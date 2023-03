东港城、上水广场、北角汇、将军澳中心等香港12大商场派1500万精彩礼遇予海外旅客及香港居民

香港, 2023年3月1日 - (亚太商讯) - 香港东港城、上水广场、北角汇、将军澳中心等12个商场以超高的回赠带动旅客到香港消费!

新地12大商场宣布重磅斥资HK$1500万抢攻旅客市场,推出针对旅客的优惠,出示旅游证件消费可获高达HK$10,000的消费回赠。

距离罗湖及落马洲站仅一站之隔的上水广场,推出「Welcome to Hong Kong来港消费劲赏礼」,旅客消费即享多款限量福袋及现金电子券,回赠总值高达HK$3,500。

东港城推出「访港旅客尊享奖赏」,旅客凭旅游证件及抵港机票或车票登记成为The Point会员,即可可获HK$100礼券。

北角海滨的《地肤之森》波波草园以茨城超人气波波草园为蓝本,限时开放至3月15日。

将军澳中心则推出「好赏旅客」,旅客消费即可获高达HK$150礼券回赠。

PopWalk天晋汇亦推出「Chill游将南」,旅客可专享消费优惠之余,更可送2小时免费租赁日系复古单车,欣赏大桥海天一色美景。

邻近深圳湾口岸的屯门卓尔广场及锦荟坊,自通关以来人流显著上升。

香港政府推出的“你好,香港!”宣传活动,3月1日起香港的三大航空公司开始向海外旅客派发机票,香港新鸿基地产旗下12个商场包括东港城、上水广场、北角汇、将军澳中心、PopWalk天晋汇、Mikiki、屯门卓尔广场、屯门锦荟坊、荃锦中心、新领域广场、 life@KCC 及 joy@KCC 响应活动,一共送出总值达1,500万港币的精彩礼遇予旅客,只需要出示旅游证件、机票或车票,游访各商场消费可获高达10,000港币的奖赏回赠,优惠涵盖不同商场与及药妆、保健品、珠宝钟表、时尚服饰等各类型商户优惠,让大家随心购物都能获得优惠,更推出零消费即可领取的见面礼优惠。同时,商场也送出机票及旅行用品等大奖,以迎接旅行热潮,并推出多项精彩玩乐活动,让游客可探索各区景点。



旅客凭护照、机票、跨境车票等 到访12大商场消费可获高达10,000港币奖赏回赠

12个商场推出总值港币1,500万的旅客消费奖赏,只要出示旅游证件、抵港机票或登机证,以至高铁车票,游访各商场并消费满指定金额,即有机会换领合共高达10,000港币商场电子赠券及礼品作为奖赏回赠。



其中上水广场推出 “Welcome to Hong Kong来港消费劲赏礼”,旅客消费即可以获得福袋及现金券,回赠总值达3,500港币;同时率先与银联一同推出 “春日消费赏见面礼”活动,派发1万份赠券迎旅客。位于屯门的卓尔广场及锦荟坊亦推出 “旅客尊享礼遇”,送出高达2,400港币的商场电子赠券。在将军澳的东港城及PopWalk天晋汇等商场也有不同访港旅客奖赏,优惠涵盖零售、美食及玩乐商户的电子赠券,让旅客消费得更方便。



消费送机票等主题大奖 各区商场推出游优惠

全球也掀起旅游热潮,商场更贴心送出机票及旅行用品吸引大家消费。当中北角汇推出 “好赏旅行‧最高消费赏” 活动,推广期间最高消费的30位The Point会员即有机会赢得香港东京来回机票及高达3,000港币商场赠券。将军澳中心也推出 “好赏旅客”活动,消费满指定金额即可以获得高达870港币的商场赠券组合及29吋行李箱、折迭式电热水壶等旅游好物,为大家出发前做好准备。



将军澳跨湾大桥去年12月落成,吸引不少区内外居民到访,成为最新单车的游乐好去处,邻近跨湾大桥的PopWalk天晋汇就推出 “Chill游将南”活动,周末和公众假期可用当天消费换领2小时的免费日系复古单车租赁服务,既可悠闲欣赏将军澳跨湾大桥的海天一色美景,更可享受场内的多重优惠。位于北角海滨的《地肤之森》波波草园以茨城超人气波波草园为蓝本,限时开放至3月15日,波波草海、日式小教堂及水晶球隧道成为打卡网红必去处,大家可以一边漫步海滨,一边感受2023最动人的爱情圣地。



新地12大商场旅游优惠及精彩活动一览



上水广场

地址:上水龙琛路39号(港铁站上水站)

“Welcome to Hong Kong 来港消费劲赏礼”︰即日起至3月31日,旅客出示有效旅游证件,并于上水广场(2-5楼)以电子货币即日消费满指定金额,即可换领多款限量福袋,折算可获高达1,500元回赠优惠 (先到先得,换完即止):

