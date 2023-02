Wednesday, 15 February 2023, 15:00 HKT/SGT Share:

来源 Novotech Health Holdings Pte Ltd 疫苗开发不断变化的全球格局:Novotech 和 Endpoints News 网络研讨会

澳大利亚悉尼, 2023年2月15日 - (亚太商讯) - Novotech 是领先的以亚太地区为中心的生物技术 CRO,在疫苗试验方面拥有丰富的经验,正在召开一次专家小组网络研讨会,讨论疫苗开发不断发展的格局。



2017 年至 2021 年间,全球有近 1,400 项由行业赞助的单一国家疫苗临床试验,亚太地区参与了超过 45% 的试验。在此处下载我们的最新数据报告: 疫苗——亚太地区临床试验概况 https://novotech-cro.com/whitepapers/vaccines-asia-pacific-clinical-trial-landscape



本网络研讨会,与不断变化的全球疫苗开发格局保持同步,将听取生命科学专家小组的意见,介绍为全球疫苗开发领域铺平道路的最新进展和创新模式,包括:



- COVID-19 对药物开发和监管环境的影响。

- 促成亚太地区被公认为疫苗开发中心和生物技术利用机会的关键因素。

- 加速疫苗开发的临床前和临床规划的主要考虑因素,支持强有力的全球战略。



日期/时间:美国东部时间 3 月 9 日上午 11:00 - 下午 12:00

在 这里 注册 https://webinars.endpts.com/keeping-pace-with-the-evolving-global-landscape-in-vaccine-development/



研讨嘉宾:



SUSHANT SAHASTRABUDDHE

国际疫苗研究所 (IVI) 副总干事

Sushant Sahastrabuddhe博士于2010年7月入职国际疫苗研究所(IVI)副总干事,领导IVI伤寒疫苗的临床试验和获得许可的进程,SK bioscience的COVID-19的全球临床开发和许可Bharat Biotech 的基孔肯雅热( Chikungunya )疫苗的疫苗和 1 期和 2 期试验。作为一名疫苗爱好者,他在多个国家/地区的不同项目中拥有超过 17 年的经验,他继续领导与韩国、印度和全球的公司和合作伙伴的合作努力,以使这些疫苗进入临床开发的早期到后期阶段。 Sahastrabuddhe 博士还是 《热带病疫苗》的副主编,并作为延世大学( Yonsei University )的研究教授和法国里昂 Claude Bernanrd 大学的研究员。 2021 年,Sahastrabuddhe 博士因其在与韩国公司和国际合作伙伴共同努力开发针对 COVID-19 和其他疾病的疫苗方面做出的贡献而被授予“首尔荣誉市民”称号。



PAUL GRIFFIN

昆士兰大学,副教授,传染病医师,微生物学家

传染病内科医生和微生物学家 Paul Griffin 博士于 2013 年被任命为 Mater Health Services 传染病主任,并继续被任命为昆士兰大学医学院的医学副教授。此外,格里芬博士还担任澳大利亚皇家内科医师学院传染病高级培训委员会主席,该委员会负责监督澳大利亚传染病专家的培训。

此前,Griffin 博士是 Nucleus Network 的首席研究员 (PI) 和医学主任,Nucleus Network 是一家专门从事传染病试验的合同研究组织,其中包括超过 125 项临床试验的 PI,主要涉及传染病,包括新型疫苗和 COVID -19 疫苗。凭借澳大利亚皇家内科医师学院传染病学、澳大利亚皇家病理学家学院和澳大利亚热带医学学院临床微生物学的奖学金,格里芬博士对疫苗教育和宣传有着积极的兴趣,并已成为值得信赖的人在 COVID-19 大流行期间,全国媒体权威和发言人。



BABAJI YADAV

高级顾问,NOVOTECH 药物开发咨询

Babaji Yadav 是一名高级顾问,在临床前肿瘤药物开发方面拥有超过八年的学术经验,在药物开发方面拥有八年的行业经验。 Babaji 拥有强大的制药科学背景,拥有博士学位。新西兰奥塔哥大学药理学和毒理学博士。此前,他曾担任研究项目经理,负责监督先导肿瘤药物的 IND 毒理学研究,在加入 Novotech 之前,他是早期肿瘤试验的临床项目经理。 Babaji 是英国注册毒理学家,在 Novotech,他专注于提供技术毒理学建议和产品开发策略,以促进客户的化合物进入临床试验。 Babaji 在小分子、组合产品和生物制品(包括疫苗、蛋白质、单克隆抗体以及先进的细胞和基因疗法)方面拥有丰富的经验。



JENNIFER ARELLANO

NOVOTECH 临床服务总监(菲律宾)

Jennifer Arellano 是菲律宾的临床服务总监,在为发起人和 CRO 管理临床试验运营方面拥有超过 25 年的技术和领导经验。拥有菲律宾大学的工业药学学士学位和药剂师执照,Jennifer 的研究运营经验包括监控、审计、项目领导、可行性、研究启动、推动检查准备和主持监管检查、客户参与和业务发展,学习与发展和组织 SOP 开发/审查。 Jennifer 为菲律宾临床研究行业的转型做出了贡献——改进了当地的临床研究法规和实践,并且是非营利组织 Philippine Clinical Research Professionals Inc 的创始主席,该组织拥有 400 多名成员,来自制药和CRO 和有。最近,在 Covid-19 大流行期间志愿提供无偿服务,为菲律宾 DOH 资助的试验提供试验管理咨询,例如世卫组织Solidarity COVID-19 治疗和疫苗试验、Avigan COVID-19 治疗试验和菲律宾心脏协会资助的试验心血管结局研究。



该公司最近收购了 EastHORN,这是一家欧洲 CRO,在欧洲大陆多个具有重要战略意义的地点拥有临床、医疗和监管专业知识。 此次收购是 Novotech 在欧洲和美国的全球扩张计划的一部分。



Novotech 最近被评为全球领先 CRO 中的前 10 名 CRO,被授予亚太细胞和基因治疗临床试验卓越奖,并入选亚太合同研究组织年度公司奖。 该公司在过去 3 年中签署了 45 份领先网站合作协议。



Novotech 在欧洲和美国提供独特且无与伦比的早期至晚期 CRO 服务套件,并专注于亚太地区,该公司在提供高质量的快速临床试验方面享有盛誉。



关于Novotech健康控股 - Novotech-CRO.com

Novotech 是领先的以亚太地区为中心的生物技术CRO,具有全球执行能力。 Novotech 是一家临床 CRO,拥有实验室、I 期设施、药物开发咨询服务和 FDA 监管专业知识,在 3,700 多个临床前和临床项目中拥有丰富经验,包括 I 期至 IV 期临床试验和生物等效性研究。Novotech具有明显优势,可以为在亚洲及美国及欧洲进行临床试验的生物制药客户提供服务。Novotech 在 20 个地区的办事处拥有超过 2,700 名员工。详细信息请访问 https://novotech-cro.com/contact



媒体联系人

David James

E: communications@novotech-cro.com

澳大利亚: +61 2 8218 2144

美国: +1 415 951 3228

亚洲: +65 3159 3427



