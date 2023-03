Friday, 3 March 2023, 08:44 HKT/SGT Share: ChatGPT背后的人工智能 一窥联控如何为智能转型赋能

香港, 2023年3月3日 - (亚太商讯) - 据信报财经新闻报道,最近,OpenAI 公司推出的聊天机器人软件ChatGPT 以燎原之势掀起了一轮AI产业新浪潮,有行业内人士推断,商业秩序或将因此发生剧变,人工智能相关领域也受到更为广泛的关注。



科技部高新技术司司长陈家昌在2月24日的「权威部门话开局」新闻发布会上介绍,人工智能对社会经济的发展具有渗透性、扩散性和颠覆性作用,正在引领科研范式变革。积极于包括人工智能在内的各前沿技术领域布局的企业不在少数,联想控股(3396.HK)便是其中一家。



人工智能新算力:落子普惠算力,赋能各行转型



ChatGPT在交互性对话方面的优势令人印象深刻,这其中少不了算法、数据和算力这三大核心要素的优化与结合。其中算力更是被誉为人工智能「发动机」,推动千行百业转型升级。



中国科技类企业亦不乏这方面的布局与深耕,联控成员企业联想集团(992.HK)董事长兼CEO杨元庆在上个月就曾表示,ChatGPT是建立在很大的算力或者高性能计算基础上的,在这个领域里,联想在全球5500个超级计算器里边就有近180台超级计算器,是全球最大的高性能算力提供商,随着ChatGPT热潮的持续提升,相信会进一步带动算力需求的提升。



在北京冬奥期间,联想集团为北京气象局搭建了800台高性能计算系统,通过在场馆内外部署的传感器以及手持车载移动检测设备,收集气象数据,用超级计算器做实时AI分析,为本届冬奥委会期间复杂的山地百米级、分钟级天气预报提供保障,直接证明了联想集团的算力优势。



此外,联想集团还凭借高性能计算器领域的突出贡献和创新实践,荣获「中国智能计算领军企业」称号。联想集团立足于「端-边-云-网」的新算力基础架构,致力于将算力转化为产品和服务,并推动其在产业AI计算、企业智算、云计算、数智人等多个场景落地,迈向「融合化、场景化、订阅化及绿色化」的普慧算力新赛道,助力各行业智能化转型。近期,联想集团推出了全新的服务器品牌「联想问天」,并发布首款产品——联想问天GB5520 V3服务器,这意味着联想集团普慧算力布局完成关键「落子」,逐步实现算力的普及和智慧赋能。



除了联想集团,联控旗下其他成员企业亦超前布局人工智能产业链多个环节,从前沿技术到产业落地均有所布局。依托新算力为动能,人工智能得以应用于教育、医疗等多个行业,惠及更多民众,展现了新价值。同时,应用落地场景也逐步从泛C端领域向传统行业辐射,开启各行各业数智化转型的新阶段。



人工智能新价值:AI成果转化,惠及医疗教育「N」行业



党的二十大报告强调,要加强企业主导的产学研深度融合,强化目标导向,提高科技成果转化和产业化水平。依赖通用认知智能大模型算法研发及高效训练底座平台,人工智能被广泛应用于教育、医疗等「N」多个行业,形成不同领域的大模型版本,打通科研成果「最后一公里」。



在全球范围内备受关注的AI制药领域,联控旗下的君联资本所投企业望石智慧(StoneWise),作为一家AI驱动新药研发企业,藉助丰富的药物研发行业认知、创新的数据集成方法和强大的软件与工程能力,搭建了一体化技术平台,用于提升新药研发中多个关键环节的效率与成功率。



除了AI制药,ChatGPT同源技术、旨在促进人工智能发展和应用的AIGC在教育场景的落地研发中,发挥出了AI与语言文本处理方面结合的优势,被尝试应用于细分学习场景中。科大讯飞是2001年君联资本成立后投资的第一家企业,其依托和中国科学技术大学承建的认知智能全国重点实验室,聚焦面向在人工智能的多维需求,在取得了一系列领先的技术研究成果之后,于产业端实现了大规模应用。其中,最广为人知的成果之一,就是科大讯飞的机器智能阅卷技术,已被应用到多地中高考的阅卷现场,每年服务考生超过600万,AI技术在文本智能化处理方面的优势可见一斑。



人工智能新阶段:辐射传统行业,向数智化转型



从泛C端领域向航空、能源、制造、政府等传统行业辐射,AI应用的落地场景向多维化发展,加速落地覆盖企业经营生产的各个环节,促成各行各业的数智化转型。



君联资本于2016年领投C轮融资且后续有加投的国内一站式数据智能供货商海致科技,将「知识图谱」引入航空智能制造领域,帮助中国商飞支线飞机ARJ21产能爬坡过坎,提升产线效能。另外,海致科技还成为电力、金融等领域知识图谱行业标准制定的参与方。



随着AI算法和算力的继续提升,以及各领域对知识图谱产业的重视与应用,AI的认知边界仍不断扩大以推动数字化技术重塑产业链,人类社会的生产力也将因此迎来飞跃式发展。



站在企业的数智化转型角度,联控旗下联想之星2018年所投企业达观数据,深耕AI中的自然语言处理领域,首创了「智能RPA」系统,将机器人流程自动化RPA与智能文本IDP相融合,广泛应用于办公超自动化场景,为众多500强知名企业客户的「智慧办公」创造了价值,提高办公效率的同时,也加速了企业数智化转型的进程。



另外,AI的玩法远不止于此,斯坦福大学发表论文证明AI可以像人类一样「察言观色」。2011年,获联想之星天使投资且相伴多年的旷视科技旗下的人工智能开放平台——Face++能够分析检测出人脸情绪,并反馈置信度分数,通过与情绪识别技术相结合,将能更为有效地探知人的情绪、注意力等因素。基于大数据及机器学习的这项情绪分析技术也已成为热门应用,且正不断加速其商业化进程。



人工智能不仅已成为各大投行和券商2023年投资策略中重点关注的领域之一,更是引领了战略性新兴产业的发展,成为了经济增长新引擎。笔者相信,随着联控旗下各成员企业不断加深在各新兴产业、硬核科技领域的规划布局,通过坚持科技创新,赋能各行业数智化转型,在未来将会不断释放出更多经济效益与社会价值,后续发展值得长期留意。





