Monday, 20 February 2023, 18:32 HKT/SGT
碧瑶中标环保署合约 提供智能回收机及大数据分析平台

香港, 2023年2月20日 - (亚太商讯) - 碧瑶绿色集团有限公司(“碧瑶”或“集团”;股份编号: 01397.HK)欣然宣布,集团获得香港特别行政区政府(“政府”)环境保护署(“环保署”)批出一份为期两年的服务合约(“合约”),为政府提供智能回收机(每部机提供两格收取不同品类回收物)及一个大数据分析平台(“平台”),引领香港智慧城市的发展。



此合约为碧瑶发展绿色智能科技的一个重要里程碑。多年来,碧瑶帮助管理环保署辖下香港数以千计三色回收桶。碧瑶将回收累积的宝贵经验,融入智能回收机的设计中,为香港资源循环回收打开新一页。



智能回收机与环保署“绿绿赏”(电子)积分计划衔接,以“绿绿赏”积分鼓励市民进行回收。透过物联网及无线技术,将回收数据实时传输至终端系统,既提高回收效率,更为社区带来最佳服务。当智能回收机盛满时,内置盛载量感应器可实时探测并通知负责回收机构及时进行回收,彻底解决过早收集浪费物流成本并制造不必要碳排放,以及过迟收集造成的环境滋扰。平台将分析回收数据,协助政府策略地部署资源于最合适的时间及地点进行回收,获得最大效益。



智能回收机将于2023年第一季开始设置于不同地点,包括但不限于政府建筑物、公共及私人屋邨、乡村、商场及学校等。智能回收机可收集各种回收物,包括塑胶、纸张、金属及玻璃樽。待两年先导计划结束后,政府将审视项目结果,有机会大幅增加香港智能回收机数量。



根据政府《香港资源循环蓝图2035》,香港已订下于2035年前实现“零废堆填”的目标。为实现目标,必须迅速行动并于循环回收上作出大幅改善。根据近期公布的《香港创新科技发展蓝图》,政府计划使用绿色智能科技的应用,以创造低碳和可持续的环境。碧瑶相信将为集团带来庞大的机遇。



绿色智能科技业务预计将成为碧瑶其中一个增长引擎,并为集团向政府及商业机构提供一站式服务作为重要一环。结合劳动密集的服务、智能科技以及提供ESG数据,既可帮助政府创建可持续绿色智能城市,又可大幅提升商业机构的ESG表现,增强竞争力。碧瑶将持续研发更多创新项目,把握市场机遇,大力拓展绿色科技业务。



碧瑶绿色集团简介:

碧瑶绿色集团(股份编号:01397.HK) 成立于 1980 年,是香港最大和最受敬重的综合环境服务集团之一,提供环卫保洁、资源回收、循环再造、废物管理、绿色科技、有机肥料及动物饲料生产、园艺绿化工程及害虫防治等。集团为不同领域的客户提供服务,包括政府部门、各大机构和跨国企业。集团努力不懈地提升环境、社会和管治(ESG)的表现,以推进集团的可持续发展,以实现将香港推动成为更清洁、更绿色、更健康城市的愿景。





