业聚医疗公布上市后首份全年业绩，收入创新高达1.37亿美元，经调整净利润升25%至约26.7百万美元

香港, 2023年3月8日 - (亚太商讯) - 专营经皮冠状动脉介入治疗(「PCI」)及经皮腔内血管成形术(「PTA」)手术介入器械的全球主要医疗器械制造商业聚医疗集团控股有限公司(「业聚医疗」或「集团」;股份代号:6929),今天公布在2022年12月23日于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市后首份全年业绩。尽管全球经济低迷,集团的收入及净利润仍双双录得增长。



业绩亮点:

-- 收入创新高,达136.8百万美元,按年增长17.5%

-- 毛利按年增长13.9%至92.5百万美元,毛利率为67.6%

-- 经调整净利润按年增长 24.9% 至 26.7百万美元,经调整净利润率为19.5%

-- 日本、中国及美国巿场的销售额分别按年增长8.8%、38.1%及122.6%

-- 集团在全球拥有逾180项授权专利,逾40种获批产品,及包括约40款处于开发阶段产品的丰富在研产品系列

-- Sapphire 3冠状动脉扩张导管正式获得中国国家药品监督管理局(「国家药监局」)的注册批准,而Sapphire神经球囊亦已于2023年2月获得国家药监局批准

-- 集团年化总产能增至约140万件球囊产品及56,000件支架产品



截至2022年12月31日止年度(「2022财年」),集团作为享负盛名的领先医疗器械制造商,加上旗下销售网络覆盖全球逾70个国家和地区,产品销量持续增长,收入创新高达136.8百万美元,按年上升17.5%。毛利及经调整净利润(1) 均同步录得增长,分别上升13.9%至92.5百万美元及增长24.9%至26.7百万美元,毛利率维持在67.6%的健康水平。基本每股盈利为3.17美仙。



集团透过在香港联交所上市,募集了约480.8百万港元的资金,进一步巩固财务状况。截至2022年12月31日,集团的现金及银行结余合共为229.1百万美元。集团拥有充裕的内部资源,能推动在研产品的研发及商业化进程,以及扩大产能。



业聚医疗董事长、执行董事兼行政总裁钱永勋先生表示:「2022年是业聚医疗历史上的一个重要里程碑。作为首家也是唯一一家总部位于香港科学园,并在香港联交所主板上市的医疗器械公司,我们建立了显著的竞争优势,有助把握商机及吸纳顶尖人才。于2022年,尽管营商环境挑战重重,考验着我们在生产、物流、销售及财务方面的实力,但有赖我们在研发、营运及商业化领域这三大核心能力,我们得以抵御冲击,并取得佳绩,在发展成熟及高增长的市场均实现增长,带动收入创新高及净利润显著提升。」



完善的全球销售网络推动收入增长

在发展成熟的市场,集团继续扩大产品组合,进一步渗透市场。2021年9月,集团在日本推出Scoreflex Trio,这款产品自推出市场以来,市场份额持续增加。



至于高增长市场,集团于2022年在中国及美国市场推出全球最小的刻痕球囊产品Scoreflex NC。在中国内地,集团继续透过在2021年建立的直销团队扩展业务。回顾年内,来自中国市场的收入大幅上升38.1%至23.6百万美元。截至2022年12月31日,集团的中国市场的分销网络覆盖30个省市、逾2,000家医院。



集团自2017年进军美国市场以来,一直致力推出创新产品。继早前推出Jade、Sapphire及Teleport产品后,集团于2022年推出的Scoreflex NC也深受市场欢迎,丰富了在美国市场的产品组合。这不仅带动了美国市场于2022财年的收入按年上升122.6%至16.6百万美元,亦进一步提高业聚医疗在当地的品牌知名度,为未来增长奠定了坚实的基础。



