来源 Ocumension Therapeutics 欧康维视发布2022年度业绩盈利预喜 预期全年总收入及毛利分别同比大幅增长176%至183%及171%至179%

香港, 2023年2月14日 - (亚太商讯) - 中国眼科医药平台公司 — 欧康维视生物(「欧康维视」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,股份代号:1477)欣然宣布,预期截至2022年12月31日止年度(「2022年度」)之总收入及毛利分别同比大幅增长。



公司预计截至 2022年度的总收入约为155百万元至159百万元(人民币,下同),相当于与截至2021年度的总收入约56.1百万元增加约176%至183%。此外,截至2022年度的毛利约为100百万元至103百万元,较截至2021年度毛利约为36.9百万元增加约171%至179%。



2022年总收入及毛利录得大幅增长主要得益于公司核心产品OT-401(氟轻松玻璃体内植入剂:优施莹®)的商业化;销售眼科产品包括欧沁®及酒石酸溴莫尼定滴眼液等)产生的收入增长;及医药产品推广服务所产生的收入增加。



欧康维视生物执行董事兼首席执行官刘晔先生表示:「中国政府采取了有效的隔离措施以降低中国COVID-19的确诊病例,加上我们根据相关规定及政策采取多项预防措施调整雇员工作安排,让我们有充足人员继续进行现场或场外工作,确保业务及研发活动受到的干扰最小。同时,虽然新冠疫情造成的中国部分区域封闭使得眼科用品销售受到影响,但随着非封闭区域医院开拓速度加快,令我们销售持续放量。欧康维视已经证明在过去是中国眼科药物研发的领头企业,随着核心产品的商业化,我们将继续向成为中国眼科药物市场的领跑者迈进。」



关于欧康维视生物

欧康维视生物是一家中国眼科医药平台公司,致力于识别、开发和商业化同类首创或同类最佳的眼科疗法。公司的愿景是提供世界一流的药物整体解决方案,以满足中国眼科医疗的巨大需求。公司相信,公司具有明显先发优势的眼科医药平台将令公司在中国眼科业界取得领先地位。截止目前,公司已拥有眼前及眼后段24种药物资产,建立起了完整的眼科药物产品线,11款产品处于商业化阶段,6款产品已进入III期临床试验,核心产品优施莹(0.18mg氟轻松玻璃体内植入剂)已在国内获批上市。2020年7月10日,欧康维视生物在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,股票代码:01477。



有关欧康维视生物的更多资料,可浏览https://www.ocumension.com/





