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来源 Novotech Health Holdings Pte Ltd Novotech 全球报告：亚太地区稳健的 1 期试验增长

澳大利亚悉尼, 2023年2月12日 - (亚太商讯) - 以亚太地区为中心的领先生物技术 CRO Novotech 发布了一份关于 Phase 1 试验活动的新全球报告，包括快速增长区域和治疗领域的当前指标。 数据分析发现，亚太地区是过去十年中 1 期试验增长最快的地区，到 2022 年达到 58% 的份额，其中中国在全球领先 1 期试验。



Novotech 在欧洲和美国提供独特且无与伦比的早期至晚期 CRO 服务套件，并专注于亚太地区，该公司在提供高质量的快速临床试验方面享有盛誉。



根据题为“I期全球临床试验格局——聚焦亚太地区”的新报告，2022 年亚太地区占全球启动的约 3,600 项 I 期试验的 58%。 该报告发现，亚太地区是过去十年中 1 期试验增长最快的地区，10 年复合年增长率为 18%。 2018年至2022年间，该地区表现稳定，自2018年以来一直保持多数份额，2021年达到61%的峰值。中国大陆、澳大利亚、韩国、日本和印度是亚洲前五名 地点，共同贡献了全球 I 期试验的 50% 以上。



亚太地区有需求的关键原因之一是它拥有最短的患者入组时间和最快的招募速度。 亚太地区拥有更广泛的患者基础，这加快了患者招募过程并缩短了试验持续时间，从而能够启动和完成试验。



该报告发现，亚太地区还领先于顶级治疗领域的 I 期试验。 肿瘤、传染病、中枢神经系统、心血管和代谢紊乱是中国、澳大利亚、韩国、日本和印度等亚洲主要地区进行 I 期试验的主要治疗领域。 在所有五个地点的总和中，中国在所有综合考虑的顶级治疗领域的 I 期试验中占据了主要份额（>80%）。”



请参阅第 1 阶段位置和治疗区域分析的 报告，包括：

- 免疫调节疗法

- 免疫肿瘤学

- 过继细胞疗法

- 同种异体、自体、干细胞和再生医学

- DNA 和 RNA

- 疫苗

- 多特异性单克隆抗体

- 微生物组



细胞与基因

最新数据还显示，亚太地区是全球细胞和基因治疗试验增长最快的地区，占所有细胞和基因研究的三分之一以上，其中中国在该地区处于领先地位。 2016 年至 2021 年，该地区已经占细胞和基因治疗试验活动的三分之一以上，并且与世界其他地区相比，细胞和基因治疗试验的增长率快了近 50%。中国的增长率比世界其他地区快 15%。 在肿瘤学之后，大多数细胞和基因试验都在传染病、中枢神经系统和心血管疾病中进行。 此外，亚太地区是全球 CAR-T 试验的领先地区，2015 年至 2022 年间，中国吸引了全球约 60% 的 CAR-T 试验。



欧洲扩张——全球足迹

该公司最近收购了 EastHORN，这是一家欧洲 CRO，在欧洲大陆多个具有重要战略意义的地点拥有临床、医疗和监管专业知识。 此次收购是 Novotech 在欧洲和美国的全球扩张计划的一部分。



奖项表彰

Novotech 最近被评为全球领先 CRO 中的前 10 名 CRO，被授予亚太细胞和基因治疗临床试验卓越奖，并入选亚太合同研究组织年度公司奖。 该公司在过去 3 年中签署了 45 份领先网站合作协议。



在这里查看报告 https://tinyurl.com/novotech-global-report



关于Novotech健康控股 - Novotech-CRO.com

Novotech 是领先的以亚太地区为中心的生物技术CRO，具有全球执行能力。 Novotech 是一家临床 CRO，拥有实验室、I 期设施、药物开发咨询服务和 FDA 监管专业知识，在 3,700 多个临床前和临床项目中拥有丰富经验，包括 I 期至 IV 期临床试验和生物等效性研究。Novotech具有明显优势，可以为在亚洲及美国及欧洲进行临床试验的生物制药客户提供服务。Novotech 在 20 个地区的办事处拥有超过 2,700 名员工。详细信息请访问 https://novotech-cro.com/contact



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