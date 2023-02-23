Thursday, 23 February 2023, 10:20 HKT/SGT Share: 乐普生物和康诺亚共同宣布与阿斯利康就CMG901达成全球独家授权协议

香港, 2023年2月23日 - (亚太商讯) - 乐普生物科技股份有限公司 （HK：02157）和康诺亚生物医药科技有限公司（HK：02162）今日共同宣布与阿斯利康（AstraZeneca，LSE/STO/纳斯达克：AZN）就潜在世界首创Claudin 18.2抗体偶联药物CMG901达成全球独家授权协议。根据许可协议，阿斯利康将负责 CMG901 的全球研发、制造和商业化。



CMG901正在进行治疗Claudin18.2阳性表达的实体瘤的I期临床试验。I期临床试验的初步结果表明，CMG901具有良好的安全性和耐受性，并在目前临床试验的剂量水平上呈现出令人鼓舞的抗肿瘤疗效。



基于此协议及条款，由乐普生物和康诺亚合资设立的KYM Biosciences Inc.将获得6300万美元的预付款和超过11亿美元的潜在额外研发和销售相关的里程碑付款，以及高达低双位数的分层特许权使用费。阿斯利康将获得 CMG901 研究、开发、注册、生产和商业化的独家全球许可。该交易预计于 2023 年上半年完成，具体取决于惯例成交条件和监管许可。



康诺亚联合创始人、董事长兼首席执行官和KYM Biosciences Inc.董事长陈博博士表示：“我们非常高兴与阿斯利康合作。作为世界一流的生物制药企业，阿斯利康在抗肿瘤药物领域拥有丰富、成功的药物开发和商业化经验。此次合作不仅基于对CMG901作为潜在世界首创Claudin18.2 ADC的肯定，也是对康诺亚自主研发创新能力的认可。期待此次全球范围的项目合作惠及广大国内外患者。”



阿斯利康肿瘤研发部生物工程与肿瘤靶向递送高级副总裁Puja Sapra 表示：“我们很高兴有机会加速 CMG901 的开发，这是一种可用于Claudin18.2 阳性表达的癌患者的潜在新药。 CMG901不仅加强了我们不断增加的抗体药物偶联物产品线，也支持我们为胃肠道癌症患者拓展治疗选择和改善预后的雄心。“



关于CMG901

CMG901是首个在中国及美国均取得临床试验申请批准的靶向Claudin 18.2的全新重组人源化单克隆抗体偶联药物，由抗Claudin 18.2单克隆抗体、可裂解的链接体和细胞毒性小分子单甲基澳瑞他汀E(MMAE)组成。CMG901由 KYM Biosciences Inc.（KYM）所有，KYM 是 康诺亚（KYM 70%的所有权）和乐普生物（KYM 30%的所有权）成立的合资企业，旨在共同开发、商业化和制造 CMG901。



关于乐普生物科技股份有限公司

乐普生物科技股份有限公司（简称“乐普生物”，香港联交所股票代码：2157.HK）致力创新，聚焦于抗肿瘤靶向治疗和免疫治疗药物中同类首创及同类最优的候选药物的发现、开发及商业化。公司持续建设自身商业化能力，不断实现从核心技术到成药的强大转化和产业化。目前，乐普生物的产品管线覆盖三大领域，分别为免疫治疗、ADC靶向治疗和溶瘤病毒药物，包含1种商业化上市药物，7种临床阶段候选药物（其中5款为ADC产品）及多种临床阶段主要候选药物的联合疗法。公司的ADC候选药物管线在中国处于领先地位。



关于康诺亚生物医药科技有限公司

康诺亚生物医药科技有限公司（简称“康诺亚”，香港联交所股票代码：2162.HK），是一家专注于自体免疫和肿瘤治疗的创新生物科技公司，立足创新，专注研发，致力于为患者提供更多高质量，可负担的创新疗法。以在全球和中国首创并获批上市的PD-1抗体药物发明人为核心，领导团队均为生物制药行业顶尖专家，具有世界级的丰富科技成果转化和卓越的国内外产业化经验。目前，康诺亚针对自身免疫和肿瘤领域搭建起多元化且具世界范围竞争力的产品管线，高效推进多项创新产品临床研究,自主研发的一类创新药30项，其中9项已进入临床试验阶段。公司于2021年7月8日在香港联交所主板上市。





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