Wednesday, 1 March 2023, 11:42 HKT/SGT Share: 科伦博泰递表港交所：全球ADC的先锋 丰富管线构长期价值

香港, 2023年3月1日 - (亚太商讯) - 据彭博终端机转载，近年来，全球及中国的肿瘤药物市场迅速扩张，众多创新药企纷纷跑马圈地，欲在各细分赛道上有所建树。而在全球ADC领域，由科伦药业（002422.SZ）控股的四川科伦博泰生物医药股份有限公司（简称「科伦博泰」）乃其中佼佼者。2月24日，科伦博泰向港交所递交主板上市申请，高盛及中信证券为联席保荐人。



招股书显示，科伦博泰是一家全面一体化的创新生物医药公司，致力于创新药物的研发、制造及商业化，以解决中国乃至全球尚未满足的重大医疗需求。值得一提的是，科伦博泰也是全球ADC的先锋以及领先开发商，在ADC开发方面拥有十年以上的经验，是中国首批也是全球为数不多的建立全面一体化ADC平台OptiDC的生物制药公司之一。



全球ADC开发先行者 技术实力行业领先



随着生物技术的发展，癌症治疗已经由传统治疗方式向以抗体药物为主的精准治疗转变。在抗体药物中，由于ADC较单抗而言可能具有增强的疗效以及更多的靶向选择，因此具有极大的治疗潜力，已然成为发展最快的癌症治疗的方式之一。



经过十多年的发展，科伦博泰建立了一个世界领先的ADC开发平台(OptiDC )，为其在ADC整个生命周期的系统开发提供支持。根据招股书，OptiDC 由3个三个能力支柱支持：对生物靶点和疾病的深入了解、经过测试和验证的ADC设计与开发专业知识以及多样化的ADC核心组件库。ADC核心组件库使公司能够设计出针对不同生物靶点进行优化的定制ADC，并在ADC工艺、 制造和质量控制方面积累了丰富的专业知识，值得注意的是，科伦博泰的ADC平台迄今已通过临床前研究及临床试验对超过800名患者进行测试及验证。



其中，核心产品之一的SKB264定位为中国首款国产TROP2 ADC，该药物在提高了ADC稳定性的同时保持ADC生物活性，从而增强其靶向能力并降低其脱靶和在靶脱瘤毒性，有望可使治疗窗口扩大；另一核心产品A166定位靶向多种发病率高且存在未满足医疗需求的癌症适应症，有潜力成为中国首款用于晚期HER2+ BC的国产ADC。SKB315 是一款拟用于治疗晚期实体瘤的新型CLDN18.2 ADC，在多个存在异质性CLDN18.2表达的临床前体内肿瘤模型中表现出良好的疗效及安全性，表明其具备良好的治疗潜力。



科伦博泰在ADC方面的技术实力也得到全球顶级生物制药公司认可。截至目前，公司已与默沙东订立三项许可及合作协议，以开发用于癌症治疗的多达九项ADC资产，预付款及里程碑付款总额高达118亿美元。根据弗若斯特沙利文的资料，科伦博泰是首家将内部发现和开发的ADC候选药物许可予前十大生物制药跨国公司的中国公司。其与默沙东达成的开发多达七项临床前ADC资产的合作是迄今为止由中国公司获得的最大生物制药对外许可交易，根据Nature Reviews Drug Discovery，按2022年交易金额计，亦是全球最大的生物制药合作。



三大技术平台凸显创新能力 拥有多元化产品管线



除了ADC平台外，科伦博泰还建立了两个分别专注于大分子及小分子技术的核心平台，作为其发现及开发创新药物的基础，以解决特定疾病领域未被满足的医疗需求。



其中，大分子平台主要专注于单抗及双抗，拥有从抗体发现及优化到生物加工及规模化制造的端到端抗体开发能力。小分子平台则由整合的药物化学及计算器辅助药物设计 (CADD)技术所推动，帮助公司合理化以及加速临床前药物发现。



利用多平台的技术专长，科伦博泰能够开发高效、优质的差异化资产，在ADC、单抗、双抗及小分子药物等领域建立了一个强大的资产管线。公司已建立涵盖所有主要药物开发功能的创新能力，包括研发、生产、质量控制及商业化，能够战略性地快速推进差异化及具有临床价值管线的33项产品，其中13款处于临床阶段，4款处于关键试验或NDA注册阶段，涵盖肿瘤药物领域以及特定非肿瘤疾病领域。



在肿瘤药物管线方面，科伦博泰拥有三项ADC产品以及A167、A140及A400。其中，A167PD-L1预计将为公司首个商业化产品及免疫治疗管线的主打产品；A140有望成为首款中国生产的西妥昔单抗生物类似物；A400 定位为首款国产治疗NSCLC、MTC及其他RET变异高患病率实体瘤的二代选择性RET抑制剂。



不仅如此，科伦博泰还战略性地布局肿瘤以外的治疗领域，其非肿瘤管线覆盖具有大量患者群体和大量未满足医疗需求的各类疾病与病症，包括类风湿性关节炎、斑秃、慢性肾脏病（CKD）相关的瘙痒症、中重度哮喘及血栓栓塞等。



综合来看，科伦博泰同时拥有ADC、大分子和小分子药物产品管线，展开了多样性的治疗领域布局，产品管线优质且丰富，未来，在国家鼓励生物医药发展的大背景下，伴随公司产品的持续推进以及差异化优势的体现，科伦博泰有望在生物制药领域建立更广泛的全球影响力，实现基于长期价值的内生增长。





话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

