Monday, 6 March 2023, 15:52 HKT/SGT Share:

来源 EC Healthcare 医思健康香港自建旗舰宠物医院正式开幕 强化品牌认知度 引领行业变革

香港, 2023年3月6日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构*──医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，集团首个于香港内生自建的旗舰宠物医院「动物医疗学会医院（AMAH）」隆重开幕。

左至右：AMAH联席院长郭珊珊医生，AMAH董事刘慕诗女士，AMAH联席院长麦子健医生，医思健康执行董事兼首席财务官李向荣先生，医思健康首席业务策划总监（医疗保健）周至莉女士，AMAH全科医生主管何芷婷医生

动物医疗学会医院（AMAH）位于尖沙咀东部港晶中心地下，总面积超过26,000呎，室内设有专用升降机连接上下两层，并设有猫狗独立等候区。医院不仅能提供兽医全科门诊服务，亦能提供香港罕有的包括麻醉专科、神经专科及心脏专科在内的兽医专科门诊服务。医院亦可为宠物提供包括磁力共振，电脑扫描及心脏超声波在内的高端影像服务，医院内亦配备有自用氧机房。医院内设10间诊症室、8间手术预备及恢复监控室、14间化疗病房、18间深切治疗病房、59间猫狗住院病房及，规模及专业服务水平均为行业领先。



医思健康执行董事兼首席财务官李向荣先生表示︰「医思健康自2021年进入兽医领域，积极进行市场整合，建立领先及有影响力的品牌，透过企业化赋能传统的兽医资产，提升其运营效率，推动其实现增长。医思健康非常荣幸能与宠物医疗界的翘楚麦子健医生合作，共同建立这间兽医院。我们期待未来能携手更多兽医人才，不断完善服务范围，令动物医疗学会医院 AMAH 成为香港兽医界的旗舰医院。集团着力发展兽医业务，打造香港业界的领先品牌，推动兽医业务成为集团业绩的新的增长引擎。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。集团为恒生综合指数成份股及MSCI香港小型股指数。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN、专业健发中心发森及多元化多维度的医学服务包括：健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、普通科门诊未来医生、全港最大一站式痛症管理平台纽约脊骨物理治疗中心、全方位牙科服务中心庇利积臣牙科医务所、医思口腔、恒健牙科医务所、高端影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心进汇医务中心、联汇专科、新医疗中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、眼科中心医思眼科，医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入计算进行的独立研究





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部门 制药及生物技术, 健康与医药

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