持续投入研发加速产品组合多元化发展

过去20多年,集团建立了雄厚的内部研发实力及累积了丰富的产品开发经验,并持续投入相关活动,充份掌握了产品设计、材料处理及生产工艺方面的专业技术和知识。于2022财年,Sapphire 3冠状动脉扩张导管正式获得国家药监局的注册批准。此外,集团的神经介入器械管线首个商业化产品──Sapphire神经球囊,于2023年2月也获得了国家药监局批准。截至2022年12月31日,集团在全球主要司法管辖区拥有超过180项授权专利,以及逾40种分别获日本医药品医疗机器综合机构(PMDA)、美国食品药品监督管理局(FDA)、国家药监局或CE标志批准或许可的产品。集团凭借世界领先的技术及专有知识,建立了丰富的在研产品线,当中包括约40款处于开发阶段的产品。



钱先生补充:「除了我们现有PCI及PTA介入器械外,我们正透过合资企业OrbusNeich P+F Company Limited(「ON P&F」)开发一系列结构性心脏介入产品及神经介入产品,丰富我们的产品组合。2022年,ON P&F于中国深圳设立了研发及生产基地,用作加快在研产品如Vienna二尖瓣置换和Vienna肺动脉瓣置换的研发进程,以及将世界级技术,例如已获取CE标志的双腔经导管三尖瓣植入系统TricValve等,引进中国及亚太地区。」



扩充产能以满足日益殷切的需求

集团透过优化位于中国深圳及荷兰荷佛拉肯生产基地的生产流程,继续扩大产能,以稳定提供质量兼备的产品予全球客户。于2022财年,集团就租用位于中国深圳、总建筑面积达约1,900平方米的生产基地订立协议。随着部份生产流程转移至新生产基地,集团的年化总产能已增至约140万件球囊产品及56,000件支架产品。



提升核心竞争力以把握机遇

尽管地缘政治及经济环境仍存在不确定因素,然而鉴于全球老龄化人口不断扩大、生活水平提高及发展中国家的经济增长,全球医疗器械的市场需求正稳步提升。根据灼识咨询报告,由2021年至2030年,预计全球PCI器械和PTA器械的市场规模分别按12.1%和11.1%的年复合增长率增长,而预计全球PCI球囊、导管和配件的市场规模则按17.2%的年复合增长率增长。



钱先生总结:「展望未来,即使宏观环境复杂多变,但我们有信心能充分抓紧市场持续增长所带来的新机遇。我们将贯彻推行发展策略,积极扩充产品线、提升研发能力及拓展分销网络,致力实现成为全球领先的医疗器械开发商及制造商的愿景──提供创新及全面的血管内和结构性心脏介入解决方案,有效改善患者的生活质量,同时为股东带来可观的回报。」



关于业聚医疗集团控股有限公司

业聚医疗是一家主要的全球医疗器械制造商,专门生产用于经皮冠状动脉介入治疗(PCI)及经皮腔内血管成形术(PTA)的介入器械。业聚医疗的总部位于中国香港,产品销往全球超过70个国家和地区。根据灼识咨询报告,就2021年PCI球囊的销量而言,集团亦是唯一一家总部设在中国,且在包括日本(排名第二)、欧洲(排名第四)及美国(排名第六)在内的所有主要海外PCI球囊市场排名前六的公司。此外,就2021年PTA球囊的销量而言,集团在日本市场排名第三,在美国市场排名第四。集团亦专攻冠状动脉支架产品,幷积极将业务扩展至神经血管介入及结构性心脏病领域。截至2022年12月31日,业聚医疗已于全球拥有超过180项授权专利。其内部研发团队拥有逾20年的产品开发经验,并已开发出世界领先的专有技术。



如需了解更多详情,请浏览集团官网:https://orbusneich.com/



(1). 不包括可转换可赎回优先股的利息回拨、以股份为基础的薪酬开支、可转换可赎回优先股的公允价值亏损、终止确认与可转换可赎回优先股有关的金融负债的亏损及上市开支等若干非现金及一次性项目。





