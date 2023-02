Monday, 13 February 2023, 19:11 HKT/SGT Share:

来源 EC Healthcare 医思健康与保诚香港达成战略合作 深化医疗保险战略合作 完善多元化大健康生态

香港, 2023年2月13日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构*──医思健康(「公司」,连同附属公司,总称「集团」;香港联交所股份编号:2138)欣然宣布,集团与保诚保险有限公司(「保诚」)达成战略合作关系,双方将共同开发定制化的健康管理增值服务,守护客户的健康及财富。基于双方的战略合作,医思健康将作为专属服务供应商,向保诚的客户提供复必泰二价疫苗注射及其他医疗服务,保诚香港客户可透过网上平台进行预约。



医思健康致力构建一站式多专科大健康服务闭环平台,与保险巨头的合作是公司核心策略的重要组成部分。得益于多年来建立的领先品牌及透过独特的一站式大健康生态提供的全面健康管理服务,集团与保险巨头建立了互信的合作关系,不断完善可实现产业链纵深整合的大健康闭环生态系统。秉承同样「以客为本」的理念,集团与保诚香港达成战略合作,为客户提供可持续,可负担,可触达的优质的预防性及精准性之医疗服务。



医思健康执行董事兼联席行政总裁吕联炜先生表示︰「集团非常荣幸能够与香港领先且具有悠久历史的保险产品供应商保诚达成战略合作,为更广泛的客户提供优质且多样化的健康管理服务。香港私营医疗市场具有巨大潜力,集团相信是次合作将可促进保险公域客户引流,加速集团于医疗健康服务的内生增长。未来集团持续推进与科技、电讯、保险、房地产及制药领域企业的深度战略合作,不断完善医思闭环大健康生态系统。」



保诚保险有限公司行政总裁林智刚先生表示:「对保诚而言,我们了解每一位客户都是独一无二,各有不同的人生目标和梦想追求。通过与医思健康等行业龙头携手合作,我们致力为客户提供适时的健康和财务保障,协助他们于身心健康的旅程上取得成功,活出精彩人生。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心,透过多元服务整合发展医疗人工智慧,配套高端品牌及优质客户服务,致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。集团为恒生综合指数成份股及MSCI香港小型股指数。



集团目前直营的诊所/服务中心主要位于大湾区,提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广,旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN、专业健发中心发森及多元化多维度的医学服务包括:健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、普通科门诊未来医生、全港最大一站式痛症管理平台纽约脊骨物理治疗中心、全方位牙科服务中心庇利积臣牙科医务所,EC DENTAL CARE及恒健牙科医务所、高端影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心进汇医务中心,联汇专科,新医疗中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入计算进行的独立研究





话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network