Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Tuesday, February 21, 2023
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Monday, 20 February 2023, 18:32 HKT/SGT
Share:
碧瑶中标环保署合约 提供智能回收机及大数据分析平台

香港, 2023年2月20日 - (亚太商讯)  - 碧瑶绿色集团有限公司（“碧瑶”或“集团”；股份编号： 01397.HK）欣然宣布，集团获得香港特别行政区政府（“政府”）环境保护署（“环保署”）批出一份为期两年的服务合约（“合约”），为政府提供智能回收机（每部机提供两格收取不同品类回收物）及一个大数据分析平台（“平台”），引领香港智慧城市的发展。

此合约为碧瑶发展绿色智能科技的一个重要里程碑。多年来，碧瑶帮助管理环保署辖下香港数以千计三色回收桶。碧瑶将回收累积的宝贵经验，融入智能回收机的设计中，为香港资源循环回收打开新一页。

智能回收机与环保署“绿绿赏”（电子）积分计划衔接，以“绿绿赏”积分鼓励市民进行回收。透过物联网及无线技术，将回收数据实时传输至终端系统，既提高回收效率，更为社区带来最佳服务。当智能回收机盛满时，内置盛载量感应器可实时探测并通知负责回收机构及时进行回收，彻底解决过早收集浪费物流成本并制造不必要碳排放，以及过迟收集造成的环境滋扰。平台将分析回收数据，协助政府策略地部署资源于最合适的时间及地点进行回收，获得最大效益。

智能回收机将于2023年第一季开始设置于不同地点，包括但不限于政府建筑物、公共及私人屋邨、乡村、商场及学校等。智能回收机可收集各种回收物，包括塑胶、纸张、金属及玻璃樽。待两年先导计划结束后，政府将审视项目结果，有机会大幅增加香港智能回收机数量。

根据政府《香港资源循环蓝图2035》，香港已订下于2035年前实现“零废堆填”的目标。为实现目标，必须迅速行动并于循环回收上作出大幅改善。根据近期公布的《香港创新科技发展蓝图》，政府计划使用绿色智能科技的应用，以创造低碳和可持续的环境。碧瑶相信将为集团带来庞大的机遇。

绿色智能科技业务预计将成为碧瑶其中一个增长引擎，并为集团向政府及商业机构提供一站式服务作为重要一环。结合劳动密集的服务、智能科技以及提供ESG数据，既可帮助政府创建可持续绿色智能城市，又可大幅提升商业机构的ESG表现，增强竞争力。碧瑶将持续研发更多创新项目，把握市场机遇，大力拓展绿色科技业务。

碧瑶绿色集团简介：
碧瑶绿色集团（股份编号：01397.HK） 成立于 1980 年，是香港最大和最受敬重的综合环境服务集团之一，提供环卫保洁、资源回收、循环再造、废物管理、绿色科技、有机肥料及动物饲料生产、园艺绿化工程及害虫防治等。集团为不同领域的客户提供服务，包括政府部门、各大机构和跨国企业。集团努力不懈地提升环境、社会和管治（ESG）的表现，以推进集团的可持续发展，以实现将香港推动成为更清洁、更绿色、更健康城市的愿景。


话题 Press release summary

部门 环境, ESG
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Jan 16, 2023 19:52 HKT/SGT
碧瑶中标环保署价值3,700万港元服务合约 为新界西提供厨余收集服务
Nov 28, 2022 10:26 HKT/SGT
辉立证券研报首次覆盖碧瑶绿色(1397.HK)，评级“买入”目标价0.67港元
Nov 25, 2022 15:18 HKT/SGT
香港董事学会举行银禧晚宴暨2022年度杰出董事奖颁奖典礼
Sept 30, 2022 17:17 HKT/SGT
碧瑶中标食环署合约总值4.82亿港元 带动手头合约创历史新高
Aug 30, 2022 19:10 HKT/SGT
碧瑶绿色净利润增长45% 手头合约大增约60%至34亿港元
July 29, 2022 17:27 HKT/SGT
碧瑶于旗下资源回收厂引入崭新科技 加速业务增长
July 21, 2022 19:57 HKT/SGT
碧瑶中标食环署香港四区街道清洁服务合约总值港币16亿元
June 14, 2022 15:27 HKT/SGT
碧瑶中标食环署湾仔及旺角区废物收集服务合约价值港币1.4亿
Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       