定位为中国内地的一个战略发展平台和粤港澳合作示范区，旨在服务整个湾区及全国企业，协助他们向外发展。南沙得天独厚，位处大湾区城市中心，海陆空交通便利，物流业蓬勃发展。同时，南沙在金融、制度及能源汽车、食品科技、航天、卫星通讯、生物医药等多个产业持续推动创新，成为一个创新高地。当地的惠港政策和宜居宜业城市的特色，更为香港的企业和人才提供了广阔的发展机会。作为中国内地对外开放的一扇窗口，南沙是商家拓展庞大内地市场的理想门户。」



深圳市前海管理局商务处处长向军表示：「粤港澳大湾区规划纲要，提出了加快推进深圳前海等重大开放平台建设，拓展港澳发展空间，引领带动粤港澳全面合作。香港推出的八大中心定位，前海方案都做出了具体的部署，一一对应。从优化产业布局，推动深港合作，让香港的专业人士到前海投资兴业、创业就业，到打造法制化的营商环境，实现跨境金融合作等，前海对香港的经济社会发展都给予大力的支持，是港人港企融入国家发展大局的一个首选地。」



助港商走进大湾区

内地市场继续不断进化，出现很多新业态，香港企业在大湾区将迎来不少新机遇。正值内地与香港恢复全面通关、商贸活动复常之际，香港贸发局将更积极为本港中小企把握大湾区商机，未来亦会推出一系列相关的大型推广活动，包括于5月在深圳举行「港•潮流」和在广州举行「推动高质量发展•香港论坛」，分别推广香港的品牌产品及专业服务。除了组织更多湾区及海外参展团来港参展，香港贸发局的「内地发展支援计划」亦会举办商务考察和培训活动，助港商开拓大湾区、以至庞大的内地市场。



香港贸发局GoGBA「湾区经贸通」数码资讯平台，通过网站 (https://www.go-gba.com/tc/) 及GoGBA微信小程序，为锐意拓展大湾区市场的企业提供一站式商务资讯。微信小程序设有实用商务工具，例如健康资讯、互动地图、跨境交通及协助计算个人所得税的停留日数计等。



在地服务方面，香港贸发局已在深圳设立香港贸发局大湾区服务中心，同时，在前海、南沙、珠海横琴、东莞及中山设立了5个GoGBA港商服务站，为香港及国际企业提供咨询、行业资讯及商贸配对服务。大湾区服务中心及各GoGBA港商服务站至今已举行超过80个活动，逾4,000港商使用中心及服务站的服务及参与其活动；未来，我们计划增设「港商服务站」至大湾区其他城市。



此外，香港贸发局推出的「T-box 升级转型计划」、数码学堂 (Digital Academy) 和电商学堂 (E-Tailing Academy)，继续为中小企业提供多元化的商贸支援和培训，助港商转型升级，拓展大湾区机遇。



香港贸发局中小企服务中心联络方法 香港贸发局大湾区服务中心联络方法

电话：(852)1830 668

传真：(852)3693 4938

电邮地址：smecentre@hktdc.org



地址：香港湾仔博览道一号香港会议展览中心地下

电话：0755-82280112

传真：0755-82280114

电邮地址：shenzhen.office@hktdc.org

地址：深圳市福田区深南大道2007号金地中心2405-06单元



GoGBA大湾区发展日网页： https://www.go-gba.com/tc/gogbaevent.html

「大湾区 大未来」宣传短片 (由粤港澳大湾区发展办公室提供)： https://www.bayarea.gov.hk/tc/stories/videos.html

更多有关大湾区资讯： https://hkmb.hktdc.com/tc/粤港澳大湾区专页

香港贸发局新闻中心： http://mediaroom.hktdc.com/tc

图片下载： http://bit.ly/3mr5Yhf



粤港澳大湾区发展办公室

政制及内地事务局于2020年11月设立粤港澳大湾区发展办公室(办公室)。办公室是香港特区政府内就粤港澳大湾区建设与内地当局及澳门特区政府保持紧密联系的主要单位，亦负责加强香港特区政府在推动粤港澳大湾区建设工作方面的内部协调、与海内外持份者沟通，及透过策略性的宣传推广活动，包括粤港澳大湾区专题网站(bayarea.gov.hk)及微信官方帐号(微信号：HKCMAB)，向社会各界发放粤港澳大湾区建设的相关资讯。



香港贸易发展局

香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团，为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台，提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯，请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。请关注我们的 @香港贸发局 @香港贸发局时尚生活 @香港商贸通 香港贸发局 请订阅香港贸发局



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