碳中和行动报告发布 联控成员企业积极践行ESG绿色发展

香港, 2023年3月2日 - (亚太商讯) - 据财华社报道,2022年中央经济工作会议提出,要在落实碳达峰、碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势。这是实现经济高质量发展的重要途径,也是建设人与自然和谐共生的现代化的内在要求。在「双碳」目标的大背景下,ESG(Environmental、Social、Governance)已逐步成为企业实现可持续发展的重要指引。



2月17日,在北京绿色金融论坛(第3期)上,联想集团正式发布《联想集团2022碳中和行动报告》,提出通过对标气候相关财务信息披露工作组(TCFD)建议框架,实现气候信息披露规范化水平的提升,绘制「联想+供货商+客户+员工+生态」的全面净零行动路线,以及科技创新和数智化赋能联想关于「碳中和」的低碳实践,以积极响应国家「双碳」战略,发挥企业责任。联想集团此举一方面总结了自身在碳中和行动中的贡献,另一方面也为其它企业的碳披露和碳中和行动提供了藉鉴和启发。



在全球绿色可持续发展和我国「双碳」战略的大势所趋下,包括Lenovo在内的联想控股各成员企业,亦积极落实ESG战略,推动可持续高质量发展。其中,联控旗下的新材料企业联泓新科紧跟新能源产业的快速发展需求,重点布局光伏、锂电等新能源材料,并凭借在上述领域的成绩,成功上榜「2022全球新能源企业500强排行榜」,这也恰恰契合了中国工程院院士谭天伟曾在首届「ESG全球领导者峰会」上所说的,通过在新能源领域加快技术创新,提升新能源的占比来实现「双碳」目标。



此外,「双碳」战略对资金也有着长期巨大需求,企业的低碳转型、绿色发展亦离不开金融机构的参与。2022年在郑州-卢森堡「空中丝绸之路」国际合作论坛上,卢森堡国际银行与河南民航发展投资集团签署了战略合作协议,在未来为中欧经贸合作和绿色金融合作做出更多贡献。



联控旗下基金君联资本也是国内少数在十几年前就开始系统化研究和布局「太阳能光伏/锂电池/氢能源等新能源、环保、节能等」碳中和主题,同时在「数智化」等智能制造领域系统性投资的机构。据统计,君联资本投资估值10亿美元以上的独角兽企业超过100个,遍布新能源、新材料等硬核赛道,并仍持续在新能源、半导体等符合国家战略方向的赛道上加大投入,以促进企业自主创新,助力产业结构转型升级和经济高质量发展。值得一提的是,在2022年12月14日,君联资本荣获36Kr「中国双碳与新能源领域投资机构Top20」、「中国最佳ESG实践投资机构Top30」等多个奖项。



随着对环境问题研究的深入,越来越多人认识到,「双碳」转型不仅是气候问题,更是技术与社会经济结构的升级换代,数字化转型亦是实现「双碳」目标的有效手段之一。2022年下半年以来,联控旗下的拉卡拉将「数字化转型」提升至公司战略高度,致力于成为一个数字化「连接器」,为线下业态数字化改造赋能,以精细化服务为中小商户经营提供有力支撑。



国务院国资委社会责任局副局长汪洋曾表示,ESG理念与党的二十大作出的一系列重大决策部署高度契合,有助于企业更好地实现自身发展与社会进步、环境改善的有机统一。笔者认为,这也是企业立足多方需求,将自身发展融入到国家与社会的高质量可持续发展之中的重要体现。