1. 消费满3,000港币,可获赠健康福袋(保健产品及50元个人护理产品电子赠券,价值约200港币)

2. 消费满6,000港币,可获赠美食福袋(美食及200元商场电子赠券,价值约400港币)

3. 消费满10,000港币,可获赠现金券福袋(鲍鱼及800元商场电子赠券,价值约850港币)

上水广场 x 银联 “春日消费赏见面礼”:由即日起至6月30日合共送出1万份旅客专属礼遇!旅客可优先透过银联 “优计划”平台免费预留换领券,并到商场凭银联卡、银连手机闪付或银联二维码单一消费满800港币,即可获上水广场50元零售电子券乙张。(先到先得,换完即止)



东港城

地址:将军澳重华路8号(港铁站坑口站、深圳湾直通大巴直达)

“春日消费购物赏 - 访港旅客尊享奖赏”:由即日起至3月31日,访港旅客以电子货币即日消费满指定金额,并凭有效旅游证件及抵港登机证或抵港的有效乘车证明,即额外可获100元东港城零售电子赠券。(先到先得,换完即止)



北角汇

地址:香港北角渣华道133号(港铁站北角站)

“你去旅行我赏你”:即日起至3月31日,The Point会员于推广期内凭有效航空公司抵港登机证或抵港高铁车票,再于北角汇消费满650港币或以上,即可换领100元北角汇电子赠券组合。 “额外赏”:换领上述奖赏时如其中一组消费单据来自指定美妆商户或商场1期的零售商户,更可额外获50 元北角汇零售购物电子赠券一张。(换完即止)

“好赏旅行最高消费赏”:即日起至3月31日,The Point会员于推广期内在北角汇以电子货币消费并成功登记积分,即可自动参加 “好赏旅行最高消费赏”,首30名累积最高消费金额之会员可获赠名贵礼品1份:

1. 第1至5名:JAL日本航空公司双人来回香港-东京(成田)经济客舱机票及3,000港币商场电子赠券组合

2. 第6至15名:1,500港币商场电子赠券组合

3. 第16至30名:1,000港币商场电子赠券组合



将军澳中心

地址:新界将军澳唐德街9号(港铁站将军澳站)

“好赏旅客”︰由即日起至4月31日,The Point会员凭有效航空公司抵港登机证或抵港高铁车票,可于将军澳中心、PopDeli及PopFood以电子货币即日消费满指定金额,即可获高达870元商场电子赠券,兼可赚取积分!(先到先得,换完即止)

1. 于餐饮商户消费满500港币,即可换领70元将军澳中心电子赠券组合

2. 于零售商户消费满1,000港币,即可换领150元将军澳中心电子赠券组合

准备外游旅客消费满指定金额及以指定积分,更可换领旅游好物:

3. 消费800港币,可以500积分换领Bifesta卸妆纸及50元将军澳中心电子赠券组合

4. 消费满5,000港币,可以2,000积分换领德国宝折迭式电热水壶及200元将军澳中心电子赠券组合

5. 消费满12,000港币,可以5,000积分换领29吋行李箱及400元将军澳中心电子赠券组合



PopWalk天晋汇

地址:新界 将军澳唐俊街12号(港铁站将军澳站)

“Chill 游将南”︰由即日起至3月31日,旅客于PopWalk天晋汇以电子货币即日消费满指定金额并出示有效旅游证件,即可换领旅客专享消费优惠之余,更可租借单车出游游览将军澳,欣赏大桥海天一色美景。(先到先得,换完即止)

1. 迎新赏︰旅客出示有效旅游证件及即场成功登记The Point 会员即可换领100元零售电子券

2. 美食赏︰于同日消费满300港币,即可换领50元美食电子券

3. 玩乐赏︰旅客消费满800港币,即可换领2小时免费租赁日系复古单车及50元美食电子券



屯门卓尔广场 X 屯门锦荟坊

地址:屯门石排头径1号(卓尔广场)| 屯门屯隆街1号(锦荟坊)

“旅客尊享礼遇”︰由即日起至3月31日,旅客于卓尔广场出示有效旅游证件,并即场登记成为The Point会员,即赏100元商场零售电子赠券;即日以电子货币消费满指定金额,更有机会获得高达2,400元零售电子赠券 (先到先得,换完即止):

1. 旅客出示有效旅游证件,并即场登记成为The Point会员,即可换领100元卓尔广场零售电子赠券

2. 消费满6,000港币,即可换领800元零售电子赠券组合 (600元卓尔广场零售电子赠券及200元屯门锦荟坊零售电子赠券)

3. 消费满5,000港币,即可换领 2,400元零售电子赠券组合 (1,800元卓尔广场零售电子赠券及600元屯门锦荟坊零售电子赠券)







