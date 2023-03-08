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来源 Crosstec Group Holdings Limited 易纬集团（3893.HK）正式委任行政总裁

香港, 2023年3月8日 - (亚太商讯) - 易纬集团控股有限公司（香港联交所股份代号：3893）已宣布林永鸿先生于 2023 年 3 月 13 日起，正式任命为本公司的行政总裁。林先生曾于过去三个月担任代理行政总裁一职，目前亦是本公司的执行董事、财务董事兼联席公司秘书。



林永鸿先生，于2017 年4 月加入本公司担任财务总监。自2022 年9 月16 日起，林先生获委任为本公司执行董事并晋升为财务董事。更于2022 年3 月25 日起获委任为本公司及本公司多间附属公司之公司秘书。林先生拥有逾十年审计、会计及具备国际市场阅历的企业管理经验。林先生将直接隶属董事会主席胡雄杰先生。主席胡先生表示：「我们相信林先生的任命，将能继续稳定公司的发展。林先生担当本公司业务策略及管理的关键职务，会把握员工与客户之间的紧密关系所带来的业务新机遇。」



行政总裁林永雄先生表示：「我很荣幸担任这个重要的职位，期待与所有同事共同努力，竭尽所能达至业务成功。」



这次委任，董事会认为，行政总裁林先生将全力推动公司的业务增长和发展，继续巩固集团为客户和股东服务的承诺。



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